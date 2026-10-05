Shadows of Oblivion für Elder Scrolls Brettspiel kommt ab November 2026

Fans von The Elder Scrolls erhalten im November 2026 neuen Nachschub, allerdings nicht in Form eines Videospiels. Chip Theory Games hat den geplanten Auslieferungsstart von The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era: Shadows of Oblivion für November 2026 bekräftigt.

Shadows of Oblivion gehört zu den fünf Erweiterungen der Heroes of Tamriel Kampagne für das umfangreiche Brettspiel The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era. Die Auslieferung soll im November 2026 beginnen, kann sich aufgrund der Größe des Projekts in einzelnen Regionen jedoch bis mindestens Dezember 2026 erstrecken. Ein konkreter Liefertermin für Deutschland steht noch nicht fest.

Daedrische Fürsten verändern jede Partie

Welche Inhalte bietet Shadows of Oblivion? Die Erweiterung rückt die daedrischen Fürsten Hermaeus Mora, Sheogorath, Mehrunes Dagon, Azura und Sanguine in den Mittelpunkt. Jeder von ihnen bringt eine Art Nebenquest mit, die sowohl einen mächtigen Segen als auch einen gefährlichen Fluch umfasst.

Abenteurer können selbst entscheiden, ob sie beide Effekte verwenden oder den Schwierigkeitsgrad durch eine gezielte Auswahl anpassen. Wer eine besonders harte Herausforderung sucht, kann beispielsweise ausschließlich mit den Flüchen der daedrischen Fürsten antreten.

Neue Inhalte rund um daedrische Fürsten

Zusätzliche Gegnerchips

Acht neue Fertigkeitswürfel

Acht neue Erschöpfungswürfel

Eine neue Hedonismus-Mechanik mit eigenen Chips und Markern

Hermaeus Mora kann etwa zusätzliche Gegner in den Beutel einer Gruppe bringen. Werden diese gefährlichen Kreaturen besiegt, winken dafür besonders starke Belohnungen. Sheogorath setzt dagegen unter anderem auf Käse und Erschöpfung, wodurch selbst vertraute Strategien durcheinandergebracht werden können.

Mehr Möglichkeiten für Betrayal of the Second Era

Warum ist die Erweiterung für Fans des Brettspiels interessant? Shadows of Oblivion soll bekannte Kampagnen nicht einfach nur um weitere Karten und Gegner ergänzen. Die neuen Segnungen, Flüche und Mechaniken zwingen Gruppen dazu, ihre Charakter-Builds, Zusammenstellungen und Vorgehensweisen neu zu überdenken.

Damit zählt Shadows of Oblivion zu den umfangreichsten Ergänzungen für Betrayal of the Second Era. Gleichzeitig bleibt das Modul flexibel, da sich die einzelnen daedrischen Einflüsse je nach gewünschter Herausforderung kombinieren lassen. Die Erweiterung richtet sich daher sowohl an erfahrene Gruppen als auch an Fans, die mehr Abwechslung in ihre Reisen durch Tamriel bringen möchten.

Die Heroes of Tamriel Kampagne umfasst neben Shadows of Oblivion weitere Inhalte wie Fur and Fang sowie neue Regionen rund um Sommersend und Elsweyr. Chip Theory Games bezeichnet die bevorstehende Auslieferung als das bislang größte Fulfillment-Projekt des Unternehmens, weshalb nicht alle Unterstützer ihre Bestellung gleichzeitig erhalten werden.

Freut ihr euch auf Shadows of Oblivion und die neuen Mechaniken rund um die daedrischen Fürsten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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