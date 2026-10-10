Steam verschenkt zwei Indie-Spiele bis 12. Oktober 2026, plus 4 DLCs gratis

Auf Steam könnt ihr euch derzeit zwei sehr unterschiedliche Indie-Spiele kostenlos für eure Bibliothek sichern. Fireside Feelings und Pony Island lassen sich noch bis zum 12. Oktober 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit für 0 Euro beanspruchen und anschließend dauerhaft behalten.

Regulär kosten die beiden Titel zusammen 12,78 Euro. Die Aktion läuft seit dem 8. Oktober 2026 und umfasst keine zeitlich begrenzten Testversionen. Nach dem Hinzufügen zum eigenen Steam-Konto bleiben beide Spiele auch nach Ablauf des Angebots verfügbar.

Zwei Indie-Spiele zum dauerhaften Behalten

Welche kostenlosen Steam-Spiele stehen zur Auswahl? Fireside Feelings kostet normalerweise 7,79 Euro und richtet sich an Fans ruhiger sowie sozialer Spielerlebnisse. Das 2025 veröffentlichte Spiel verbindet Menschen über persönliche Gedanken und Gespräche, die rund um ein virtuelles Lagerfeuer stattfinden.

Die Unterhaltungen werden zwischen echten Menschen geführt, erfolgen allerdings nicht live. Direkte Interaktionen gibt es ebenfalls nicht. Stattdessen könnt ihr Antworten in eurem eigenen Tempo entdecken, den Lagerfeuerplatz dekorieren und euren Avatar anpassen. Auf Steam fallen derzeit 96 Prozent der Nutzerbewertungen positiv aus.

Pony Island schlägt mit einem regulären Preis von 4,99 Euro eine deutlich düsterere Richtung ein. Hinter der scheinbar harmlosen Pixeloptik verbirgt sich ein Puzzle-Spiel mit psychologischem Horror, in dem ihr in einer fehlerhaften Arcade-Maschine des Teufels gefangen seid. Kryptische Rätsel, Manipulationen am Programmcode und zahlreiche Überraschungen gehören zum ungewöhnlichen Konzept. Aktuell sind 94 Prozent der englischsprachigen Steam-Rezensionen positiv.

Nachschub für Puzzle- und Horrorfans

Warum lohnt sich Pony Island gerade jetzt? Das 2016 veröffentlichte Spiel erhält am 27. April 2027 eine Fortsetzung. Wer den ersten Teil bislang verpasst hat, kann sich somit ohne zusätzliche Kosten auf Pony Island 2 vorbereiten.

Beide Gratis-Spiele passen auf unterschiedliche Weise in die Herbstzeit. Während Pony Island mit unheimlicher Atmosphäre und verstörenden Figuren auf Halloween einstimmt, bietet Fireside Feelings einen gemütlichen Gegenpol für ruhige Abende.

Vier weitere kostenlose DLC-Pakete

Welche Steam-DLCs gibt es zusätzlich kostenlos? Neben den beiden vollständigen Spielen stehen vier Erweiterungen für begrenzte Zeit gratis bereit. Auch diese Inhalte bleiben nach der rechtzeitigen Aktivierung dauerhaft mit dem jeweiligen Steam-Konto verbunden.

World of Warships Ning Hai bis zum 13. Oktober 2026 um 19 Uhr

Rotwood Drakin Armoury Pack bis zum 15. Oktober 2026 um 19 Uhr

MXGP 26 Scrubdesignz Liveries bis zum 15. Oktober 2026 um 19 Uhr

Gear.Club Unlimited 3 Gear.Club Signature Pack bis zum 22. Oktober 2026 um 19 Uhr

Das Ning-Hai-Paket enthält einen panasiatischen Premium-Kreuzer der Stufe III für World of Warships. Das Grundspiel ist kostenlos spielbar. Bei den anderen drei Erweiterungen wird dagegen das jeweils kostenpflichtige Hauptspiel benötigt.

Das Rotwood-Paket ergänzt unter anderem die spielbare Spezies Drakin, ein Großschwert samt Varianten sowie eine neue Quest. Für MXGP 26 gibt es sechs zusätzliche Motorraddesigns, während das Gear.Club-Paket zwei besondere Lackierungen für den Honda S2000 und den BMW Z4 freischaltet.

Welches der beiden Gratis-Spiele landet in eurer Steam-Bibliothek, und könnt ihr mit den zusätzlichen DLC-Paketen etwas anfangen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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