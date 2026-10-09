Silent Hill Townfall-Patch 1.4.0 macht schwerstes Rätsel deutlich klarer

Mit Patch 1.4.0 entschärft Screen Burn Interactive eine der größten Hürden in Silent Hill: Townfall. Das am 8. Oktober 2026 veröffentlichte Update überarbeitet den besonders anspruchsvollen Abschnitt rund um die Remote Systems Control und erleichtert zugleich die Begegnungen mit The Weight.

Die Anpassungen kommen kurz nach dem Release des Horror-Abenteuers am 24. September 2026. Verfügbar ist die Aktualisierung für PlayStation 5, Steam und den Epic Games Store. Im Hauptmenü wird nach der Installation die Versionsnummer v1.5.154194 angezeigt.

Mehr Orientierung beim schwierigsten Rätsel

Wie wird das Remote Systems Control-Rätsel leichter? An der Konsole können Fans nun ein sammelbares Handbuch aufrufen. Die Anleitung bleibt während der Bedienung verfügbar und erklärt die Funktionsweise des Systems, ohne dass ständig zwischen dem Rätsel und anderen Bildschirmen gewechselt werden muss.

Damit nimmt das Studio dem Abschnitt zwar nicht seine eigentliche Denkarbeit, liefert aber deutlich verständlichere Hilfestellungen. Gerade beim ersten Durchlauf sollte die zusätzliche Referenz verhindern, dass der Spielfluss kurz vor dem Ende vollständig zum Stillstand kommt.

Auch das Aux Line-Rätsel wurde überarbeitet. Ein klareres Rohrleitungs-Layout soll die Zusammenhänge besser erkennbar machen und unnötige Verwirrung reduzieren.

The Weight verliert einen Teil seines Schreckens

Warum wird die Begegnung mit The Weight weniger frustrierend? Der Gegner hält sich in der Nähe des Ziels nicht mehr so lange auf und durchsucht denselben Bereich seltener mehrfach hintereinander. Zusätzlich verfolgt er die Spielfigur nicht mehr ganz so aggressiv.

Auf dem Story-Modus und dem normalen Schwierigkeitsgrad führt ein erfolgreicher Griff von The Weight außerdem nicht mehr zum sofortigen Tod. Stattdessen verursacht die Attacke hohen Schaden, wodurch Betroffene eine weitere Chance erhalten, sich zu retten.

Die Änderungen greifen direkt mit dem Remote Systems Control-Rätsel ineinander. Während die neue Anleitung das Verständnis verbessert, schafft die weniger aufdringliche Gegner-KI mehr Zeit, um das Gelernte tatsächlich an der Konsole anzuwenden.

Weitere Anpassungen und Fehlerkorrekturen

Welche Verbesserungen enthält Patch 1.4.0 zusätzlich? Neben dem zentralen Puzzle und The Weight nimmt das Update allgemeine Änderungen an Kämpfen, Geräuscherkennung und Technik vor.

Gegner reagieren weniger empfindlich auf Schüsse.

Laufgeräusche werden aus einer geringeren Entfernung wahrgenommen.

Das Betreten eines Verstecks erzeugt weniger Aufmerksamkeit.

Gegenangriffe nach erfolgreichen Nahkampftreffern treten seltener auf.

Blockierende Figuren können von gewöhnlichen Gegnern nicht mehr frontal gegriffen werden. The Weight bleibt eine Ausnahme.

Nach der Befreiung aus einem Griff bleibt mehr Reaktionszeit.

Ein blockierender Fehler am Zugang zum CEG Tower in Teil 5 wurde beseitigt.

Falsche, identische Namen bei Projektor-Dias in Teil 5 wurden korrigiert.

Mehrere Stellen, an denen die Spielwelt verlassen und Abläufe unterbrochen werden konnten, wurden repariert.

Die Letterbox-Option erscheint nun auch auf Ultrawide-Monitoren.

Fehlende Tastenbelegungen für AZERTY-Tastaturen wurden ergänzt.

Das Frame-Pacing wurde verbessert und Streaming-Ruckler sollen seltener auftreten.

Patch 1.4.0 macht Silent Hill: Townfall damit nicht nur zugänglicher, sondern behebt auch einige technische und spielerische Stolpersteine. Besonders Fans, die am Remote Systems Control-Rätsel oder an The Weight festhingen, dürften nun bessere Chancen auf ein Weiterkommen haben.

Wie findet ihr die Änderungen am schwierigsten Rätsel und an The Weight? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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