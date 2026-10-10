Ghost of Yotei Patch 2.07 behebt Fortschrittsbugs und Blackscreens

Sucker Punch Productions hat am 9. Oktober 2026 ein neues Update für Ghost of Yotei veröffentlicht. Patch 2.07 konzentriert sich vollständig auf Fehlerbehebungen und soll insbesondere Probleme beseitigen, die seit dem Start der Complete Edition aufgetreten sind.

Die umfangreiche Neuauflage erschien am 1. Oktober 2026 und ergänzte das Action-Adventure um den Roguelite-Modus Most Wanted sowie die Story-Erweiterung Echoes of Sekigahara. Rund eine Woche später bessert das Studio nun erneut bei beiden Inhalten nach.

Technische Korrekturen für beide Erweiterungen

Welche Fehler behebt Ghost of Yotei Update 2.07? Im Mittelpunkt stehen Fortschrittsprobleme in Most Wanted. Bestimmte Bugs konnten bereits erspielten Fortschritt löschen oder das weitere Vorankommen vollständig blockieren, was angesichts der wiederholbaren Struktur des Modus besonders ärgerlich war.

Auch Echoes of Sekigahara erhält eine wichtige Korrektur. Nach dem Abschluss bestimmter Missionen konnte das Spiel auf einem schwarzen Bildschirm hängen bleiben. Darüber hinaus hat Sucker Punch Probleme behoben, durch die erledigte Inhalte nicht korrekt als abgeschlossen registriert wurden.

Weitere Korrekturen für Fehler, die in Most Wanted zu verlorenem oder blockiertem Fortschritt führten

Behebung eines Problems mit schwarzen Bildschirmen nach bestimmten Missionen in Echoes of Sekigahara

Korrekturen für Inhalte, die nach ihrem Abschluss nicht als erledigt markiert wurden

Behebung verschiedener weiterer Fehler und Abstürze

Patch 2.07 setzt damit die Arbeiten des vorherigen Updates 2.06 fort. Dieses hatte ebenfalls mehrere Fortschrittsfehler im neuen Überlebensmodus behandelt. Neue Spielinhalte oder zusätzliche Funktionen sind in der aktuellen Version nicht enthalten.

Mehr Stabilität bei der Kopfgeldjagd

Warum sind die Fortschrittskorrekturen besonders wichtig? In Most Wanted treten Gamer mit vier spielbaren Charakteren gegen immer schwierigere Kopfgelder an. Während eines Durchgangs lassen sich Vorteile freischalten, während die verdiente Mon-Währung zwischen den Versuchen für Techniken, Waffenverbesserungen, Talismane und zusätzliche Charaktere ausgegeben werden kann.

Einige kosmetische Belohnungen aus Most Wanted lassen sich außerdem im Hauptspiel verwenden. Da die Durchgänge nicht manuell gespeichert werden können, waren verlorene Fortschritte besonders frustrierend. Die erneuten Anpassungen dürften das Risiko reduzieren, dass ein erfolgreicher Versuch durch einen technischen Fehler entwertet wird.

Verbesserungen für Trophäenjäger

Welche Bedeutung hat Patch 2.07 für die Komplettierung? Die Complete Edition fügte elf Trophäen für Most Wanted und zwölf weitere für Echoes of Sekigahara hinzu. Mehrere davon hängen direkt mit abgeschlossenen Aktivitäten, Kopfgeldern und Sammelaufgaben zusammen.

Für die Freischaltung der Max-Threat-Herausforderungen müssen zunächst alle sechs regulären Kopfgelder in Most Wanted erledigt werden. In Echoes of Sekigahara warten unter anderem Aufgaben rund um die Viper-Lagerhäuser und die Kopfgeldreihe in den Ashoro Foothills. Eine zuverlässigere Erfassung abgeschlossener Inhalte sollte den Weg zur vollständigen Trophäensammlung daher spürbar angenehmer machen.

Seid ihr seit der Veröffentlichung der Complete Edition auf Fortschrittsfehler oder schwarze Bildschirme gestoßen? Schreibt uns eure Erfahrungen mit Ghost of Yotei Update 2.07 in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab