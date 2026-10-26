The Elder Scrolls 3: Morrowind kehrt in einer ungewöhnlichen mobilen Form zurück. Auf Android-Handhelds mit zwei Bildschirmen lässt sich Bethesdas Rollenspielklassiker nun mit einer Oberfläche erleben, die an den Nintendo DS erinnert und wichtige Menüs auf ein separates Display auslagert.

Von einem offiziellen Comeback kann allerdings keine Rede sein. Hinter der Umsetzung steckt nicht Bethesda, sondern Entwickler Josh Daniels mit dem kostenlosen Community-Projekt OpenMW-DS. Auch eine Portierung für den Nintendo DS ist das Projekt ausdrücklich nicht.

OpenMW-DS verteilt Morrowind auf zwei Bildschirme

Die Dual-Screen-Version von Morrowind basiert auf OpenMW, einer quelloffenen Nachbildung der ursprünglichen Engine. Während das eigentliche Abenteuer auf dem oberen Bildschirm läuft, dient das untere Display als ständig aktualisierte Begleitoberfläche.

Dort werden zentrale Informationen und Funktionen dargestellt, ohne dass die Erkundung der Spielwelt permanent durch klassische Menüs unterbrochen werden muss. Zu den unterstützten Bereichen gehören:

Charakterwerte sowie Lebensenergie, Magicka und Ausdauer

Inventar mit Sortierung, Filtern und Gegenstandsinformationen

Zauber, Schriftrollen und verzauberte Gegenstände

Questtagebuch und Gesprächsthemen

Lokale Karte und Weltkarte

Handel, Beute und Dialoge

Alchemie, Verzauberung und Zauberherstellung

Stufenaufstiege und Favoriten

Die Bedienung funktioniert per Touchscreen und Controller. Bei der Karte können beispielsweise Weltkarte und lokale Ansicht gleichzeitig auf den beiden Displays erscheinen. Das passt besonders gut zu Morrowind, dessen komplexe Charakterwerte und umfangreiche Inventarverwaltung deutlich stärker im Mittelpunkt stehen als später bei Oblivion und Skyrim.

Aktuelle Version unterstützt weitere Handhelds

OpenMW-DS erreichte am 24. August 2026 die Version 1.0.0. Inzwischen steht bereits Version 1.3.0 vom 1. Oktober 2026 bereit, die zusätzliche Funktionen und Fehlerkorrekturen mitbringt.

Die Anwendung wurde in erster Linie für den AYN Thor entwickelt. Experimentelle Unterstützung gibt es außerdem für Retroid-Geräte mit Dual-Screen-Erweiterung sowie weitere Android-Handhelds wie den AYANEO Pocket DS. Über eine benutzerdefinierte Geräteeinstellung kann festgelegt werden, welcher Bildschirm das Spiel und welcher die Menüs anzeigt. Selbst Geräte mit nur einem Display werden unterstützt, verlieren dabei jedoch den entscheidenden Dual-Screen-Vorteil.

Für die Einrichtung werden die Spieldateien einer legal erworbenen Version von Morrowind benötigt. OpenMW-DS enthält weder das eigentliche Spiel noch dessen geschützte Inhalte. Das Projekt bleibt damit eine kostenlose technische Grundlage und keine eigenständige Veröffentlichung durch Bethesda.

Auch Tamriel Rebuilt läuft auf dem Handheld

Ein besonderer Pluspunkt ist die Unterstützung von Mods. Nach Angaben des Entwicklers funktioniert auch Tamriel Rebuilt einschließlich der Erweiterung Poison Song. Karten neuer Landmassen werden direkt durch die Engine verarbeitet, während der Launcher Mod-Ordner, Erweiterungen und deren Ladereihenfolge verwaltet.

Damit erhält der Rollenspielklassiker aus dem Jahr 2002 eine weitere moderne Spielmöglichkeit. Während viele Fans auf The Elder Scrolls 6 blicken, zeigt OpenMW-DS, wie lebendig Morrowind auch mehr als 24 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung geblieben ist.

Würdet ihr Morrowind gerne auf einem Dual-Screen-Handheld spielen, oder gehört der Klassiker für euch weiterhin auf den PC? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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