PlayStation Portal mit OLED? Zwei neue Sony-Modelle machen Hoffnung auf ein Upgrade

Bekommt der PlayStation Portal bald einen besseren Bildschirm? Zwei bislang unangekündigte Sony-Geräte sind in Zertifizierungsunterlagen der Wi-Fi Alliance aufgetaucht. Ihre Modellnummern und das aufgeführte Betriebssystem passen zu einer möglichen Überarbeitung des Streaming-Handhelds.

Zwei Modellnummern sorgen für Spekulationen

Die Geräte tragen die Bezeichnungen CFI-Y2000 und CFI-Y2105. Laut The Tech Outlook wurden beide am 21. September 2026 zertifiziert und als „Computer Entertainment System“ in der Kategorie für Gaming-Konsolen eingeordnet.

Aufgeführt sind außerdem Android 15 und Wi-Fi 5. Das macht eine neue Portal-Version plausibel: Auch der bisherige Streaming-Handheld basiert auf Android. Eine offizielle Produktankündigung lässt sich aus diesen Angaben jedoch nicht ableiten. Ebenso bleibt offen, wie sich die beiden Modelle unterscheiden.

Woher kommt das OLED-Gerücht?

Hardware-Insider KeplerL2 hatte bereits Anfang des Jahres behauptet, Sony arbeite an einer weiteren Portal-Version mit OLED-Bildschirm. Die neuen Zertifizierungen bringen dieses Gerücht nun wieder ins Gespräch.

Ein OLED-Panel wäre vor allem wegen der Schwarzwerte und des Kontrasts interessant. Gerade dunkle Spielszenen könnten davon profitieren. Über Auflösung, Bildwiederholrate oder Helligkeit eines möglichen neuen Displays sagen die Einträge nichts aus.

Beim WLAN zeichnet sich kein großer Sprung ab

Nach den bisher veröffentlichten Angaben unterstützen die Geräte 2,4- und 5-GHz-WLAN. Ein 6-GHz-Band wird nicht genannt. Wer auf eine umfassende Modernisierung der Netzwerkverbindung hofft, findet dafür bislang also keinen Beleg.

Für ein Streaming-Gerät bleibt die Verbindung mindestens so wichtig wie der Bildschirm. Sony empfiehlt für den bisherigen Portal eine schnelle, stabile WLAN-Verbindung; für ein besseres Spielerlebnis nennt der Hersteller mindestens 15 Mbit/s.

Preis und Veröffentlichung bleiben offen

Die Zertifizierung verrät weder einen Verkaufspreis noch einen Erscheinungstermin. Auch ob Sony das bisherige Modell ersetzen oder um eine zusätzliche Variante ergänzen würde, ist ungeklärt.

Die neuen Einträge machen eine überarbeitete Portal-Hardware plausibel. Für die erhoffte OLED-Version fehlt aber weiterhin die entscheidende Bestätigung: eine Ankündigung von Sony.

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