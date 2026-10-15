Microsoft fragt Xbox-Fans nach Reaktion auf mögliche neue Exklusivspiele

Microsoft prüft offenbar, wie Xbox-Fans auf eine deutlich aggressivere Exklusivstrategie reagieren würden. Eine neue Umfrage im Xbox-Insider-Programm stellt Szenarien vor, in denen künftige Spiele großer Marken wie Minecraft, Fallout und The Elder Scrolls nicht mehr für PlayStation oder Nintendo erscheinen.

Die Echtheit der gezeigten Umfragebilder wurde von Windows Central bestätigt. Eine konkrete Ankündigung neuer Exklusivtitel ist damit allerdings nicht verbunden. Microsoft sammelt zunächst Informationen darüber, ob die Befragten auf einer vorhandenen Xbox, einem neu gekauften Xbox-System oder einem PC weiterspielen würden.

Große Xbox-Marken im Mittelpunkt

Welche Spiele werden in der Microsoft-Umfrage genannt? Neben Fallout, Minecraft und The Elder Scrolls tauchen auch Doom, Diablo sowie Hideo Kojimas Physint in unterschiedlichen Varianten der Befragung auf. Die Teilnehmer sollen sich jeweils vorstellen, dass zukünftige Veröffentlichungen der entsprechenden Marke nur noch auf Xbox-Konsolen und dem PC verfügbar wären.

Bereits veröffentlichte Spiele und gekaufte Inhalte sollen von diesen hypothetischen Änderungen unberührt bleiben. Wer beispielsweise ein älteres Fallout auf einer PlayStation besitzt, könnte es dem beschriebenen Szenario zufolge weiterhin verwenden. Neue Serienteile würden dort jedoch nicht mehr erscheinen.

Unter anderem stehen folgende Reaktionen zur Auswahl:

Das Spiel auf einer bereits vorhandenen Xbox nutzen

Eine neue Xbox-Konsole kaufen

Auf die PC-Version wechseln

Das Spiel überspringen, weil es auf der bevorzugten Konsole nicht mehr verfügbar wäre

Besonders weitreichend ist die abschließende Frage. Darin geht es um ein Szenario, in dem sämtliche zukünftigen Veröffentlichungen von Xbox-eigenen Gaming-Marken konsolenexklusiv für Xbox werden. Call of Duty wäre von dieser möglichen Regel ausdrücklich ausgenommen, während PC-Veröffentlichungen weiterhin vorgesehen wären.

Minecraft bildet einen besonderen Fall

Wie könnte sich eine Xbox-Exklusivität auf Minecraft auswirken? Microsoft beschreibt für Minecraft eine strengere Variante als für die meisten anderen Marken. Bereits gekaufte Versionen und vorhandene Inhalte würden erhalten bleiben. Die bestehenden Fassungen auf PlayStation und Nintendo-Konsolen könnten in diesem Szenario jedoch nicht mehr neu gekauft werden und keine weiteren Inhaltsupdates erhalten.

Damit würde Microsoft eine der größten plattformübergreifenden Marken der Branche nutzen, um das eigene Konsolengeschäft zu stärken. Gerade Minecraft erreicht seit Jahren ein besonders breites Publikum auf Xbox, PC, PlayStation und Nintendo-Systemen. Ein Ende neuer Updates außerhalb des Xbox-Ökosystems wäre deshalb ein erheblicher Strategiewechsel.

Die Umfrage folgt auf mehrere Jahre mit einer zunehmend offenen Veröffentlichungsstrategie. Anfang 2024 brachte Microsoft unter anderem Pentiment, Grounded und Hi-Fi Rush auf weitere Konsolen. Im Jahr 2025 folgten Indiana Jones und der Große Kreis, Gears of War: Reloaded sowie Forza Horizon 5.

Eine mögliche Kehrtwende bei Xbox

Warum sorgt die Xbox-Umfrage für so viel Aufmerksamkeit? Unter der neuen Xbox-Führung von Asha Sharma deutet sich eine stärkere Konzentration auf das eigene Konsolenangebot an. Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution wurden für Xbox sowie PC veröffentlicht beziehungsweise angekündigt, nicht jedoch für PlayStation oder Nintendo-Konsolen.

Eine Umfrage ist trotzdem keine Bestätigung dafür, dass Fallout 5, The Elder Scrolls 6 oder zukünftige Minecraft-Inhalte tatsächlich exklusiv werden. Unternehmen testen mit solchen Befragungen regelmäßig unterschiedliche Geschäftsmodelle und mögliche Reaktionen ihrer Kundschaft. Microsoft könnte auf diese Weise ermitteln, ob bekannte Marken genügend Menschen zum Kauf neuer Xbox-Hardware bewegen würden.

Für Xbox wäre eine solche Entscheidung mit Chancen und Risiken verbunden. Exklusive Ableger von Fallout, The Elder Scrolls, Diablo oder Minecraft könnten das eigene Ökosystem attraktiver machen. Gleichzeitig würde Microsoft auf große Zielgruppen und zusätzliche Einnahmen auf PlayStation sowie Nintendo-Konsolen verzichten.

Wie würdet ihr reagieren, wenn zukünftige Spiele von Minecraft, Fallout oder The Elder Scrolls nur noch für Xbox und PC erscheinen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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