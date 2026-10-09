Gears of War E-Day lässt Gears 5 auf Steam weit hinter sich

Gears of War: E-Day ist seit dem 6. Oktober erhältlich und hat auf Steam bislang einen Höchststand von 31.517 gleichzeitig aktiven Spielern erreicht. Damit liegt der neue Shooter von The Coalition deutlich über den bisherigen Spitzenwerten von Gears 5 und Gears of War: Reloaded. Wie groß der gesamte Launch ausgefallen ist, zeigen die Steam-Zahlen allerdings nur zum Teil.

Mit E-Day kehrt die Reihe zu ihren Anfängen zurück: Die Geschichte spielt 14 Jahre vor dem ersten Gears of War und begleitet Marcus Fenix und Dominic Santiago beim ersten Angriff der Locust. Neben der Veröffentlichung für Xbox Series X/S ist das Spiel auf dem PC über Steam und den Microsoft Store verfügbar. Gleichzeitig können Abonnenten von PC Game Pass und Game Pass Ultimate direkt einsteigen.

Mehr als dreimal so viele gleichzeitige Spieler wie bei Gears 5

Den bisherigen Rekord verzeichnet SteamDB für den 7. Oktober, also einen Tag nach dem regulären Release. Käufer der Premium Edition konnten bereits seit dem 1. Oktober spielen. Auch Game-Pass-Abonnenten erhielten mit dem kostenpflichtigen Premium Upgrade Zugang zu dieser Vorabphase.

Im Vergleich mit zwei früheren Veröffentlichungen der Reihe fällt der Abstand deutlich aus:

Spiel Bisheriger Steam-Höchststand Gears of War: E-Day 31.517 gleichzeitig aktive Spieler Gears 5 10.196 gleichzeitig aktive Spieler Gears of War: Reloaded 4.819 gleichzeitig aktive Spieler

Damit erreicht E-Day mehr als das Dreifache des Spitzenwerts von Gears 5. Gegenüber Reloaded ist der Höchststand sogar rund sechseinhalbmal so hoch. Die Werte beziehen sich jeweils auf gleichzeitig aktive Spieler und lassen sich daher nicht mit verkauften Exemplaren gleichsetzen.

Der Game Pass fehlt in der Steam-Statistik

Für die Einordnung spielt vor allem der parallele Start im Game Pass eine Rolle. Wer E-Day über PC Game Pass oder auf der Xbox spielt, taucht in dieser Steam-Statistik nicht auf. Die tatsächliche Zahl der Spieler über alle Plattformen hinweg liegt deshalb außerhalb dessen, was sich mit den Steam-Daten erfassen lässt. Die verfügbaren Plattformen und die Aufnahme in das Abo bestätigt Microsoft auf der offiziellen Spieleseite.

Auch über die Verkaufszahlen sagt der Höchststand wenig aus: Käufer spielen zu unterschiedlichen Zeiten, während Abonnenten keinen separaten Kauf benötigen. Ob E-Day Microsofts wirtschaftliche Erwartungen erfüllt, lässt sich aus den 31.517 gleichzeitigen Steam-Spielern allein nicht ablesen.

Das erste Wochenende nach dem regulären Release steht zudem noch bevor. Es könnte den bisherigen Höchststand weiter erhöhen, wenn mehr Spieler Zeit für die Rückkehr von Marcus und Dom finden.

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