Minecraft für Switch 2 kommt am 27. Oktober 2026 – so klappt das Gratis-Upgrade

Minecraft erhält am 27. Oktober 2026 eine native Version für Nintendo Switch 2. Wer den Sandbox-Hit bereits digital für die ursprüngliche Nintendo Switch besitzt, kann sich die neue Standard-Edition zeitlich begrenzt ohne zusätzliche Kosten sichern.

Das Angebot gilt allerdings nicht für alle bisherigen Käufer. Entscheidend sind die gekaufte Version und der Zeitpunkt der Einlösung, denn die kostenlose Upgrade-Möglichkeit endet am 31. Januar 2027.

Klare Bedingungen für das kostenlose Upgrade

Wer erhält das kostenlose Minecraft-Upgrade? Teilnahmeberechtigt sind Nutzer, die eine digitale Ausgabe von Minecraft für Nintendo Switch besitzen. Sie können die digitale Standard-Edition für Nintendo Switch 2 über den Nintendo eShop kostenlos vorbestellen beziehungsweise nach der Veröffentlichung herunterladen.

Das Angebot gilt in sämtlichen Regionen mit Ausnahme von Japan und Taiwan. Dort wird für das Upgrade eine geringe Gebühr verlangt. Für Besitzer einer digitalen deutschen Nintendo-Switch-Version steht der kostenlose Wechsel somit bis zum Stichtag zur Verfügung.

Benötigt wird eine digitale Version von Minecraft für Nintendo Switch.

Das kostenlose Upgrade umfasst die Standard-Edition für Nintendo Switch 2.

Die Aktion endet am 31. Januar 2027.

Japan und Taiwan sind von der vollständig kostenlosen Variante ausgenommen.

Die Einlösung erfolgt über den Nintendo eShop.

Wer stattdessen zur Deluxe Collection oder Ultimate Collection greifen möchte, erhält als qualifizierter Bestandskunde einen reduzierten Upgrade-Preis. Für Besitzer einer physischen Nintendo-Switch-Fassung wurde bislang kein vergleichbarer kostenloser Wechsel angekündigt.

Grafische Verbesserungen und Mario-Inhalte

Welche Neuerungen bietet Minecraft auf Nintendo Switch 2? Im Mittelpunkt steht die Grafikoption Vibrant Visuals. Sie verbessert unter anderem Beleuchtung, Schatten, Wasserreflexionen und die allgemeine Darstellung der Spielwelt, wodurch die blockige Landschaft deutlich lebendiger wirken soll.

Vibrant Visuals ist in der nativen Nintendo-Switch-2-Version standardmäßig aktiviert. Die Grafikverbesserung steht allerdings nicht in allen Situationen zur Verfügung. Im lokalen Mehrspieler-Modus mit geteiltem Bildschirm sowie in bestimmten Welten und Inhalten des Minecraft Marketplace muss darauf verzichtet werden.

Alle Editionen enthalten außerdem das Nintendo-exklusive Super Mario Mash-Up Pack. Das Paket bringt eine eigene Mario-Welt, bekannte Musikstücke und zahlreiche Skins mit. Orte wie Prinzessin Peachs Schloss und Piazza Delfino profitieren auf Nintendo Switch 2 ebenfalls von der neuen Grafikdarstellung.

Bestehende Welten ziehen auf die neue Konsole um

Wie funktioniert der Wechsel von Nintendo Switch auf Nintendo Switch 2? Bereits erstellte Minecraft-Welten lassen sich auf die neue Konsolenversion übertragen. Fans müssen ihre langjährigen Bauprojekte daher nicht erneut beginnen und können ihre Abenteuer auf der leistungsfähigeren Hardware fortsetzen.

Der Veröffentlichungstermin fällt in eine ereignisreiche Phase für die Marke. Ein kommender Inhalts-Drop führt eisige Höhlen mit Eiskristallen, Eiszapfen und einer neuen gefrorenen Zombie-Variante ein. Der Gegner kann Eisbälle werfen und Charaktere mit einem Gefriereffekt belegen, ein konkreter Termin für den Drop steht noch aus.

Für 2027 ist außerdem die neue Dimension The Sift für die Java Edition und Bedrock Edition geplant. Erkunden lässt sich das geheimnisvolle Gebiet bereits in Minecraft Dungeons II, das seit dem 29. September 2026 erhältlich ist.

Werdet ihr das kostenlose Minecraft-Upgrade direkt einlösen oder bleibt ihr zunächst bei der bisherigen Nintendo-Switch-Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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