Final Fantasy 14 – Spieluhr Bygone Serenity startet als Sammlerstück 2027

Square Enix erweitert das Merchandise zu Final Fantasy 14 um ein besonders musikalisches Sammlerstück. Die Spieluhr Bygone Serenity soll im Mai 2027 erscheinen und kann bereits im europäischen Square Enix Store vorbestellt werden.

Das Modell greift einen der emotionalsten Schauplätze aus der Erweiterung Dawntrail auf. Mit ihrer Melodie erinnert die Spieluhr an die Lebende Erinnerung und damit an einen Abschnitt der Handlung, in dem Verlust, Vergänglichkeit und der Umgang mit Erinnerungen im Mittelpunkt stehen.

Ein musikalisches Erinnerungsstück zu Dawntrail

Was bietet die Spieluhr Bygone Serenity? In dem kompakten Gehäuse steckt ein Mechanismus für eine Version der Melodie mit 18 Noten. Square Enix beschreibt das Sammlerstück als Möglichkeit, sich die nostalgische Atmosphäre der Lebenden Erinnerung nach Hause zu holen.

Auch das Design stellt eine direkte Verbindung zur Geschichte von Dawntrail her. Auf der Oberseite des Gehäuses ist die Silhouette von Sphenes Tiara abgebildet. Das Motiv dürfte vor allem Fans ansprechen, die eine besondere Verbindung zu Sphene und den Ereignissen im letzten Gebiet der Erweiterung aufgebaut haben.

Mit einer Breite von ungefähr 61 Millimetern, einer Tiefe von 53 Millimetern und einer Höhe von 40 Millimetern fällt die Spieluhr vergleichsweise klein aus. Sie eignet sich damit sowohl für eine Vitrine als auch für den Schreibtisch, ohne dort besonders viel Platz einzunehmen.

Preis und Veröffentlichung in Europa

Wann erscheint Bygone Serenity und wie viel kostet die Spieluhr? Der europäische Square Enix Store listet das Sammlerstück für 29,99 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich, während die Veröffentlichung derzeit für Mai 2027 vorgesehen ist.

Beim Gehäuse setzt der Hersteller auf Acrylharz. Der eigentliche Spieluhrmechanismus besteht aus Eisen und Zink. Trotz der kompakten Abmessungen soll das Modell somit nicht nur als Dekoration dienen, sondern die bekannte Melodie tatsächlich als mechanisches Arrangement wiedergeben.

Merkmal Angabe Produkt Final Fantasy 14 Music Box Bygone Serenity Melodie Arrangement mit 18 Noten Motiv Silhouette von Sphenes Tiara Größe Etwa 61 x 53 x 40 Millimeter Material Acrylharz, Eisen und Zink Preis 29,99 Euro Veröffentlichung Mai 2027

Der angegebene Veröffentlichungsmonat gilt aktuell als voraussichtlicher Termin und kann sich noch ändern. Für Sammler gibt es dennoch einen klaren Zeitraum, in dem das neue Merchandise zu Final Fantasy 14 erscheinen soll.

Die Erinnerungen an die Lebende Erinnerung

Warum dürfte die Spieluhr für Fans besonders interessant sein? Die Lebende Erinnerung gehört zu den atmosphärisch auffälligsten Gebieten aus Dawntrail. Musik und Umgebung tragen dort entscheidend dazu bei, die emotionalen Themen der Handlung zu vermitteln.

Bygone Serenity überträgt einen kleinen Teil dieser Erfahrung in ein physisches Sammlerstück. Statt lediglich ein weiteres Logo oder Charakterbild zu verwenden, konzentriert sich Square Enix auf die Verbindung aus Musik, Ort und Sphenes Geschichte.

Damit richtet sich die Spieluhr insbesondere an Fans, die sich gerne an die emotionalen Momente der Erweiterung zurückerinnern. Gleichzeitig ergänzt sie die stetig wachsende Auswahl an Figuren, Plüschtieren, Soundtracks und weiteren Sammlerprodukten rund um Eorzea.

Würdet ihr euch die Spieluhr zu Bygone Serenity für eure Sammlung holen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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