Steam Gratiswochenende – ARC Raiders, Core Keeper und Squad 44 gratis testen

Auf Steam laufen seit dem 8. Oktober 2026 gleich drei kostenlose Spielaktionen. Mit ARC Raiders, Core Keeper und Squad 44 können PC-Gamer drei sehr unterschiedliche Vollversionen ausprobieren, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Wichtig ist allerdings die übliche Einschränkung solcher Gratiswochenenden: Die Titel werden nicht dauerhaft dem eigenen Steam-Konto hinzugefügt. Nach dem jeweiligen Aktionsende ist ein Kauf erforderlich, um weiterspielen zu können. Die erreichten Fortschritte bleiben normalerweise gespeichert.

ARC Raiders öffnet die Oberfläche

Wie lange ist ARC Raiders kostenlos spielbar? Der Extraction-Shooter von Embark Studios kann noch bis zum 12. Oktober 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit kostenlos ausprobiert werden. Während des Aktionszeitraums steht die vollständige Version zur Verfügung, sodass ihr allein oder gemeinsam mit einem Team an die gefährliche Oberfläche aufbrechen könnt.

ARC Raiders versetzt die Menschheit nach einem verheerenden Angriff tödlicher Maschinen in unterirdische Zufluchtsorte. Als Raider sucht ihr an der Oberfläche nach Waffen, Ressourcen und wertvoller Beute, müsst anschließend aber auch lebend entkommen. Neben den ARC-Maschinen sorgen andere Trupps für Gefahr, wodurch PvE und PvP eng miteinander verbunden sind.

Der am 30. Oktober 2025 veröffentlichte Titel wird parallel zur Gratisaktion um 50 Prozent reduziert angeboten. Auf Steam kostet ARC Raiders aktuell 19,99 Euro statt 39,99 Euro. Das Angebot läuft bis zum 15. Oktober 2026.

Core Keeper lockt in die Tiefe

Was bietet Core Keeper während des Gratiswochenendes? Das Survival-Abenteuer von Pugstorm ist bis zum 12. Oktober 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit kostenlos spielbar. Ihr könnt die unterirdische Sandbox allein erkunden oder euch mit Freunden zusammenschließen.

Im Mittelpunkt stehen der Abbau von Ressourcen, der Ausbau einer eigenen Basis und die Erkundung einer weitläufigen Höhlenwelt. Neben Landwirtschaft, Angeln und der Herstellung besserer Ausrüstung warten unterschiedliche Biome, gefährliche Kreaturen und gewaltige Bosse. Der stetige Wechsel aus Entdeckung und Verbesserung macht Core Keeper besonders für Fans von offenen Survival-Spielen interessant.

Core Keeper erschien am 27. August 2024 und gehört mit seinen äußerst positiven Nutzerbewertungen zu den beliebtesten Spielen der aktuellen Aktion. Bis zum 22. Oktober 2026 ist der Titel außerdem um 40 Prozent reduziert und kostet dadurch 11,99 Euro statt 19,99 Euro.

Squad 44 setzt auf taktische Gefechte

Wann endet die kostenlose Phase von Squad 44? Der realistische Militär-Shooter kann bis zum 12. Oktober 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit gratis gespielt werden. Eine klassische Kampagne gibt es nicht, weshalb ihr euch während des Wochenendes vollständig auf die groß angelegten Mehrspieler-Schlachten konzentrieren könnt.

Squad 44 erschien ursprünglich am 9. August 2018 und stellt Teamarbeit, Kommunikation und taktisches Vorgehen in den Mittelpunkt. Zur Auswahl stehen verschiedene Aufgabenbereiche, darunter Infanterie, Sanitäter, Maschinengewehrschützen, Ingenieure und Panzerbesatzungen. Fahrzeuge, Artillerie, Nachschub und befestigte Stellungen beeinflussen den Verlauf der historisch inspirierten Gefechte.

Der Shooter verfolgt ein deutlich langsameres und anspruchsvolleres Spieltempo als klassische Multiplayer-Action. Unkoordinierte Vorstöße enden entsprechend schnell, während abgestimmte Teams ihre Gegner mit durchdachten Manövern unter Druck setzen können. Begleitend zum Gratiswochenende ist Squad 44 auf Steam stark reduziert.

Welches der drei kostenlosen Steam-Spiele werdet ihr an diesem Wochenende ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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