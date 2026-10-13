GTA 6 doch mit gedruckter Karte? GameStop-Aushang macht Fans Hoffnung

Liegt der Box-Version von GTA 6 doch eine gedruckte Karte bei? Ein angeblicher Aushang aus einer GameStop-Filiale deutet darauf hin. Darauf wird eine „Physical Collector’s Map“ für Vorbesteller beworben. Von Rockstar gibt es dazu bislang keine Bestätigung.

Das Foto tauchte im GTA-6-Subreddit auf. Nutzer Small_Masterpiece892 schreibt, er habe die Schilder in seiner örtlichen GameStop-Filiale in Pennsylvania entdeckt. Ein Mitarbeiter habe ihm auf Nachfrage ebenfalls gesagt, dass eine Karte enthalten sei.

Was hat es mit der „Collector’s Map“ auf sich?

Der Aushang lässt offen, wie die Karte aussehen soll. Ein Bild davon gibt es nicht, auch Größe und Gestaltung werden nicht genannt. Zu sehen ist lediglich die Werbung für die Beigabe.

Für Käufer der Box wäre eine gedruckte Karte ein interessantes Extra. Ob sie tatsächlich enthalten ist oder separat als Vorbestellerbonus ausgegeben werden soll, geht aus der Meldung aber nicht eindeutig hervor. Ebenso wenig lässt sich daraus ableiten, dass Käufer bei anderen Händlern oder in Deutschland dieselbe Beigabe bekommen.

Auch innerhalb von GameStop scheint die Sache keineswegs geklärt. Wie GTA BOOM berichtet, fragte Journalist Cade Onder bei fünf Filialen nach und erhielt keine eindeutige Bestätigung. Die Mitarbeiter hätten nichts von einer Karte gewusst. Er habe deshalb die Unternehmenszentrale um Auskunft gebeten.

Rockstar nennt bisher einen Download-Code als Box-Inhalt

In Rockstars offizieller Übersicht zu den Editionen wird eine gedruckte Karte bisher nicht aufgeführt. Dort nennt das Unternehmen für die physische Vorbestellversion einen Download-Code für das Spiel und das Vintage Vice City Pack.

Eine Disc liegt der Verpackung nicht bei. Die Box-Version soll ab dem 12. November erhältlich sein, damit Käufer ihren Code einlösen und den Preload starten können. Das bedeutet allerdings keinen früheren Spielstart: GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

In der Sammlerbox ist eine Karte bereits bestätigt

Ganz neu wäre eine gedruckte GTA-6-Karte nicht: Die The Goodtime State – Vice City Collection enthält ein doppelseitiges Souvenir-Poster mit einer Übersichtskarte von Leonida. Das Spiel selbst gehört nicht zum Lieferumfang. Die Inhalte haben wir euch bereits in unserer News zur GTA-6-Sammlerbox ohne Spiel vorgestellt.

Der GameStop-Aushang macht deshalb vor allem Käufern der normalen Spielbox Hoffnung. Vielleicht bekommen sie ebenfalls eine Karte, ohne die große Sammlerbox kaufen zu müssen. Ob damit dasselbe Poster oder eine andere Karte gemeint ist, bleibt offen.

Wer sich eine Karte zur Box wünscht, hat durch den Aushang also einen neuen Grund zur Hoffnung. Fest damit rechnen sollte man beim Vorbestellen aber erst, wenn Rockstar oder GameStop die Beigabe offiziell ankündigen.

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