Nintendo Switch Online – Drei Game Boy Klassiker kommen am 27. Oktober 2026

Nintendo erweitert den Game-Boy-Katalog von Nintendo Switch Online um drei weitere Klassiker. Am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, erscheinen Avenging Spirit, Mole Mania und Pinball: Revenge of the Gator innerhalb der Game Boy Nintendo Classics App.

Die Neuzugänge lassen sich sowohl auf Nintendo Switch als auch auf Nintendo Switch 2 spielen. Eine gewöhnliche Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online genügt, das teurere Erweiterungspaket ist für die Game-Boy-Bibliothek nicht erforderlich.

Drei ungewöhnliche Game-Boy-Klassiker

Welche Game-Boy-Spiele erscheinen am 27. Oktober 2026? Mit Avenging Spirit, Mole Mania und Pinball: Revenge of the Gator setzt Nintendo dieses Mal nicht auf seine größten Marken. Stattdessen rücken drei Spiele in den Mittelpunkt, die mit ungewöhnlichen Ideen und unterschiedlichen Genres aufwarten.

Avenging Spirit ist ein 1992 veröffentlichtes Action-Plattformspiel, das ursprünglich auf einem Arcade-Titel basierte. Der Protagonist wird von einem Verbrechersyndikat ermordet und kehrt anschließend als Geist zurück, um seine entführte Freundin zu retten. Seine wichtigste Fähigkeit besteht darin, die Körper verschiedener Gegner zu übernehmen.

Jeder kontrollierbare Charakter verfügt über eigene Waffen, Angriffe und Bewegungsmöglichkeiten. Dadurch können die sechs Level auf unterschiedliche Weise bewältigt werden. Die Körperwechselmechanik hebt Avenging Spirit bis heute von vielen anderen Actionspielen seiner Zeit ab.

Rätsel und Flipper ergänzen das Angebot

Warum sind Mole Mania und Pinball: Revenge of the Gator interessant? Mole Mania erschien ursprünglich 1996 und gehört zu den weniger bekannten Puzzle-Spielen von Nintendo. Produziert wurde der Titel von Shigeru Miyamoto, während der Maulwurf Muddy Mole im Mittelpunkt des Abenteuers steht.

Muddy muss seine entführte Familie aus den Händen des bösen Bauern Jinbe befreien. Dazu verschiebt, zieht und wirft er schwarze Kugeln, beseitigt Hindernisse und schaltet Gegner aus. Die Besonderheit ist seine Fähigkeit, sich durch weiche Erde zu graben. Viele Rätsel verlangen deshalb einen regelmäßigen Wechsel zwischen der Oberfläche und unterirdischen Wegen.

Pinball: Revenge of the Gator stammt aus dem Jahr 1989 und wurde von HAL Laboratory entwickelt, das später vor allem durch die Kirby-Reihe bekannt wurde. Der Game-Boy-Titel bietet vier Hauptbereiche und drei Bonusabschnitte, durch die der Ball mithilfe der Flipper befördert wird. Unterschiedliche Ziele, Hindernisse und Möglichkeiten zum Sammeln von Punkten sorgen für Abwechslung.

Landet der Ball im unteren Abschnitt, wartet dort ein hungriger Alligator. Neben einer klassischen Einzelspielerjagd nach dem Highscore stehen auch Modi für zwei Personen zur Verfügung. Damit eignet sich der unkomplizierte Flipper-Titel besonders für kurze Spielrunden.

Retro-Spiele mit modernen Komfortfunktionen

Wie lassen sich die neuen Nintendo-Switch-Online-Spiele nutzen? Ab dem 27. Oktober 2026 stehen alle drei Titel ohne zusätzlichen Einzelkauf innerhalb der Game Boy Nintendo Classics App bereit. Voraussetzung ist lediglich eine aktive Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft.

Die Emulation ergänzt die Originalspiele um praktische Funktionen. Spielstände können jederzeit über Speicherpunkte gesichert werden, außerdem lassen sich misslungene Aktionen zurückspulen. Verschiedene Bildschirmfilter orientieren sich an der Darstellung von Game Boy, Game Boy Pocket und Game Boy Color.

Mit der neuen Auswahl erhalten vor allem weniger bekannte Game-Boy-Spiele erneut Aufmerksamkeit. Welchen der drei Klassiker werdet ihr zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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