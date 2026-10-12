GTA 6 Leaker droht mit Veröffentlichung der kompletten Story und stellt Forderungen

Die Leaks rund um GTA 6 könnten eine neue Dimension erreichen: Der unter dem Namen Cyberleek bekannte Leaker behauptet, eine Version mit der vollständigen Einzelspieler-Kampagne zu besitzen. Jetzt droht er damit, diesen Build öffentlich zugänglich zu machen. Seine Ankündigung verbindet er allerdings mit Forderungen an Take-Two und einer Bedingung rund um seinen eigenen Krypto-Token.

Vollständige Kampagne angeblich bis zum Abspann spielbar

Cyberleek behauptet auf seiner Website, eine bis zum Abspann spielbare Version der gesamten Kampagne zu besitzen. Das berichtet PC Gamer unter Berufung auf seinen Beitrag. Als Beleg bietet der Leaker an, auf Anfrage bestimmte Spielszenen zu zeigen.

Für die angekündigte Veröffentlichung nennt er eine finanzielle Schwelle: Sein CYBERLEEK-Token soll eine Marktkapitalisierung von 30 Millionen US-Dollar erreichen. Gemeint ist damit die rechnerische Gesamtbewertung des Tokens, keine direkte Zahlung dieser Summe an den Leaker. Die vermeintliche Aussicht auf einen spielbaren GTA-6-Build wird damit ausdrücklich an den Wert seiner Kryptowährung gekoppelt.

Cyberleek war zuletzt bereits mit einem rund 25 Minuten langen Gameplay-Leak aufgefallen. Dass er tatsächlich die komplette Kampagne besitzt, ist damit jedoch nicht unabhängig bestätigt.

Eine Disc-Version und eine öffentliche Entschuldigung

Als Möglichkeit, die Veröffentlichung abzuwenden, verlangt Cyberleek von Take-Two eine GTA-6-Version auf Disc sowie eine öffentliche Entschuldigung. Diese Forderungen nennt er zusätzlich zur angestrebten Bewertung seines Tokens.

Der Hintergrund der Disc-Forderung lässt sich anhand von Rockstars offiziellen Angaben nachvollziehen: GTA 6 erhält zwar eine Handelsversion in einer Verpackung, diese enthält aber einen Downloadcode statt einer Disc. Laut Rockstar soll sie ab dem 12. November erhältlich sein, damit Käufer den Preload nutzen können. Eine Box im Regal bedeutet bei der angekündigten Ausgabe also nicht, dass das Spiel auf einem Datenträger enthalten ist.

Die Drohung ist noch kein vollständiger Leak

Ob Cyberleek seine Ankündigung umsetzen kann oder wird, bleibt offen. Bei dem angeblichen Build handelt es sich um keine von Rockstar angekündigte öffentliche Beta, sondern um eine Spielversion, die der Leaker ohne Genehmigung veröffentlichen will.

Für Fans könnte eine solche Veröffentlichung umfangreiche Story-Spoiler mit sich bringen. Dass Cyberleek tatsächlich die gesamte Kampagne besitzt und öffentlich zugänglich machen kann, ist bislang jedoch nicht unabhängig bestätigt.

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