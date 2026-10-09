Welcome to Elderfield – Stardew-Formel trifft kosmischen Horror und Taktik

Wer Stardew Valley liebt, sich in Pelikan Stadt aber schon lange nicht mehr gruselt, bekommt mit Welcome to Elderfield eine ungewöhnliche Alternative. Das am 10. September 2026 veröffentlichte PC-Spiel verbindet Landwirtschaft, Beziehungen und Hausgestaltung mit kosmischem Horror und taktischen Rollenspielkämpfen.

Die Mischung kommt offenbar gut an. Welcome to Elderfield erreicht bei Metacritic einen Wert von 87 Punkten, während Steam die Nutzerrezensionen als sehr positiv einstuft. Aktuell fallen 90 Prozent von mehr als 1.500 englischsprachigen Bewertungen positiv aus. ([store.steampowered.com](https://store.steampowered.com/app/3195440/Welcome_to_Elderfield/))

Gemütliches Landleben mit kosmischem Grauen

Welche Gemeinsamkeiten gibt es mit Stardew Valley? Auch in Welcome to Elderfield bewirtschaftet ihr eine eigene Farm, baut Nutzpflanzen an und kümmert euch um Tiere. Allerdings wachsen auf den Feldern neben Mais und Kürbissen auch Zähne sowie Augäpfel, während widerspenstige Tentakel beseitigt werden müssen.

Abseits der Landwirtschaft könnt ihr angeln, kochen, Rohstoffe sammeln, in Minen arbeiten und das eigene Zuhause gestalten. Die Bewohner der Stadt lassen sich näher kennenlernen, Freundschaften können vertieft werden und sogar Romanzen samt Hochzeit sind möglich.

Für die passende Atmosphäre sorgen handgezeichnete, von Horror-Mangas inspirierte Grafiken und ein düsterer LoFi-Soundtrack. Dadurch wirkt Elderfield auf den ersten Blick vertraut und gemütlich, vermittelt zugleich aber ständig das Gefühl, dass zwischen den Bäumen oder hinter der nächsten Haustür etwas Unheimliches wartet. ([store.steampowered.com](https://store.steampowered.com/app/3195440/Welcome_to_Elderfield/))

Rundenkämpfe statt einfacher Minenausflüge

Warum hebt sich Welcome to Elderfield von anderen Farming-Simulationen ab? Der größte Unterschied zu Stardew Valley liegt im Kampfsystem. Anstelle einfacher Echtzeitangriffe setzt das Horror-Rollenspiel auf rundenbasierte Gefechte gegen Lovecraft-artige Kreaturen.

Dabei spielen gesammelte Ressourcen, Ausrüstung und strategische Verstärkungen eine wichtige Rolle. Wer hauptsächlich in Ruhe Landwirtschaft betreiben und die Geheimnisse der Stadt untersuchen möchte, kann einen gemütlicheren Schwierigkeitsgrad wählen. Anspruchsvollere Einstellungen richten sich dagegen an Fans klassischer Rollenspiele, die ihre Farm gezielt zur Vorbereitung auf gefährliche Begegnungen nutzen wollen.

Welcome to Elderfield ist für Windows-PC über Steam erhältlich, bietet deutsche Bildschirmtexte und kostet in Deutschland 17,99 Euro. Eine kostenlose Demo steht ebenfalls bereit. Eine Konsolenfassung wird auf der offiziellen Produktseite derzeit nicht aufgeführt. ([store.steampowered.com](https://store.steampowered.com/app/3195440/Welcome_to_Elderfield/))

Düstere Konkurrenz für das Farming-Genre

Welche weiteren Horror-Spiele greifen die Stardew-Valley-Formel auf? Mit Grave Seasons befindet sich bereits ein weiteres Projekt mit vergleichbarem Ansatz in Entwicklung. Dort steht jedoch kein kosmischer Schrecken im Mittelpunkt, sondern ein Serienkiller, der sich unter den Einwohnern der Stadt versteckt.

Welcome to Elderfield zeigt schon jetzt, wie gut entspannte Tagesabläufe und Horror zusammenpassen können. Die starken Wertungen machen das Spiel besonders für alle interessant, denen klassische Farming-Simulationen inzwischen zu friedlich geworden sind.

Wie gefällt euch die Mischung aus Stardew Valley, rundenbasierten Kämpfen und kosmischem Horror? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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