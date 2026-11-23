Auch in GTA 6 treibt ein geheimnisvolles Wesen sein Unwesen. In den Sümpfen von Leonida erzählen sich die Bewohner Geschichten über den Skunk Ape, der auch als Bigfoot oder Mr. Mangrove bekannt ist. Mit etwas Glück könnt ihr der Kreatur sogar selbst begegnen. Doch hinter der Legende steckt noch deutlich mehr.

Richtig interessant wird die Suche, sobald ihr den etwas eigenwilligen Bigfoot-Jäger Kirk kennenlernt. Gemeinsam mit ihm begebt ihr euch auf eine mehrteilige Mission, die euch tief in die Sümpfe führt und schließlich eine ziemlich ungewöhnliche Wendung nimmt.

Wir zeigen euch, wo ihr nach dem Skunk Ape suchen könnt, wie ihr Kirks drei Missionen startet und was euch bei der Jagd erwartet. Die Auflösung des Geheimnisses behandeln wir weiter unten in einem eigenen Spoilerabschnitt.

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Wenn ihr dem Skunk Ape auf eigene Faust begegnen möchtet, solltet ihr euch in den Sümpfen von Grassrivers umsehen. Besonders interessant sind die Gebiete rund um den Cottonmouth Lake südlich von Hamlet sowie die Wege in Richtung Pelican River.

Auch aus den Shoeless Keys und von den Ufern gegenüber Jasons frühem Aufenthaltsort gibt es Berichte über Sichtungen.

Einen festen Fundort besitzt der Bigfoot offenbar nicht. Stattdessen kann euch das Wesen an verschiedenen Stellen begegnen. Es lohnt sich deshalb, die Sumpfgebiete zu Fuß zu erkunden, anstatt mit dem Auto durch die Gegend zu rasen.

Etwas schwer zu erkennen, dafür umso besser zu hören. Bildquelle: Rockstar Games

Haltet dabei die Ohren offen: Ein tiefes Knurren kann darauf hindeuten, dass sich der Skunk Ape in eurer Nähe befindet. Aktiviert den Fokusmodus mit L3 + R3, um Hinweise in der Umgebung leichter aufzuspüren.

Bei einer möglichen Begegnung entdeckt ihr das Wesen neben einem Tierkadaver. Sobald ihr euch nähert, ergreift es die Flucht. Folgt ihm durch das Dickicht und versucht, seine Spur nicht zu verlieren.

Die Verfolgung führt euch schließlich zu einer geschnitzten Holzfigur mit einem Geweih, die an einem Baum befestigt ist. Untersucht die Figur und ihre Umgebung, um herauszufinden, was es mit der merkwürdigen Begegnung auf sich hat.

Falls ihr den Skunk Ape unterwegs aus den Augen verliert, sucht in seiner Fluchtrichtung nach der Holzfigur.

Gut zu wissen: Ihr müsst dem Bigfoot nicht unbedingt vorher in freier Wildbahn begegnet sein, um Kirks Missionsreihe zu beginnen. Wenn ihr direkt mit den Nebenmissionen starten möchtet, könnt ihr euch die Suche nach einer zufälligen Sichtung also sparen.

Skunk-Ape-Missionen freischalten: So findet ihr Kirk

Um die eigentliche Bigfoot-Missionsreihe zu starten, müsst ihr zunächst einen Suchflyer von Kirk finden.

Auf dem Aushang steht „Habt ihr den Skunk Ape gesehen???“. Sobald ihr ihn gelesen habt, wird Kirks Telefonnummer in euren Kontakten gespeichert.

GTA 6 Skunk Ape Flyer

Die Nummer lautet 461-555-0139. Ihr müsst sie normalerweise nicht selbst eingeben, sondern könnt Kirk direkt über den neuen Kontakt anrufen.

Einen der Flyer findet ihr im Rusty Anchor in North Key Lento. Betretet die Bar durch den Haupteingang und schaut euch gleich rechts das Schwarze Brett an.

Weitere Aushänge gibt es in Skeeter’s Bar in Hamlet und bei der örtlichen Fleeca-Bank. Falls ihr den Flyer im Rusty Anchor nicht findet, könnt ihr auch dort nachsehen.

Ruft Kirk anschließend an. Auf eurer Karte erscheint ein KK-Marker, der euch zum Treffpunkt führt.

Die Treffen finden normalerweise nachts statt. Sollte sich die Mission am markierten Ort nicht starten lassen, kehrt nach Einbruch der Dunkelheit zurück.

Alle drei Skunk-Ape-Missionen in GTA 6

Kirks Geschichte besteht aus drei aufeinanderfolgenden Aufgaben. In der Missionsübersicht werden sie als „Search for the Skunk Ape“, „Search for Tree Effigies“ und „Help Kirk Find Mr. Mangrove“ geführt.

Je nach Missionsübersicht können euch auch Bezeichnungen wie „Skunk Apeology 101“ begegnen. Gemeint ist dieselbe zusammenhängende Geschichte.

1. Search for the Skunk Ape: Gemeinsam mit Kirk auf Bigfoot-Jagd

Trefft Kirk nachts am markierten Punkt in der Nähe des Pelican River.

Der selbst ernannte Bigfoot-Experte hat sich auf die Suche nach dem Skunk Ape vorbereitet und setzt dabei unter anderem eine Drohne ein. Nach einer kurzen Einführung geht es gemeinsam in den Sumpf.

Folgt zunächst seinen Anweisungen. Im weiteren Verlauf teilt ihr euch auf, um ein größeres Gebiet abzusuchen.

Sobald Kirk euch ruft, solltet ihr den Fokusmodus aktivieren. Achtet auf Geräusche und andere Hinweise, die euch zur nächsten Spur führen.

Schließlich entdeckt ihr eine der merkwürdigen Holzfiguren, die mit dem Skunk Ape in Verbindung stehen. Untersucht sie, um die Suche fortzusetzen.

Im weiteren Verlauf kann es außerdem zu einer ungewöhnlichen Begegnung mit einem Wildschwein kommen. Lasst euch davon nicht irritieren und folgt den Missionsanweisungen.

Anschließend endet eure erste gemeinsame Suche. Kirk meldet sich später erneut bei euch.

Für diesen Missionsabschnitt wird teilweise eine Belohnung von 1.000 Dollar genannt. Die genaue Auszahlung solltet ihr anhand der Anzeige in eurem eigenen Spiel überprüfen.

2. Search for Tree Effigies: Drei Holzfiguren finden

Nach einiger Zeit erhaltet ihr eine weitere Nachricht von Kirk. Diesmal sollt ihr euch auf die Suche nach mehreren geschnitzten Holzfiguren machen.

Das Suchgebiet befindet sich in Pelican Valley.

Insgesamt müsst ihr drei Holzfiguren finden und untersuchen. Sie sind an Bäumen befestigt und können zwischen der dichten Vegetation leicht übersehen werden.

Geht am besten folgendermaßen vor:

Begebt euch in das auf der Karte markierte Suchgebiet. Aktiviert den Fokusmodus und untersucht auffällige Baumstämme. Achtet besonders auf die Wege und Uferbereiche. Untersucht jede gefundene Holzfigur, bis der Missionszähler drei Stück anzeigt.

Eine bestimmte Reihenfolge müsst ihr dabei nicht einhalten.

Auf einigen Karten sind mehr als drei Holzfiguren eingezeichnet. Für diese Mission müsst ihr allerdings nur die drei geforderten Figuren untersuchen.

Falls eine gefundene Figur nicht zum Fortschritt zählt, überprüft, ob Kirks aktuelle Aufgabe bereits aktiv ist. Möglicherweise habt ihr den Gegenstand schon vor dem Missionsstart entdeckt.

Sobald ihr alle drei Figuren untersucht habt, ist der zweite Abschnitt abgeschlossen. Danach müsst ihr erneut auf eine Nachricht von Kirk warten.

3. Help Kirk Find Mr. Mangrove: Die Jagd im Hubschrauber

Für die dritte Mission holt Kirk zu einer größeren Suchaktion aus. Diesmal geht es nicht mehr nur zu Fuß durch die Sümpfe, sondern auch in die Luft.

Trefft ihn erneut am markierten Ort. Gemeinsam steigt ihr in einen Hubschrauber, um Mr. Mangrove aufzuspüren.

Während des Fluges bekommt ihr ein Betäubungsgewehr in die Hand. Sobald ihr das Wesen entdeckt, müsst ihr es anvisieren und mehrfach treffen.

Das ist etwas schwieriger, als es zunächst klingt: Der Hubschrauber bewegt sich ständig, während Mr. Mangrove versucht zu entkommen. Haltet die Zielmarkierung möglichst ruhig und wartet auf günstige Schussgelegenheiten.

Nach mehreren Treffern flüchtet die Kreatur zu einer Hütte.

Folgt ihr ins Gebäude und untersucht die Umgebung. Was danach passiert, gehört zu den ungewöhnlichsten Momenten der gesamten Missionsreihe.

Als Frosch und Fliege durch den Sumpf

Im weiteren Verlauf findet ihr euch plötzlich in der Rolle eines Frosches wieder.

Eure Aufgabe besteht darin, an drei Stellen Fliegen zu fangen:

In der Nähe der Hütte. Hinter den Käfigen bei einer Lichtquelle. Am Ende des Stegs.

Achtet dabei auf die Alligatoren, die euch gefährlich werden können. Nutzt den Fokusmodus, um die nächsten Ziele leichter zu entdecken.

Anschließend wechselt die Perspektive erneut: Jetzt steuert ihr eine Fliege und müsst euch zurück in Richtung Hütte und Hubschrauber bewegen.

Bleibt in der Nähe von Kirk und achtet auf seine Gespräche. Kurz darauf erfahrt ihr mehr über das Geheimnis von Mr. Mangrove und müsst eine Entscheidung treffen.

Falls die dritte Mission nicht erscheint: Schließt zunächst die beiden vorherigen Aufgaben ab, wartet auf Kirks Nachricht und besucht den Treffpunkt nachts. Sollte der Marker weiterhin fehlen, spielt einige andere Missionen und versucht es später erneut.

Die Berichte über die genaue Freischaltung unterscheiden sich. Teilweise wird das Finale bereits im ersten Kapitel mit Jason beschrieben, während andere Durchgänge es einem späteren Kapitel mit Lucia zuordnen.

Das Finale: Wer steckt hinter Mr. Mangrove? (Spoiler)

Ab hier verraten wir Einzelheiten zum Ende der Missionsreihe und zu den möglichen Entscheidungen.

Im Finale zeigt sich, dass Kirks Suche nach Mr. Mangrove nicht ganz so harmlos ist, wie sie zunächst wirkt. Auch die Person hinter dem geheimnisvollen Wesen spielt für die Auflösung eine wichtige Rolle.

Die Geschichte bringt außerdem Harry Sherrick mit dem Geheimnis in Verbindung.

Am Ende steht ihr vor einer Entscheidung. Ihr könnt mit dem Betäubungsgewehr auf Kirk schießen, Mr. Mangrove treffen oder überhaupt nicht eingreifen.

Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, nimmt die letzte Begegnung einen anderen Verlauf.

Wenn ihr auf Mr. Mangrove schießt, erhaltet ihr nach den bisher beschriebenen Missionsverläufen eine Zahlung von 10.000 Dollar. Allerdings endet die anschließende Flucht mit einem Absturz.

Entscheidet ihr euch stattdessen dafür, Kirk zu treffen oder nicht einzugreifen, entgeht euch diese Zahlung. Dafür erlebt ihr einen anderen Ausgang der Begegnung. In einer Variante wird Kirk von der Kreatur fortgetragen, während die Situation in einer anderen eskaliert.

Wenn ihr mehrere Enden ausprobieren möchtet, solltet ihr möglichst vor der Entscheidung einen Spielstand sichern.

Welche Belohnung bekommt ihr?

Neben der möglichen Geldzahlung wird nach dem Abschluss der Missionsreihe ein besonderes „Mister Mangrove“-Laird-350-Gewehr als Belohnung beschrieben.

Zu den genauen Waffenwerten, möglichen Verbesserungen und einem Verkaufspreis liegen bislang keine verlässlichen Angaben vor.

Zählen die Skunk-Ape-Missionen für 100 Prozent?

Die drei Aufgaben von Kirk gehören zu den optionalen Nebenmissionen in GTA 6 und können zum entsprechenden Fortschrittszähler beitragen.

Für den vollständigen Spielabschluss müsst ihr insgesamt 100 optionale Aufgaben aus einem größeren Angebot erledigen.

Ihr seid deshalb nicht zwingend darauf angewiesen, ausgerechnet alle drei Missionen von Kirk abzuschließen. Eine eigene Pflichtkategorie für die Skunk-Ape-Geschichte ist in der übergeordneten 100-Prozent-Checkliste nicht aufgeführt.

Wenn ihr wissen möchtet, welche Aufgaben euch noch fehlen, schaut in das Fortschrittsmenü des Spiels.

Unsere GTA-6-100-Prozent-Checkliste zeigt euch außerdem, welche Aktivitäten für den vollständigen Abschluss erforderlich sind.

Häufige Fragen zum Skunk Ape in GTA 6

Warum meldet sich Kirk nicht mehr?

Zwischen den einzelnen Missionen müsst ihr teilweise warten, bis Kirk euch eine neue Nachricht schickt.

Erledigt währenddessen andere Aufgaben, lasst etwas Spielzeit verstreichen und überprüft regelmäßig eure Nachrichten und Kontakte.

Sobald die nächste Mission verfügbar ist, erscheint der entsprechende Marker auf eurer Karte.

Muss ich alle Holzfiguren im Sumpf finden?

Nein. Für Kirks zweite Mission müsst ihr lediglich drei Holzfiguren untersuchen.

Auch wenn ihr in der Spielwelt weitere geschnitzte Figuren entdeckt, sind diese nicht automatisch Teil eines zusätzlichen Sammelziels.

Kann ich die erste Bigfoot-Sichtung verpassen?

Die zufällige Begegnung im Sumpf und der Beginn von Kirks Missionsreihe sind zwei unterschiedliche Dinge.

Ihr könnt die Aufgaben auch starten, ohne den Skunk Ape zuvor in freier Wildbahn gesehen zu haben. Sucht dafür einfach nach Kirks Flyer und nehmt Kontakt zu ihm auf.

Eine dauerhaft verpassbare erste Sichtung ist bislang nicht bestätigt.

Wo finde ich weitere Nebenmissionen?

Wenn ihr nach der Bigfoot-Jagd noch mehr von Leonida entdecken möchtet, findet ihr in unserer GTA-6-Komplettlösung weitere Missionen, Aktivitäten und ausführliche Guides.

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