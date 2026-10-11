Aion 2 startet auf Steam mit 397.905 Spielern gleichzeitig, Kritik am F2P-Modell

Aion 2 ist mit beeindruckenden Zahlen auf Steam gestartet. Das neue Free-to-Play-MMORPG von NC erreichte am Veröffentlichungstag einen Höchstwert von 397.905 gleichzeitig aktiven Nutzern und verfehlte die Marke von 400.000 damit nur knapp.

Der weltweite Launch erfolgte am 5. Oktober 2026 für den PC über Steam und die hauseigene Plattform PURPLE. Bereits seit dem 30. September 2026 durften Käufer eines Gründerpakets loslegen, doch erst die kostenlose Veröffentlichung sorgte für den gewaltigen Ansturm.

Ein starker Start für das neue MMORPG

Wie erfolgreich ist Aion 2 auf Steam gestartet? Während des kostenpflichtigen Vorabzugangs lag der höchste auf Steam erfasste Wert bei 171.530 gleichzeitig aktiven Nutzern. Zum regulären Release stieg dieser Wert um mehr als 226.000 und damit auf über das Doppelte.

Auch in den Tagen nach dem Start konnte sich Aion 2 weit oben in den Steam-Charts halten. Die Marke von 300.000 gleichzeitig aktiven Nutzern wurde wiederholt überschritten, wodurch deutlich wird, dass es sich nicht nur um einen kurzen Andrang während der ersten Stunden handelte.

Die Zahlen von Steam erfassen dabei ausschließlich Nutzer, die Aion 2 über Valves Plattform gestartet haben. Zusätzlich ist das MMORPG über PURPLE verfügbar. NC meldete plattformübergreifend mehr als 400.000 gleichzeitige Zugriffe zum Launch und führte den Titel zudem in mehreren Ländern weit oben in den Verkaufscharts.

Fliegen als zentrales Spielelement

Warum sorgt Aion 2 für so viel Aufmerksamkeit? Der Nachfolger des im Jahr 2009 veröffentlichten Aion setzt auf die Unreal Engine 5 und eine offene Fantasywelt, die laut NC deutlich größer als die Karte des Vorgängers ausfällt. Neben klassischer Erkundung gehören Dungeons, Raids, PvE-Inhalte und umfangreiche PvP-Kämpfe zum Angebot.

Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal ist jedoch die Vertikalität der Spielwelt. Fliegen dient nicht lediglich zur schnelleren Fortbewegung, sondern spielt auch bei der Erkundung und in Kämpfen eine entscheidende Rolle. Die Gebiete und Begegnungen wurden deshalb stärker auf dreidimensionale Bewegungen ausgelegt, als es bei vielen anderen MMORPGs der Fall ist.

Aion 2 richtet sich außerdem ausdrücklich an ein internationales Publikum. Das PC-Spiel bietet Server für Europa, Nordamerika, Südamerika und Japan sowie Unterstützung für insgesamt acht Sprachen. Dazu gehören deutsche Bildschirmtexte, während die Sprachausgabe unter anderem auf Englisch, Japanisch und Koreanisch verfügbar ist.

Geteilte Reaktionen auf Steam

Wie kommt Aion 2 bei der Community an? Trotz des enormen Interesses fällt die bisherige Resonanz nicht uneingeschränkt positiv aus. Die allgemeine Bewertung bewegt sich nach den ersten Tagen nur knapp oberhalb von 60 Prozent positiver Stimmen, während die englischsprachigen Rezensionen mit rund 74 Prozent freundlicher ausfallen.

Viele kritische Beiträge richten sich weniger gegen das grundlegende Gameplay als gegen die Monetarisierung. Bemängelt werden unter anderem zeitliche Einschränkungen für kostenlos aktive Nutzer sowie Vorteile und Komfortfunktionen, die an kostenpflichtige Angebote geknüpft sind. Andere Stimmen loben dagegen die Optik, das Fluggefühl und die Größe der Spielwelt.

Entscheidend wird nun sein, ob NC die große Startgemeinschaft langfristig halten kann. Der Vorgänger erhielt über viele Jahre neue Erweiterungen, entsprechend hoch sind die Erwartungen an regelmäßige Updates, zusätzliche Endgame-Inhalte und einen fairen Umgang mit der Monetarisierung.

Habt ihr Aion 2 bereits ausprobiert und wie bewertet ihr das Flugkampfsystem sowie das Free-to-Play-Modell? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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