GTA 6 kommt laut Sensor Tower auf über sechs Millionen Vorbestellungen

GTA 6 kommt laut einer aktuellen Auswertung von Sensor Tower auf geschätzte 6,08 Millionen Vorbestellungen. Der Analyseanbieter weist dafür einen geschätzten Umsatz von 594 Millionen US-Dollar aus. Die Zahlen stammen aus dem GTA VI Sales Tracker von Sensor Tower, der zuletzt am 13. Oktober 2026 aktualisiert wurde. Es handelt sich um Modellschätzungen, nicht um von Rockstar Games oder Take-Two bestätigte Verkaufszahlen.

PlayStation liegt bei den Vorbestellungen deutlich vorn

Den größten Anteil schreibt Sensor Tower der PlayStation zu: 4,51 Millionen Vorbestellungen entsprechen rund 74 Prozent des erfassten Gesamtvolumens. Für Xbox nennt der Tracker 1,57 Millionen Vorbestellungen und einen Anteil von 26 Prozent.

Damit liegt die PlayStation in dieser Auswertung deutlich vor der Xbox. Die Verteilung beschreibt allerdings den bisherigen Vorbestellzeitraum. Daraus lässt sich noch nicht ableiten, wie sich die Verkäufe nach dem Release auf die beiden Plattformen verteilen werden.

Rockstar hatte den Start der Vorbestellungen für den 25. Juni angekündigt. Der Tracker betrachtet somit die Nachfrage vor der Veröffentlichung des Spiels.

594 Millionen Dollar sind eine Umsatzschätzung

Beim Umsatz entfallen laut Sensor Tower 441 Millionen US-Dollar auf PlayStation und 153 Millionen US-Dollar auf Xbox. Sowohl die Stückzahlen als auch die Umsätze werden im Tracker nach Abzug von Rückgaben ausgewiesen.

Die Summe von 594 Millionen US-Dollar ist deshalb weder eine Gewinnangabe noch ein offiziell gemeldeter Erlös von Take-Two. Aus ihr lässt sich auch nicht ablesen, ob GTA 6 seine Entwicklungskosten bereits eingespielt hat. Dafür wären unter anderem belastbare Angaben zu Kosten und zur Berechnung der Erlöse nötig.

Sensor Tower hat das Berechnungsmodell angepasst

Für Vergleiche mit älteren Meldungen ist ein Hinweis des Anbieters relevant: Am 5. Oktober wurde das Schätzmodell angepasst, um die angenommene Verteilung der Vorbestellungen auf einzelne Länder besser abzubilden. Laut Sensor Tower hatte das kleinere Auswirkungen auf die weltweiten Stückzahlen, den Umsatz und das Verhältnis zwischen den Konsolen.

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