Spooky Cats gratis bei Fanatical – nur 50.000 Steam-Keys verfügbar

Steam-Nutzer können sich aktuell einen kostenlosen Key für Spooky Cats sichern. Der 2D-Plattformer wird im Rahmen des Fanatical Fall Sale verschenkt und anschließend dauerhaft über Steam aktiviert. Regulär erschien das Indie-Spiel bereits am 4. Juni 2015.

Die Aktion läuft laut den offiziellen Teilnahmebedingungen bis zum 10. Oktober 2026 um 1:59 Uhr deutscher Zeit. Allerdings stehen insgesamt nur 50.000 Steam-Keys zur Verfügung. Sind diese vorzeitig vergriffen, endet die Verteilung entsprechend früher.

Die Gratisaktion bei Fanatical

Wie lässt sich Spooky Cats kostenlos sichern? Für die Teilnahme benötigt ihr ein kostenloses Fanatical-Konto sowie einen gültigen Steam-Account. Letzterer muss bereits für einen erfolgreichen Kauf verwendet worden sein und darf nicht als eingeschränktes Konto gelten.

Zusätzlich verlangt Fanatical ein Abonnement des kostenlosen E-Mail-Newsletters. Pro Fanatical-Konto kann lediglich ein Key angefordert werden. Der erhaltene Code muss spätestens bis zum 22. Oktober 2026 um 1:59 Uhr deutscher Zeit bei Steam eingelöst werden.

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Da die Verteilung nach dem Prinzip Wer zuerst kommt, mahlt zuerst erfolgt, sollten Interessierte nicht bis zum offiziellen Ende warten. Regionale Einschränkungen können laut Fanatical gelten, Deutschland gehört jedoch nicht zu den bislang aufgeführten ausgeschlossenen Ländern.

Düstere Katzenkost für Halloween

Was erwartet euch in Spooky Cats? Im Mittelpunkt steht eine kleine Katze, die sich in einem unheimlichen Spukhaus verirrt hat. Auf der Suche nach einem Ausweg sammelt sie Münzen, bekämpft Monster und versucht gleichzeitig, ein Mädchen namens Penny zu retten.

Spielerisch verbindet der Titel klassische 2D-Plattformpassagen mit kleinen Rätseln und leichten Kämpfen. Die Katze kann Gegner unter anderem mit einer Drehattacke ausschalten, die an Crash Bandicoot erinnert. Für zusätzliche Spannung sorgt das eingeschränkte Sichtfeld, durch das sich Hindernisse und feindliche Kreaturen nicht immer frühzeitig erkennen lassen.

Auf Steam fallen 85 Prozent von derzeit 374 Nutzerrezensionen positiv aus, womit Spooky Cats die Gesamtwertung Sehr positiv trägt. Gelobt werden vor allem der niedliche Grafikstil, der schräge Humor und die Mischung aus düsterer Atmosphäre und Katzenabenteuer. Allerdings ist das Spiel ausschließlich auf Englisch verfügbar und kann aufgrund seines Alters technisch nicht mit jedem modernen 2D-Plattformer mithalten.

Wer nach der Aktion weitere kostenlose Steam-Spiele sucht, kann sich außerdem den 28. Oktober 2026 vormerken. An diesem Tag plant Lenovo Legion einen globalen Key-Drop für Doom aus dem Jahr 2016, wobei auch dort nur ein begrenzter Vorrat zur Verfügung stehen dürfte.

Werdet ihr euch Spooky Cats kostenlos sichern oder ist euch das kleine Katzenabenteuer zu schlicht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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