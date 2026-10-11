Hello Kitty Island Adventure als Switch Online Game Trial bis 15. Oktober 2026

Nintendo erweitert sein Game Trials Programm um einen weiteren gemütlichen Titel. Mitglieder von Nintendo Switch Online können Hello Kitty Island Adventure seit dem 9. Oktober 2026 ohne zusätzliche Kosten herunterladen und die vollständige Nintendo Switch Version ausprobieren.

Die zeitlich begrenzte Aktion läuft offiziell bis zum 15. Oktober 2026 um 23:59 Uhr pazifischer Zeit. Umgerechnet endet der Testzeitraum am 16. Oktober 2026 um 08:59 Uhr deutscher Zeit. Bestätigt wurde das Angebot bislang für Nintendo Accounts in Nordamerika.

Vollversion ohne Begrenzung der Spielzeit

Welche Inhalte stehen während des Probespiels bereit? Beim Game Trial handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Demo mit eingeschränkten Gebieten oder einer kurzen Spielzeit. Abonnenten erhalten für die Dauer der Aktion Zugriff auf das vollständige Hauptspiel und können beliebig lange auf der Freundschaftsinsel unterwegs sein.

Wer sich anschließend für einen Kauf entscheidet, kann seine während des Probespiels angelegten Speicherdaten übernehmen. Der Fortschritt bei Freundschaften, Quests, gesammelten Gegenständen und eingerichteten Hütten geht damit nicht verloren.

In Nordamerika ist die digitale Nintendo Switch Version zusätzlich um 45 Prozent reduziert. Dieses Angebot endet dort am 18. Oktober 2026 um 23:59 Uhr pazifischer Zeit, was dem 19. Oktober 2026 um 08:59 Uhr deutscher Zeit entspricht. Eine entsprechende Rabattaktion für den deutschen Nintendo eShop wurde nicht angekündigt.

Eine gemütliche Alternative zu Animal Crossing

Warum wird Hello Kitty Island Adventure mit Animal Crossing verglichen? Das von Sunblink entwickelte Abenteuer kombiniert Erkundung, Freundschaften und Lebenssimulation. Ihr reist durch acht unterschiedliche Regionen, löst Rätsel, sammelt Materialien und helft dabei, eine verlassene Insel wieder in ein lebendiges Urlaubsparadies zu verwandeln.

Dabei trefft ihr zahlreiche bekannte Sanrio Charaktere. Neben Hello Kitty gehören unter anderem Kuromi und Cinnamoroll zu den Inselbewohnern, mit denen ihr durch passende Geschenke und gemeinsame Aufgaben engere Freundschaften aufbauen könnt.

Hütten renovieren und individuell dekorieren

Gerichte backen und kochen

Geschenke herstellen und Freundschaften verbessern

Versteckte Rätsel und Inselgeheimnisse entdecken

Kleidung sammeln und den eigenen Avatar anpassen

Mit Freunden im Online Mehrspielermodus spielen

Vor allem die Mischung aus entspanntem Alltag, Dekoration und regelmäßig wechselnden Veranstaltungen erinnert an Animal Crossing: New Horizons. Hello Kitty Island Adventure setzt allerdings stärker auf vorgegebene Quests, das Erkunden verschiedener Regionen und die Beziehungen zu den Sanrio Charakteren.

Günstige Gelegenheit für Fans gemütlicher Spiele

Für wen lohnt sich der zeitlich begrenzte Test? Das Game Trial richtet sich besonders an Fans von Lebenssimulationen wie Animal Crossing: New Horizons und Disney Dreamlight Valley. Durch den Zugriff auf die Vollversion lässt sich innerhalb weniger Tage gut einschätzen, ob die Mischung aus Erkundung, Sammeln und Dekorieren langfristig motiviert.

Hello Kitty Island Adventure erschien am 30. Januar 2025 für Nintendo Switch und unterstützt deutsche Bildschirmtexte. Eine technisch überarbeitete Nintendo Switch 2 Edition folgte am 13. November 2025 mit höherer Auflösung, flüssigerer Darstellung, CameraPlay und Maussteuerung über die Joy Con 2 Controller.

Würdet ihr Hello Kitty Island Adventure gerne über Nintendo Switch Online ausprobieren, oder bleibt Animal Crossing: New Horizons eure bevorzugte Lebenssimulation? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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