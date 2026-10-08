Tenebris Somnia setzt auf Pixel-Survival-Horror mit Live-Action-Szenen

Mit Tenebris Somnia steht ein ungewöhnliches Survival-Horror-Spiel kurz vor der Veröffentlichung. Der Titel kombiniert klassische Genremechaniken mit einer zweidimensionalen Pixeloptik und greift zugleich einen der wirkungsvollsten Kniffe von Alan Wake 2 auf: Inszenierte Live-Action-Sequenzen mit echten Schauspielern.

Entwickelt wird das Projekt von Andrés Borghi und Saibot Studios, während New Blood Interactive als Publisher auftritt. Die Veröffentlichung ist für den 16. Oktober 2026 auf Steam geplant. Eine spielbare Demo steht bereits zum Download bereit.

Pixelhorror trifft auf reale Albträume

Welche Idee übernimmt Tenebris Somnia von Alan Wake 2? An wichtigen Stellen wechselt das Spiel von seiner Retrooptik zu gefilmten Zwischensequenzen. Dabei kommen echte Schauspieler und praktische Effekte zum Einsatz, die von einem professionellen und preisgekrönten Filmteam aus Argentinien umgesetzt wurden.

Dieser Stilwechsel erinnert an die besondere Präsentation von Alan Wake 2. Remedy Entertainment verknüpfte dort Spielgrafik, Realfilmaufnahmen und ungewöhnliche Bühnenszenen zu einem verstörenden Gesamterlebnis. Tenebris Somnia verfolgt einen ähnlichen Ansatz, setzt ihn aber in Verbindung mit einer Optik um, die an die 8- und 16-Bit-Ära erinnert.

Die Live-Action-Sequenzen sollen nicht nur optische Abwechslung bieten. Sie zeigen Figuren und Kreaturen aus einer Perspektive, welche die Pixelgrafik bewusst ausspart. Gerade dieser plötzliche Wechsel könnte den Schrecken verstärken, da aus angedeuteten Albträumen plötzlich greifbare Bilder werden.

Klassische Mechaniken im Retrogewand

Wie spielt sich das neue Survival-Horror-Abenteuer? Tenebris Somnia orientiert sich spielerisch an Resident Evil und Silent Hill. Ressourcen und Munition sind begrenzt, während Rätsel unter ständigem Druck gelöst werden müssen. Dazu gehören unter anderem das Zusammensetzen zerrissener Motive und Aufgaben, bei denen Behälter mit Blut gefüllt werden.

Die Protagonistin Julia kann sich mit einer Pistole und weiteren improvisierten Waffen verteidigen. Dauerhafte Feuergefechte sind allerdings nicht vorgesehen. Stattdessen verlangt das Spiel einen vorsichtigen Umgang mit dem Inventar und regelmäßige Entscheidungen darüber, ob sich ein Kampf lohnt oder die Flucht die bessere Option darstellt.

Auch das Kreaturendesign setzt auf bizarre Ideen. Zu den bisher präsentierten Gegnern gehören schwebende Köpfe, Hexen und Gestalten mit Kerzen anstelle von Augen. Eine weitere Kreatur trägt einen roten Umhang und besitzt einen Kopf, der aus zwei miteinander verbundenen Gesichtern besteht.

Passender Termin für Horrorfans

Wann erscheint Tenebris Somnia auf Steam? Der vollständige Release erfolgt am 16. Oktober 2026 und damit rund zwei Wochen vor Halloween. Die Steam-Version ist zudem offiziell für das Steam Deck verifiziert, wodurch sich das kompakte Retroabenteuer auch für Valves Handheld eignet.

Zum Verkaufsstart ist ein Rabatt von 20 Prozent vorgesehen. Wer bereits FAITH: The Unholy Trinity besitzt, soll einen zusätzlichen Preisnachlass erhalten. Einen finalen Europreis zeigt die deutsche Steam-Seite vor der Veröffentlichung noch nicht an.

Die Mischung aus begrenzten Ressourcen, klassischen Rätseln, grotesken Monstern und aufwendig produzierten Filmszenen könnte Tenebris Somnia deutlich von anderen Indie-Horrorspielen abheben. Besonders spannend bleibt, ob der abrupte Wechsel zwischen Pixelgrafik und real gefilmtem Schrecken ähnlich eindrucksvoll funktioniert wie bei Alan Wake 2.

Was haltet ihr von der Kombination aus Retrooptik und Live-Action-Horror? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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