Emery Hearts kommt am 11. November 2026 – Demo schon spielbar

Fans klassischer Action JRPGs dürfen sich einen weiteren Termin im Kalender markieren: Emery Hearts erscheint am 11. November 2026 für PC. Die Veröffentlichung ist über Steam, GOG und itch.io vorgesehen. Eine kostenlose Demo steht bereits zum Ausprobieren bereit.

Das Indie Abenteuer verbindet schnelle Echtzeitkämpfe und eine emotionale Heldengeschichte mit einer farbenfrohen Voxel Optik. Dadurch erinnert Emery Hearts auf den ersten Blick an eine ungewöhnliche Mischung aus Kingdom Hearts, klassischen Rollenspielen und der blockartigen Ästhetik von Minecraft.

Eine bedrohte Welt aus Menschen und Maschinen

Worum geht es in Emery Hearts? Im Mittelpunkt steht der junge Dorfbewohner Lug, dessen Heimat von gefährlichen Maschinen angegriffen wird. Die sogenannten Mechanoiden wurden durch ein uraltes Virus korrumpiert und bedrohen die letzten menschlichen Kolonien.

Nach einem mysteriösen Erdbeben entdeckt Lug mächtige Energiekristalle. Diese verbinden ihn nicht nur mit dem Bewusstsein seiner verschollenen Mutter, sondern auch mit dem Vital Thread, einer Kraft, die sämtliches Leben auf dem Planeten miteinander verknüpft.

Im Verlauf der Geschichte muss Lug offenbar eine weitreichende Entscheidung treffen. Er kann versuchen, die Maschinen zu retten und damit das organische Leben gefährden oder nach einem zerbrechlichen Gleichgewicht suchen, in dem beide Seiten weiterexistieren. Unterschiedliche Entscheidungen könnten damit auch den Wiederspielwert erhöhen.

Schnelle Kämpfe und klassische Rätsel

Wie spielt sich das Action JRPG? Emery Hearts setzt nicht auf rundenbasierte Begegnungen, sondern auf direkte Kämpfe in Echtzeit. Lug kombiniert Waffenangriffe, Magie, Fähigkeiten und Gegenstände zu schnellen Angriffsketten und muss gegnerischen Attacken aktiv ausweichen.

Abseits der Gefechte warten klassische Rollenspielrätsel und eine semilineare Spielwelt. Neue Kräfte öffnen zuvor unerreichbare Gebiete, in denen zusätzliche Gegner, Ausrüstung und Geheimnisse warten. Damit erinnert der Aufbau stellenweise auch an Metroidvanias und traditionelle Zelda Abenteuer.

Zu den wichtigsten Spielelementen gehören:

Eine Geschichte rund um Lug und das Schicksal von Menschen und Maschinen

Echtzeitkämpfe mit unterschiedlichen Waffen, Fähigkeiten und Magie

Aufrüstbare Ausrüstung, Amulette und neue Waffen

Eine semilineare Welt mit Gebieten, die durch neue Kräfte freigeschaltet werden

Klassische RPG Rätsel, die Geschick und logisches Denken verlangen

Als Vorbilder nennt das Projekt klassische Action JRPGs wie Secret of Mana, Terranigma, Illusion of Gaia, Alundra und die Ys Reihe. Die Nähe zu Kingdom Hearts ergibt sich vor allem durch den Namen, den jungen Helden und das schnelle Kampfsystem. Einen Minecraft ähnlichen Baumodus sollten Interessierte dagegen nicht erwarten, denn die Parallele bezieht sich hauptsächlich auf die Voxel Grafik.

Der PC Release im November

Wann erscheint Emery Hearts? Der finale Veröffentlichungstermin ist der 11. November 2026. Das Spiel soll für Windows und macOS angeboten werden. Auf Steam sind derzeit englische, spanische und japanische Bildschirmtexte aufgeführt, während eine deutsche Übersetzung bislang nicht angekündigt wurde.

Emery Hearts könnte vor allem für Fans interessant sein, die auf Kingdom Hearts 4 warten und gleichzeitig eine Schwäche für Rollenspiele der 1990er Jahre besitzen. Durch die moderne Kampfsteuerung, die verzweigte Erkundung und den eigenständigen Voxel Stil möchte das Solo Projekt jedoch mehr sein als nur eine nostalgische Hommage.

Wie gefällt euch die Mischung aus Kingdom Hearts, klassischen Action JRPGs und Minecraft Optik? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab