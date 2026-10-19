Direland vorgestellt – Open-World-Sandbox mit Voxeln und riesigen Bossen

Mit Direland ist ein neues Open-World-Sandbox-Spiel offiziell vorgestellt worden, das auf den ersten Blick an eine Mischung aus Minecraft und Terraria erinnert. Das Projekt setzt auf eine isometrische Perspektive, eine vollständig aus Voxeln aufgebaute Welt und deutlich mehr Action als viele klassische Vertreter des Genres.

Hinter dem ambitionierten Titel steht der in Tokio ansässige Solo-Entwickler KAIJIUUUUU. Obwohl sich Direland noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, sorgen die gezeigten Spielszenen bereits für Aufmerksamkeit. In der Community wird das Projekt teilweise sogar als jene Richtung bezeichnet, die Minecraft Dungeons hätte einschlagen können.

Eine formbare Welt voller gewaltiger Gegner

Wie unterscheidet sich Direland von anderen Sandbox-Spielen? Ein zentrales Merkmal ist das dynamische Terrain. Die Umgebung lässt sich Block für Block abbauen, verändern und neu aufschichten. Allerdings können keine klassischen Höhlensysteme erschaffen werden, da sich der Boden nach Angaben des Entwicklers eher wie eine große Masse aus Sandblöcken verhält.

Nicht nur die eigenen Aktionen verändern die Landschaft. Auch riesige Bossgegner schlagen Löcher in den Boden, zerstören Blöcke und formen während des Kampfes neue Wege oder Hindernisse. Dadurch soll sich das Schlachtfeld laufend verändern und mehr sein als eine statische Arena.

Die bisher gezeigten Kreaturen passen thematisch zu ihren jeweiligen Biomen. An einem Strand wartet beispielsweise ein gigantisches, hummerähnliches Monster, während in einer Wüstenregion eine gewaltige Kreatur aus dem Sand hervorbricht. Die bislang bestätigten beziehungsweise angekündigten Inhalte umfassen:

Reaktionsfähiges und zerstörbares Terrain

Mehrere unterschiedliche Biome

Gigantische Bosskreaturen

Ein Wohnungs- und Basenbausystem

Nahkämpfe sowie die Herstellung von Ausrüstung und Gebäuden

Einen Mehrspielermodus, der sich noch in Entwicklung befindet

Neben Erkundung und Kämpfen sind ruhigere Beschäftigungen wie Landwirtschaft und der Ausbau einer eigenen Basis geplant. Dafür stehen verschiedene Möbelstücke und Bauwerke zur Verfügung. Der Umfang des Bausystems könnte jedoch etwas kompakter als bei Minecraft ausfallen, da KAIJIUUUUU gleichzeitig mehr Ausrüstung, Gegner und actionreiche Inhalte integrieren möchte.

Monster Hunter trifft auf gemütliches Sandbox-Leben

Welche Spiele dienen Direland als Inspiration? Der Entwickler nennt unter anderem Minecraft, Core Keeper, Animal Crossing und Monster Hunter als Einflüsse. Minecraft Dungeons gehört dagegen nicht zu den direkten Vorbildern, da KAIJIUUUUU den Ableger nach eigenen Angaben bislang nicht gespielt hat.

Besonders deutlich wird der Einfluss von Monster Hunter beim Kampfsystem. Besiegte Kreaturen liefern Materialien, aus denen sich neue Waffen, Werkzeuge und Rüstungen herstellen lassen. Unterschiedliche Ausrüstungsteile können miteinander kombiniert werden, um Werte und Kampfstil an die bevorstehenden Herausforderungen anzupassen.

Zusätzlich soll das System um weitere Fähigkeiten, Fertigkeiten, gewöhnliche Gegner und Bosskämpfe erweitert werden. Auf Steam wird Direland derzeit als Einzelspieler-Erlebnis für Windows geführt. Der geplante Mehrspielermodus befindet sich noch in Arbeit und ist somit nicht als fertiger Bestandteil bestätigt.

Als mögliches Veröffentlichungsjahr nennt der Entwickler 2027, sofern die Produktion planmäßig verläuft. Einen verbindlichen Erscheinungstermin gibt es bislang nicht. Das Interesse ist trotzdem beachtlich, denn bereits im September 2026 überschritt Direland laut KAIJIUUUUU die Marke von 50.000 Steam-Wunschlisteneinträgen.

Für zusätzlichen Aufwand sorgt die technische Grundlage des Projekts. Direland entsteht nicht mit einer weitverbreiteten Engine, sondern mit einer eigens entwickelten Lösung. Dadurch behält der Solo-Entwickler zwar mehr Kontrolle über die dynamische Voxelwelt, muss aber gleichzeitig eine deutlich größere technische Herausforderung bewältigen.

Wie gefällt euch die Mischung aus Minecraft, Terraria und Monster Hunter? Schreibt uns eure Meinung zu Direland in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab