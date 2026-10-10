Blaster! zurück auf Steam und GOG – restaurierte PC-Version mit Extras

Fast drei Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung kehrt ein beinahe vergessener Science-Fiction-Shooter zurück. Blaster!, das in seiner polnischen Heimat auch unter dem Namen Katharsis bekannt ist, erschien am 9. Oktober 2026 als restaurierte PC-Version für Steam und GOG.

Das von Metropolis Software entwickelte Arcade-Spiel wurde erstmals 1997 für MS-DOS veröffentlicht. Die Neuauflage soll den ursprünglichen Charakter bewahren, macht den Titel aber zugleich auf modernen Windows-PCs zugänglich und bietet erstmals eine offizielle englische Sprachfassung.

Arcade-Action zwischen Ozean und Weltraum

Wie spielt sich Blaster! auf modernen PCs? Beim grundlegenden Spielprinzip bleibt die neue Version dem Original treu. Im Cockpit des Raumschiffs Eagle müssen Fans klassischer Side-Scrolling-Shooter eine Super-Bombe sicher bis zu ihrem Ziel auf dem Planeten Nestia eskortieren.

Die Kampagne umfasst 20 reguläre Levels, die sich auf fünf große Abschnitte verteilen. Zehn Missionen führen durch Unterwassergebiete, während die übrigen zehn im Weltraum stattfinden. Dazu kommen in der Neuauflage zwei Bonuslevels und ein zusätzlicher Skin für die Eagle.

Während der Missionen warten unterschiedliche Gegnerformationen, Verteidigungsanlagen und Hindernisse. Über eingesammelte Verbesserungen lässt sich das Arsenal vom einfachen Laser über Torpedos bis hin zu zielsuchenden Geschossen und Spezialwaffen ausbauen. Stärkere Waffen verbrauchen allerdings Energie, weshalb der richtige Zeitpunkt für ihren Einsatz entscheidend ist.

Eine Besonderheit sind die Mega-Bosskämpfe am Ende der größeren Abschnitte. Hier wechselt Blaster! aus der klassischen 2D-Seitenansicht in eine dreidimensionale Perspektive und konfrontiert euch mit neuen Steuerungsmechaniken sowie deutlich größeren außerirdischen Gegnern.

Originaldarstellung und überarbeitete Präsentation

Welche Verbesserungen bietet die Neuauflage von Blaster!? TopWare Interactive setzt nicht auf eine vollständige Neuerfindung, sondern auf eine behutsame Restaurierung. Leveldesign, Gegner, Spielmechaniken und der bewusst hohe Schwierigkeitsgrad entsprechen weiterhin weitgehend der Fassung von 1997.

Über den Launcher lässt sich jederzeit zwischen der ursprünglichen und einer verbesserten Präsentation wählen. Die Enhanced-Option enthält überarbeitete Zwischensequenzen und modernisierte Soundeffekte. Wer das authentische Retro-Erlebnis bevorzugt, kann stattdessen die originalen Videos und Klänge aktivieren.

Zusätzlich wird ein Digital Deluxe Upgrade angeboten. Dieses enthält vier weitere Eagle-Skins, vier zusätzliche Musikstücke, zusätzliche Waffenverbesserungen, Energieverstärker, Schilde und Megabomben sowie vier digitale Hintergrundbilder. Die einzelnen Gameplay-Erweiterungen lassen sich im Launcher separat ein- und ausschalten.

Rückkehr eines polnischen PC-Klassikers

Wo ist Blaster! erhältlich? Der Shooter steht seit dem 9. Oktober 2026 für Windows-PCs auf Steam und GOG bereit. Auf GOG wird das Spiel ohne Kopierschutz angeboten und kann nach dem Herunterladen auch ohne aktive Internetverbindung gestartet werden. Deutsche Bildschirmtexte und Untertitel sind ebenfalls enthalten.

Zum Start ist Blaster! bis zum 23. Oktober 2026 um 40 Prozent reduziert. Damit erhält eines der frühen polnischen PC-Spiele nach 29 Jahren eine neue Chance, auch außerhalb seiner ursprünglichen Fangemeinde entdeckt zu werden.

Habt ihr Blaster! beziehungsweise Katharsis schon 1997 gespielt, oder gebt ihr dem Retro-Shooter jetzt erstmals eine Chance? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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