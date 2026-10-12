FF14-FF15-Event endet bald – 24 Stunden Wartung nimmt fast einen Tag

Fans von Final Fantasy 14 müssen sich beim aktuellen Crossover mit Final Fantasy 15 beeilen. Eine angekündigte 24-stündige Wartung nimmt ihnen ausgerechnet kurz vor dem Ende des zeitlich begrenzten Events einen kompletten Tag, an dem keine Anmeldung im MMORPG möglich sein wird.

Die Server gehen am Montag, den 12. Oktober 2026 um 12:00 Uhr deutscher Zeit offline. Die Wartungsarbeiten sollen am Dienstag, den 13. Oktober 2026 um 12:00 Uhr enden. Das Event Nocturne an einen Helden läuft anschließend jedoch nur noch bis 16:59 Uhr. Damit bleiben nach der geplanten Wiedereröffnung lediglich vier Stunden und 59 Minuten, um letzte Aufgaben abzuschließen und Belohnungen einzusammeln.

Letzte Gelegenheit für die Regalia Typ-G

Welche Belohnungen bietet das Final-Fantasy-15-Event? Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Regalia Typ-G. Das auffällige Fahrzeug dient in Final Fantasy 14 als Reittier für bis zu vier Personen und gehört deshalb zu den begehrtesten Event-Gegenständen.

Die Regalia-Typ-G-Lizenz wird nach Abschluss der zugehörigen Event-Aufträge im Manderville-Gold-Saucer angeboten. Dafür werden 200.000 MGP benötigt. Wer noch nicht genügend Punkte gesammelt hat, sollte die verbleibende Zeit vor Beginn der Wartung für Aktivitäten im Gold Saucer nutzen.

Neben dem Fahrzeug können während des Crossovers weitere Inhalte aus Final Fantasy 15 freigeschaltet werden:

das viersitzige Reittier Regalia Typ-G

das Noctis-Kostümset

die Frisur Moderne Ästhetik: Noctis

mehrere Orchestrion-Notenrollen

weitere thematisch passende Event-Belohnungen

Das Event begann am 24. September 2026 um 10:00 Uhr und entspricht inhaltlich früheren Ausgaben der Kooperation. Bereits abgeschlossene Aufträge können über die Wiederholungsfunktion für saisonale Ereignisse erneut gespielt werden. Unklar bleibt allerdings, wann Nocturne an einen Helden nach dem 13. Oktober 2026 erneut zurückkehren wird.

Patch 7.57 sorgt für die lange Auszeit

Warum bleiben die Server einen ganzen Tag offline? Square Enix nutzt die Wartungsarbeiten zur Veröffentlichung von Patch 7.57 und zur Vorbereitung des Matchings innerhalb derselben Region. Das neue System wird zunächst auf den japanischen Datenzentren Elemental, Gaia, Mana und Meteor eingeführt.

Die Inhalts- und Gruppensuche war bislang auf das jeweilige logische Datenzentrum beschränkt. Künftig sollen Teilnehmer innerhalb eines physischen Datenzentrums gemeinsam vermittelt werden können. Dadurch entsteht ein größerer Pool für Gruppeninhalte, ohne dass zuvor eine Reise auf ein anderes Datenzentrum notwendig ist.

Während der Wartung sind neben Final Fantasy 14 auch verschiedene angeschlossene Dienste nicht verfügbar. Reisen zwischen Datenzentren werden bereits 30 Minuten vor dem Serverausfall deaktiviert. Zudem pausieren unter anderem der Stammweltentransfer, die Charakterumbenennung, die Eingabe von Gegenstandscodes und die Companion-App.

Wer die Regalia Typ-G oder eine andere Belohnung noch nicht besitzt, sollte daher nicht ausschließlich auf das kurze Zeitfenster nach der Wartung vertrauen. Habt ihr eure gewünschten Event-Gegenstände bereits abgeholt oder müsst ihr vor dem Serverausfall noch MGP sammeln? Schreibt es uns in die Kommentare.

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