Steam verschenkt Pony Island bis 12. Oktober 2026 dauerhaft﻿

Steam verteilt aktuell einen echten Indie-Geheimtipp kostenlos. Noch bis zum 12. Oktober 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit lässt sich Pony Island dauerhaft zur eigenen Bibliothek hinzufügen. Wer rechtzeitig auf Zur Bibliothek hinzufügen klickt, darf das vollständige Spiel auch nach Ablauf der Aktion behalten.

Das Angebot gilt auch für deutsche Steam-Konten. Pony Island unterstützt deutsche Texte und Sprachausgabe, bietet Steam-Sammelkarten sowie Erfolge und ist offiziell als mit dem Steam Deck verifiziert gekennzeichnet.

Ein ungewöhnlicher Ausflug in die digitale Hölle

Was erwartet euch in Pony Island? Hinter dem niedlichen Namen verbirgt sich kein entspanntes Abenteuer mit Pferden, sondern ein düsteres Puzzle-Spiel mit Horror-Elementen. Die Handlung versetzt euch in eine vom Teufel erschaffene, fehlerhafte Arcade-Maschine, aus der es zu entkommen gilt.

Dabei müsst ihr nicht nur klassische Rätsel lösen. Pony Island spielt ständig mit den Erwartungen des Publikums, durchbricht bewusst vertraute Gaming-Regeln und bindet scheinbare Programmfehler in das Erlebnis ein. Der Indie-Titel fällt vergleichsweise kurz aus, setzt dafür aber auf überraschende Ideen und eine kompakte Inszenierung.

Entwickler Daniel Mullins Games veröffentlichte Pony Island ursprünglich am 4. Januar 2016. Seitdem konnte sich das Spiel einen starken Ruf erarbeiten. 94 Prozent der mehr als 8.000 englischsprachigen Steam-Bewertungen fallen positiv aus, während der Titel bei OpenCritic eine Wertung von 85 erreicht.

Passende Vorbereitung auf den Nachfolger

Warum lohnt sich der kostenlose Download gerade jetzt? Die Gratisaktion kommt passend zur bevorstehenden Fortsetzung. Pony Island 2: Panda Circus soll am 27. April 2027 für PC über Steam erscheinen und erneut auf eine Mischung aus Rätseln, psychologischem Horror, surrealen Szenen und ungewöhnlichen Meta-Ideen setzen.

Der Nachfolger führt durch eine bizarre Unterwelt voller exzentrischer Gottheiten und setzt im Vergleich zum ersten Teil auf aufwendigere 3D-Umgebungen. Wer bislang noch keinen Kontakt mit der Reihe hatte, kann sich mit dem kostenlosen Original einen guten Eindruck vom eigenwilligen Stil von Daniel Mullins verschaffen.

Auf Steam stehen derzeit außerdem mehrere kostenlose Zusatzinhalte bereit. Einige davon benötigen allerdings das jeweilige Hauptspiel:

World of Warships: Ning Hai mit dem panasiatischen Premium-Kreuzer der Stufe III

Gear.Club Unlimited 3: Gear.Club Signature Pack mit zwei zusätzlichen Fahrzeugdesigns, kostenlos bis zum 22. Oktober 2026

Rotwood: Drakin Armoury Pack, kostenlos bis zum 15. Oktober 2026

MXGP 26: Scrubdesignz Liveries mit sechs Motorrad-Lackierungen, kostenlos bis zum 15. Oktober 2026

Auch außerhalb von Steam gibt es Nachschub für die PC-Bibliothek. Im Epic Games Store können Out of Sight und TerraScape noch bis zum 15. Oktober 2026 kostenlos beansprucht und anschließend dauerhaft behalten werden.

Habt ihr Pony Island bereits gespielt oder nutzt ihr die Gratisaktion, um den ungewöhnlichen Puzzle-Horror vor dem Release von Pony Island 2: Panda Circus nachzuholen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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