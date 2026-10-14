Nintendo Switch Online – Drei neue GBA-Spiele ab 14. Oktober 2026

Nintendo erweitert den Retro-Katalog von Nintendo Switch Online um drei weitere Klassiker für den Game Boy Advance. Seit dem 14. Oktober 2026 stehen Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance und Kururin Paradise über die Game Boy Advance Nintendo Classics App bereit.

Auf die drei Spiele können Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket zugreifen. Die Titel lassen sich auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen und decken mit Monsteraufzucht, Run-and-Gun-Action sowie Geschicklichkeit gleich mehrere Genres ab.

Drei GBA-Klassiker im Oktober 2026

Welche Spiele wurden Nintendo Switch Online hinzugefügt? Das Oktober-Update umfasst drei vollständige Game-Boy-Advance-Veröffentlichungen, die ohne separaten Kauf innerhalb der passenden Mitgliedschaft gespielt werden können.

Monster Rancher Advance

Metal Slug Advance

Kururin Paradise

Monster Rancher Advance erschien ursprünglich im Jahr 2001 und setzt auf die Aufzucht unterschiedlicher Kreaturen. Als Züchter trainiert ihr eure Monster, verbessert ihre Fähigkeiten und bereitet sie auf Wettbewerbe sowie Kämpfe gegen andere Kreaturen vor.

Eine Besonderheit bildet das System zur Erschaffung neuer Monster. Durch die Eingabe verschiedener Wörter entstehen unterschiedliche Wesen, wodurch sich zahlreiche Kombinationen ausprobieren lassen. Das verbindet klassische Rollenspielmechaniken mit einer umfangreichen Monsterverwaltung.

Action und Geschicklichkeit ergänzen das Angebot

Wie unterscheiden sich die neuen Game-Boy-Advance-Spiele? Metal Slug Advance richtet sich an Fans schneller Action. Der ursprünglich 2004 veröffentlichte Ableger überträgt das bekannte Run-and-Gun-Spielprinzip der Reihe auf den Handheld und schickt die beiden Rekruten Walter und Tyra in eine gefährliche Trainingsmission auf einer abgelegenen Insel.

Neben Schusswaffen, Sprengstoff und gepanzerten Fahrzeugen spielen die Rettung von Geiseln und sammelbare Karten eine wichtige Rolle. Diese Karten können unterschiedliche Bereiche des Spiels beeinflussen, darunter Gegenstände und Eigenschaften der Figuren. Dadurch bietet Metal Slug Advance zusätzliche Ziele abseits des direkten Weges durch die feindlichen Stellungen.

Kururin Paradise setzt dagegen auf präzise Steuerung und ruhige Nerven. Ihr bewegt ein ständig rotierendes Fluggerät namens Helirin durch enge Labyrinthe und müsst verhindern, dass dessen lange Rotorarme Wände oder andere Hindernisse berühren. Neben verschiedenen Herausforderungen enthält der 2002 veröffentlichte Titel auch 16 Minispiele.

Besondere Premiere für Kururin Paradise

Warum ist Kururin Paradise besonders interessant? Der Nachfolger von Kuru Kuru Kururin war ursprünglich nur in Japan erhältlich. Mit der Aufnahme in Nintendo Switch Online wird das Spiel erstmals offiziell in Nordamerika angeboten und erreicht damit ein deutlich größeres Publikum als bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung.

Das neue Update liefert somit drei sehr unterschiedliche Möglichkeiten für einen Retro-Abend. Ihr könnt Monster trainieren, euch mit schweren Waffen durch Gegnergruppen kämpfen oder versuchen, den Helirin ohne Kollision durch immer anspruchsvollere Hindernisparcours zu manövrieren.

Welchen der drei neuen GBA-Klassiker startet ihr zuerst? Schreibt uns eure Meinung zu Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance und Kururin Paradise in die Kommentare.

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