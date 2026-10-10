Fur and Fang erweitert Elder Scrolls Brettspiel um Werwölfe und Vampire

Mit The Elder Scrolls: Fur and Fang erhält das umfangreiche Brettspiel The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era seine nächste düstere Erweiterung. Chip Theory Games plant, die Auslieferung an Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne im November 2026 zu beginnen.

Im Mittelpunkt stehen zwei der bekanntesten übernatürlichen Bedrohungen Tamriels: Werwölfe und Vampire. Statt lediglich neue Gegner hinzuzufügen, erweitert Fur and Fang die Möglichkeiten bei der Entwicklung des eigenen Charakters und bringt zusätzliche Begegnungen sowie Nebenquests mit.

Werwölfe und Vampire verändern den Spielstil

Welche neuen Fähigkeiten bringt Fur and Fang? Beide Kreaturentypen werden über eine neue Fertigkeitslinie für Befallene in das Brettspiel eingebunden. Charaktere können mit dieser Linie entweder in eine Partie starten oder die entsprechende Veränderung im Verlauf ihres Abenteuers erhalten.

Werwölfe konzentrieren sich auf hohen Schaden und können in mehreren Kampfformen auftreten. Dafür müssen sie sich zunächst verwandeln und verlieren in diesem Zustand den Zugriff auf ihre anderen Fertigkeitslinien. Die gewaltige körperliche Anstrengung erzeugt außerdem viel Erschöpfung, sodass eine Transformation taktisch gut geplant werden sollte.

Vampire übernehmen dagegen eher eine unterstützende Rolle. Fähigkeiten wie Nebelgestalt und Hypnose eröffnen Möglichkeiten, Auseinandersetzungen zu kontrollieren und Gruppenmitglieder indirekt zu unterstützen. Gleichzeitig müssen Vampire ihren Blutdurst im Blick behalten, da sie geschwächt werden können, solange sie keine Nahrung finden.

Neue Inhalte für Betrayal of the Second Era

Was befindet sich in der Erweiterung? Fur and Fang ergänzt das Grundspiel nicht nur um die beiden übernatürlichen Spielstile. Neue Begegnungen ermöglichen es, die Fertigkeitslinie im Verlauf einer Kampagne zu erhalten, während zusätzliche Nebenquests Geschichten rund um Vampirismus und Lykanthropie erzählen.

Eine Erweiterung mit Fokus auf Werwölfe und Vampire

16 neue Fertigkeitswürfel

Vier neue Karten für Begegnungen in der Oberwelt

Zwei neue Nebenquestkarten

Zu den neuen Gefahren gehört außerdem ein mächtiger Werwolfkoloss, der als besonders bedrohliche Questkreatur auftreten kann. Damit richtet sich die Erweiterung vor allem an Gruppen, die ihren Kampagnen zusätzliche Risiken und ungewöhnliche Charakterentwicklungen hinzufügen möchten.

Auslieferung startet im November 2026

Wann erscheint The Elder Scrolls: Fur and Fang? Die Auslieferung der Crowdfunding-Bestellungen soll im November 2026 beginnen. Aufgrund der großen Menge an Bestellungen rechnet Chip Theory Games damit, dass sich der Versand in einigen Regionen bis mindestens Dezember 2026 erstrecken kann. Für reguläre Vorbestellungen nennt der Hersteller derzeit eine voraussichtliche Auslieferung im Januar 2027.

Zum Spielen wird zwingend das Grundspiel The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era benötigt. Dieses kooperative Tabletop-Abenteuer ist für ein bis vier Personen ausgelegt und verbindet Charakterentwicklung, Quests, taktische Kämpfe und Erkundung in Tamriel. Fur and Fang erscheint gemeinsam mit weiteren Erweiterungen, darunter Shadows of Oblivion, Elsweyr, Summerset und Heroes of Tamriel.

Während Fans weiterhin auf Neuigkeiten zu The Elder Scrolls 6 warten, liefert Chip Theory Games damit frischen Stoff aus dem Fantasy-Universum. Reizt euch eine Kampagne als Werwolf oder Vampir? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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