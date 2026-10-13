Valor Mortis bekommt starke Wertungen, doch die Tests sind sich nicht überall einig

Kann ein Soulslike aus der Ego-Perspektive funktionieren? Die Ghostrunner-Macher von One More Level beantworten diese Frage mit Valor Mortis und überzeugen damit viele internationale Redaktionen. Für die Mischung aus Säbelkämpfen, Schusswaffen, übernatürlichen Fähigkeiten und Parkour gibt es mehrfach hohe Wertungen. Einige Tests fallen allerdings deutlich zurückhaltender aus.

Zum Release erreicht die PS5-Version bei Metacritic einen Metascore von 81 Punkten. Von den neun benoteten Tests sind acht positiv und einer gemischt. Hinzu kommt ein Beitrag ohne Zahlenwertung.

Auf OpenCritic liegt der Wertungsschnitt bei 80 Punkten, das Spiel erhält dort die Einstufung „Strong“. 78 Prozent der erfassten Kritiker empfehlen Valor Mortis. Die Übersicht berücksichtigt Tests verschiedener Plattformen. Stand der Werte ist der 13. Oktober 2026.

Die internationalen Wertungen im Überblick

Von begeisterten 9er-Wertungen bis zu einer deutlich nüchterneren 6 von 10 ist einiges dabei. Hier eine Auswahl der internationalen Tests aus beiden Portalen, jeweils mit der ursprünglichen Wertungsskala:

Redaktion Wertung GamingTrend 90/100 Insider Gaming 9/10 GamingBolt 9/10 DualShockers 8,5/10 CGMagazine 8,5/10 GRYOnline.pl 8,5/10 Gamers Heroes 85/100 Everyeye.it 8,3/10 Eurogamer 4/5 Push Square 8/10 Shacknews 8/10 GameRant 8/10 PPE.pl 8/10 ComicBook 80/100 IGN Spain 80/100 Hobby Consolas 78/100 COGconnected 78/100 IGN Italia 75/100 IGN 7/10 Sirus Gaming 7/10 Saudi Gamer 3,5/5 GameSpot 6/10 ACG Kaufempfehlung Polygon Ohne Zahlenwertung Kotaku Ohne Zahlenwertung

Kämpfe und Leveldesign gehören zu den großen Stärken

Besonders begeistert zeigt sich GamingTrend. Die Redaktion vergibt 90 Punkte und lobt die Kämpfe aus der Ego-Perspektive, das Leveldesign und die aus Ghostrunner vertrauten Parkour-Elemente. Mehr unterschiedliche Gegner und ein New-Game-Plus-Modus zum Start stehen dennoch auf der Wunschliste.

Auch Insider Gaming sieht in Valor Mortis einen starken Schritt für Soulslikes aus der Ego-Sicht und vergibt 9 von 10 Punkten. Die Bosse erreichen für den Tester allerdings nicht das Niveau eines Elden Ring. Außerdem hätte er sich gerade gegen Ende mehr Gegnervielfalt gewünscht.

Eurogamer gefällt vor allem das Zusammenspiel aus flüssigen Schwert- und Schusswaffenkämpfen sowie den schnellen Parkour-Passagen. DualShockers geht mit 8,5 von 10 Punkten ebenfalls zufrieden aus dem Test hervor: Die anfängliche Skepsis gegenüber einem Soulslike in der Ego-Perspektive konnte das Spiel ausräumen.

Bei Push Square sorgen die wuchtigen Waffen und die Erkundung für 8 von 10 Punkten. Neue Fähigkeiten öffnen zuvor unerreichbare Wege und machen die Rückkehr in bekannte Gebiete interessant. Weniger gelungen findet die Redaktion einige Bosskämpfe und den frustrierenden letzten Abschnitt.

Nicht jede Idee geht für die Tester auf

Am deutlichsten fällt die Kritik bei GameSpot aus. Die Redaktion vergibt 6 von 10 Punkten und hätte sich gewünscht, dass sich Valor Mortis stärker auf seine gelungenen Ego-Kämpfe konzentriert. Zusätzliche Mechaniken lenken ihrer Ansicht nach zu häufig von den eigentlichen Stärken ab.

IGN landet bei 7 von 10 Punkten: Interessante Ideen sind reichlich vorhanden, funktionieren aber nicht immer reibungslos. COGconnected sieht vor allem bei der Spielbalance und der Charakterentwicklung Verbesserungsbedarf.

Wie unterschiedlich einzelne Elemente ankommen, zeigt auch die Geschichte. Während IGN Italia einen unbefriedigenden Abschluss kritisiert, hebt Polygon den Unterhaltungswert des Abenteuers hervor. Einigkeit herrscht also längst nicht in jedem Punkt – selbst unter den überwiegend positiven Tests.

Für Fans anspruchsvoller Kämpfe fällt der Start trotzdem vielversprechend aus. Gerade die Ego-Perspektive und das düstere napoleonische Setting geben Valor Mortis einen eigenen Charakter. Ob daraus ein herausragendes Soulslike oder eine gute Idee mit störenden Schwächen wird, beurteilen die Redaktionen sehr unterschiedlich.

Valor Mortis erscheint am 13. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

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