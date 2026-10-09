PlayStation Portal bekommt ein praktisches Update für Sound und Spielesuche

Sony hat Firmware 7.3.0 für PlayStation Portal veröffentlicht. Das Update bringt einen Schalter für 3D-Audio während des Spielens und verbessert die Suche: Ergebnisse erscheinen jetzt bereits beim Tippen. Außerdem könnt ihr eine Suche per QR-Code auf dem Smartphone fortsetzen.

Die Änderungen sind auf Sonys offizieller Supportseite dokumentiert.

3D-Audio direkt während des Spielens umschalten

Mit der neuen Firmware lässt sich 3D-Audio während einer laufenden Spielsitzung ein- oder ausschalten. Die Option findet ihr unter Einstellungen → System → 3D-Audio.

Die räumliche Audiowiedergabe selbst ist schon länger verfügbar: Sony führte sie mit Version 6.0.0 für unterstützte Spiele bei Verwendung eines Headsets ein. Neu ist mit 7.3.0 die Möglichkeit, die Funktion während des Spielens umzuschalten.

Suche zeigt Ergebnisse schon beim Tippen

Auch die Spielesuche bekommt eine praktische Verbesserung. Suchergebnisse werden in Echtzeit angezeigt, während ihr den Suchbegriff eingebt. Dadurch könnt ihr passende Treffer früher erkennen.

Zusätzlich lässt sich ein QR-Code scannen, um die Suche im PlayStation Store über die PlayStation App oder einen Webbrowser weiterzuführen. Wer auf dem Smartphone weitersuchen möchte, muss den Begriff dort also nicht erneut eingeben.

Sony nennt außerdem Verbesserungen an der Leistung und Stabilität der Systemsoftware sowie überarbeitete Meldungen und eine bessere Bedienbarkeit auf einzelnen Bildschirmen.

Hellraiser: Revival erweitert das Cloud-Angebot

Unabhängig vom Firmware-Update gibt es auch einen Neuzugang beim Cloud-Streaming: So lässt sich Clive Barker’s Hellraiser: Revival seit seinem Start am 8. Oktober direkt auf PlayStation Portal streamen.

Das Horrorspiel gehört damit zu den Titeln, die bereits zur Veröffentlichung über die Cloud auf dem Gerät verfügbar sind. Die Unterstützung bedeutet allerdings keine automatische Aufnahme in den PS-Plus-Spielekatalog: Der Bericht beschreibt das Streaming der gekauften digitalen Fassung.

Für Cloud-Streaming auf PlayStation Portal ist PlayStation Plus Premium erforderlich. Anders als bei Remote Play werden unterstützte Spiele dabei aus der Cloud übertragen; eine eigene PS5 muss dafür nicht die Spielsitzung bereitstellen.

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