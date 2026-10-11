Dementium II kommt im Oktober 2026 auf Steam – das bietet die DS-Neuauflage

Ein ungewöhnliches Kapitel der Nintendo-DS-Geschichte kehrt nach 16 Jahren zurück. Atooi bringt den Survival-Horror-Titel Dementium II im Oktober 2026 auf Steam und verspricht eine originalgetreue PC-Neuauflage, die direkt vom Team hinter dem Handheld-Klassiker umgesetzt wird.

Ein konkreter Veröffentlichungstag und ein Preis stehen bislang nicht fest. Die Steam-Seite ist jedoch bereits verfügbar, sodass Interessierte das Spiel auf ihre Wunschliste setzen können. Aktuell werden dort ausschließlich englische Bildschirmtexte, Sprachausgabe und Untertitel aufgeführt.

Ein DS-Albtraum kehrt zurück

Worum geht es in Dementium II? Im Mittelpunkt steht William Redmoor, der mit frischen Operationsnarben im Bright Dawn Treatment Center erwacht. Die Unterlagen der Einrichtung behaupten, dass er seine Frau ermordet habe, während eine offenbar von ihm selbst geschriebene Postkarte zur Flucht auffordert.

Schon bald beginnt sich die vermeintliche Realität aufzulösen. Die psychiatrische Einrichtung verwandelt sich in eine groteske Albtraumwelt voller Monster, blutiger Korridore und verstörender Experimente. Selbst nach der Flucht aus dem Gebäude ist William nicht sicher, denn außerhalb warten ein verlassenes Dorf und weitere lebensfeindliche Schauplätze.

Spielerisch verbindet Dementium II Ego-Shooter-Elemente mit klassischem Survival Horror. Ihr erkundet düstere Umgebungen, löst Rätsel, verwaltet Waffen und Heilmittel und entscheidet regelmäßig, ob sich ein Kampf wirklich lohnt. Gegenüber dem ersten Teil bietet die Fortsetzung größere Areale, zusätzliche Gegnertypen sowie die Möglichkeit, Taschenlampe und Waffe gleichzeitig zu benutzen.

Originalgetreue Umsetzung mit modernen Optionen

Welche Verbesserungen bietet die neue Steam-Version? Atooi überträgt sämtliche Korridore, Kreaturen und Handlungsmomente des DS-Originals auf den PC. Da der Nintendo DS mit zwei Bildschirmen arbeitete, wurde die Benutzeroberfläche vollständig für eine einzelne Anzeige angepasst.

Gleichzeitig dürfen Fans selbst bestimmen, wie modern die Neuauflage aussehen und spielen soll. Folgende Funktionen wurden offiziell angekündigt:

Darstellung in bis zu 4K oder eine bewusst niedrigere Retro-Auflösung mit pixeligem DS-Look

Wahl zwischen einem modernen Lichtkegel und der klassischen, schablonenartigen DS-Taschenlampe

Optional abschaltbare Musikhinweise, die im Original vor Gegnern in der Nähe warnten

Eine für einzelne Bildschirme überarbeitete Darstellung inklusive eingeblendeter Minikarte

Vollständige Controller-Unterstützung sowie Steuerung mit Maus und Tastatur

Verifizierte Kompatibilität mit dem Steam Deck

Freischaltbare Steam-Erfolge

Zu den weiteren spielerischen Besonderheiten gehören dauerhaft besiegte Gegner, frei mitführbare Heilgegenstände und klassische Speicherpunkte. Laut den derzeit genannten Systemanforderungen benötigt die PC-Version lediglich 800 MB Speicherplatz, mindestens 4 GB Arbeitsspeicher und Windows 10 oder neuer.

Klare Abgrenzung zur alten HD-Version

Warum erscheint Dementium II erneut auf Steam? Bereits am 17. Dezember 2013 wurde mit Dementium II HD eine PC-Fassung veröffentlicht. Diese Version entstand allerdings bei Memetic Games und damit ohne die direkte kreative Kontrolle des ursprünglichen Entwicklerteams von Renegade Kid.

Atooi, das heutige Studio von Renegade-Kid-Mitgründer Jools Watsham, hat inzwischen die Rechte an Dementium II HD zurückerlangt. Die neue Veröffentlichung soll deshalb nicht einfach die Fassung von 2013 überarbeiten, sondern das ursprüngliche Nintendo-DS-Spiel von 2010 möglichst authentisch für moderne Systeme restaurieren.

Die Rückkehr folgt rund ein Jahr nach Dementium: The Ward, dessen Steam-Version am 27. Oktober 2025 erschien. Vorkenntnisse sind für Dementium II laut Atooi nicht zwingend notwendig, obwohl die Handlung unmittelbar an das Ende des ersten Spiels anschließt.

Habt ihr Dementium II damals auf dem Nintendo DS gespielt oder werdet ihr den Horror-Klassiker im Oktober 2026 erstmals erleben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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