Betrayal of the Second Era – Elsweyr bringt neue Region, Klassen, Drachenjagd

Mit The Elder Scrolls: Elsweyr wächst das kooperative Brettspiel The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era um eine weitere große Region. Die Erweiterung führt Abenteurer in die Heimat der Khajiit, in der politische Intrigen, gefährliche Wüstenlandschaften und Drachen am Himmel den Verlauf der Kampagne bestimmen.

Elsweyr ist kein eigenständiges Spiel. Zum Spielen wird das Grundspiel von Chip Theory Games benötigt, das für ein bis vier Personen ab 14 Jahren ausgelegt ist. Eine Partie beziehungsweise Kampagnensitzung dauert ungefähr 120 bis 240 Minuten.

Neue Abenteuer in der Heimat der Khajiit

Welche Inhalte bietet die Elsweyr-Erweiterung? Das Herzstück ist die vollständige Region Elsweyr mit eigener Überlandkarte, neuen Begegnungen und zusätzlichen Gegnern. Ein mächtiger Drache bewegt sich während der Kampagne über die Karte und verfolgt die Gruppe, wodurch Reisen zwischen den einzelnen Orten deutlich riskanter werden.

Mit dem Dieb und dem Berserker kommen zwei neue Klassen hinzu. Der Dieb setzt auf geschickte Positionierung, neue Gegenstände und überraschende Angriffe. Berserker geraten dagegen in Rage, sobald sie Lebenspunkte verlieren, und können dadurch besonders aggressive Aktionen ausführen, die allerdings auch Verbündete in ihrer Nähe gefährden können.

Das Angebot wurde während der zugehörigen Crowdfunding-Kampagne außerdem um zusätzliche Inhalte erweitert. Dazu gehören die Klasse Primalist, die Fertigkeitslinie Verzehrende Flamme, zusätzliche Würfel für Seelenmagie, weitere Nebenquests sowie zusätzliche Gegner wie Alit, Kagouti, animierte Rüstungen und Fleischatronachen.

Eine vollständige neue Region mit eigener Überlandkarte

Eine Neoprenmatte für Gefechte

Neue Hauptaufgaben und Nebenquests

Neue Begegnungskarten und Gegner

Ein Drache, der die Gruppe über die Karte verfolgt

Die neuen Klassen Dieb und Berserker

Die zusätzliche Klasse Primalist

Die neuen Fertigkeitslinien Mittlere Rüstung und Seelenmagie

Die zusätzliche Fertigkeitslinie Verzehrende Flamme

Neue Würfel, Gegnerchips, Questchips und Attributsmarker

Mehr Möglichkeiten beim Charakterbau

Wie verändern die neuen Fertigkeiten das Spiel? Mittlere Rüstung richtet sich vor allem an bewegliche Charaktere und hilft dabei, die Abklingzeitleiste schneller zu leeren. Im Gegensatz zu schweren Rüstungsvarianten liegt der Schwerpunkt weniger auf reiner Schadensreduzierung und stärker auf agilen Kombinationen.

Seelenmagie erlaubt es, die Seelen besiegter Gegner einzufangen und später für starke Bonuseffekte einzusetzen. Dadurch entstehen neue taktische Möglichkeiten, die sich mit den vorhandenen Klassen und Fähigkeiten des Grundspiels kombinieren lassen. Die zusätzlichen Inhalte sollen den Charakterbau erweitern, ohne die bisherigen Optionen zu ersetzen.

Die Auslieferung der über die Kampagne bestellten Exemplare soll im November 2026 beginnen und sich voraussichtlich bis mindestens Dezember 2026 erstrecken. Für reguläre Vorbestellungen nennt der Hersteller derzeit den Januar 2027 als voraussichtlichen Versandzeitraum. Ein ausdrücklich für Deutschland ausgewiesener Europreis liegt aktuell nicht vor.

Freut ihr euch auf die Rückkehr nach Elsweyr und welche der neuen Klassen würdet ihr zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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