Ghost of Yōtei – 5,4 Mio. Verkäufe, Umsatz fast auf Tsushima-Niveau

Ghost of Yōtei hat sich im ersten Jahr nach seiner Veröffentlichung zu einem wirtschaftlich starken Titel für Sony entwickelt. Eine aktuelle Hochrechnung von Alinea Analytics geht von rund 5,4 Millionen verkauften Exemplaren weltweit aus.

Das Open-World-Abenteuer von Sucker Punch Productions erschien am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5. Im Mittelpunkt steht die Kopfgeldjägerin Atsu, deren Suche nach den Yōtei-Sechs eine Geschichte über Rache, Verlust und neue Ziele eröffnet.

Starke Einnahmen trotz geringerer Verkaufszahlen

Wie erfolgreich ist Ghost of Yōtei im direkten Vergleich? Mit geschätzten 5,4 Millionen Verkäufen bleibt das Spiel hinter Ghost of Tsushima zurück. Der Vorgänger soll in seinem ersten Jahr annähernd sieben Millionen Exemplare verkauft haben.

Beim geschätzten Umsatz fällt der Abstand allerdings deutlich kleiner aus. Ghost of Yōtei soll durch den reinen Verkauf von Spielekopien rund 362,6 Millionen Euro umgesetzt haben. Für Ghost of Tsushima werden im vergleichbaren Zeitraum etwa 372,4 Millionen Euro veranschlagt.

Damit liegt der Umsatzunterschied bei lediglich rund drei Prozent, obwohl Ghost of Tsushima ungefähr 1,6 Millionen zusätzliche Einheiten absetzen konnte. Die genannten Zahlen zu Ghost of Yōtei stammen aus einer Marktanalyse und wurden bislang nicht von Sony als offizieller Gesamtstand bestätigt. Die letzte konkrete Sony-Angabe belief sich auf mehr als 3,3 Millionen verkaufte Einheiten bis zum 2. November 2025.

Die Preisstrategie zahlt sich aus

Warum liegen die Umsätze der beiden Spiele so nah beieinander? Ein entscheidender Faktor ist die Preisgestaltung. Ghost of Tsushima wurde nach seinem Verkaufsstart wesentlich früher und häufiger reduziert, während Ghost of Yōtei seinen höheren Verkaufspreis über weite Strecken halten konnte.

Nach Berechnungen von Alinea Analytics generierte Ghost of Yōtei dadurch rund 26 Prozent mehr Umsatz pro Käufer. Allein im Jahr 2026 sollen weitere 1,8 Millionen Exemplare verkauft worden sein, die umgerechnet einen geschätzten Umsatz von etwa 107,8 Millionen Euro einbrachten.

Zusätzlichen Schwung könnte die seit dem 1. Oktober 2026 erhältliche Ghost of Yōtei Complete Edition bringen. Sie vereint das Hauptspiel mit dem Koop-Modus Legends, der Story-Erweiterung Echoes of Sekigahara und dem Überlebensmodus Most Wanted. Kostenlose Verbesserungen wie Komfortfunktionen und zusätzliche Inhalte wurden parallel über ein Update bereitgestellt.

Weiteres Wachstum im PS5-Ökosystem

Welche Entwicklung ist im zweiten Verkaufsjahr möglich? Ghost of Yōtei ist derzeit weiterhin ausschließlich für die PS5 erhältlich und besitzt damit eine geringere potenzielle Reichweite als Ghost of Tsushima, das später auch auf weiteren Plattformen veröffentlicht wurde. Innerhalb des PlayStation-Ökosystems besteht dennoch weiteres Verkaufspotenzial.

Alinea Analytics rechnet zudem damit, dass Grand Theft Auto VI die Nachfrage nach neuen Konsolen ankurbeln könnte. Der Rockstar-Titel erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X und S. Neue PS5-Besitzer könnten dabei zusätzlich zu bereits etablierten Exklusivtiteln wie Ghost of Yōtei greifen.

Für Sony und Sucker Punch ist die bisherige Entwicklung bereits ein Erfolg. Ghost of Yōtei verkauft sich zwar langsamer als sein Vorgänger, gleicht diesen Rückstand durch höhere Einnahmen pro verkauftem Exemplar jedoch fast vollständig aus.

Wie bewertet ihr die Verkaufszahlen von Ghost of Yōtei? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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