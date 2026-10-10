PlayStation Portal Update 7.3.0 – 3D-Audio-Schalter und neue Suche

Sony hat im Oktober 2026 überraschend ein neues Systemsoftware-Update für den PlayStation Portal Remote-Player veröffentlicht. Version 7.3.0 fällt zwar kleiner aus als frühere Aktualisierungen, bringt aber mehrere praktische Komfortfunktionen für den mobilen Zugriff auf PS5-Spiele mit.

Im Mittelpunkt stehen neue Einstellungen für 3D-Audio und eine überarbeitete Suchfunktion. Darüber hinaus verspricht Sony die üblichen Verbesserungen an Leistung, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit einzelner Bildschirme.

Die Neuerungen von Version 7.3.0

Welche Funktionen bringt das neue PlayStation Portal Update? Nach der Installation kann 3D-Audio während des Spielens ein- oder ausgeschaltet werden. Die entsprechende Option findet ihr unter Einstellungen, System und 3D-Audio. Damit lässt sich die Audiowiedergabe schneller an das verwendete Spiel oder die persönliche Vorliebe anpassen.

Deutlich umfangreicher fällt die Überarbeitung der Suche aus. Ergebnisse erscheinen künftig in Echtzeit, während ein Suchbegriff eingegeben wird. Zusätzlich kann ein eingeblendeter QR-Code gescannt werden, um die Suche im PlayStation Store über die PlayStation App oder in einem Webbrowser fortzusetzen.

Die vollständigen Neuerungen der Systemsoftware 7.3.0 umfassen folgende Punkte:

3D-Audio kann während des Spielens aktiviert oder deaktiviert werden.

Suchergebnisse werden bereits während der Eingabe in Echtzeit angezeigt.

Ein QR-Code ermöglicht die Fortsetzung einer Suche im PlayStation Store über die PlayStation App oder einen Webbrowser.

Leistung und Stabilität der Systemsoftware wurden verbessert.

Mitteilungen und die Benutzerfreundlichkeit bestimmter Bildschirme wurden optimiert.

Neue Spiele, zusätzliche Streaming-Modi oder grundlegende Änderungen an der Bedienung sind nicht Teil der Aktualisierung. Version 7.3.0 konzentriert sich stattdessen auf Funktionen, die den täglichen Umgang mit dem Remote-Player angenehmer gestalten sollen.

Sony baut den Remote-Player kontinuierlich aus

Warum ist das kleine Update dennoch interessant? Sony versorgt PlayStation Portal weiterhin regelmäßig mit neuen Funktionen. Bereits am 18. März 2026 wurde weltweit ein größeres Update eingeführt, das unter anderem einen 1080p-High-Quality-Modus für Remote Play und Cloud-Streaming ergänzte.

Dieser Modus verwendet eine höhere Bitrate als die normale 1080p-Einstellung und soll dadurch eine bessere Bildqualität ermöglichen. Außerdem wurden im März verschiedene Elemente der Benutzeroberfläche sowie Mitteilungen zu Spieleinladungen und Trophäen überarbeitet.

Im September 2026 folgte Version 7.1.7 mit einer neuen Ladebegrenzung zum langfristigen Schutz des Akkus. Seitdem wird PlayStation Portal standardmäßig nur noch bis 80 Prozent geladen. Das Limit lässt sich bei Bedarf in den Systemeinstellungen verändern.

Gerüchte über eine neue Hardware-Version

Wie geht es mit PlayStation Portal weiter? Parallel zur Veröffentlichung der neuen Software kursieren Spekulationen über eine mögliche Überarbeitung der Hardware. Auslöser sind neue Geräteeinträge von Sony bei der Wi-Fi Alliance, deren Modellnummern Ähnlichkeiten mit dem bisherigen PlayStation Portal aufweisen sollen.

In diesem Zusammenhang wird über eine Variante mit OLED-Bildschirm spekuliert. Sony hat bislang jedoch weder ein neues Modell noch ein mögliches Release-Zeitfenster angekündigt. Entsprechend bleibt offen, ob die Einträge tatsächlich auf eine umfassende Revision oder lediglich auf kleinere technische Anpassungen hindeuten.

Unabhängig von diesen Gerüchten zeigt Version 7.3.0, dass Sony den aktuellen PlayStation Portal Remote-Player weiterhin unterstützt. Das Gerät ermöglicht Remote Play mit einer PS5 und bietet Mitgliedern von PlayStation Plus Premium zusätzlich Cloud-Streaming für unterstützte PS5-Titel.

Habt ihr das Update bereits installiert und welche weitere Funktion wünscht ihr euch für PlayStation Portal? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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