Ghost of Yōtei Complete Edition – Release, neue Story und Roguelike-Modus

Für Fans von Ghost of Yōtei steht die nächste große Veröffentlichung unmittelbar bevor. Am 1. Oktober 2026 bringt Sucker Punch Productions die Ghost of Yōtei Complete Edition für PlayStation 5 auf den Markt und erweitert Atsus Abenteuer um neue Story-Inhalte sowie einen zusätzlichen Singleplayer-Modus.

Patch 2.0 soll am Veröffentlichungstag um 18:00 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet werden. Die Complete Edition erscheint zugleich als Disc-Version, während die digitale Fassung bereits gekauft werden kann. Das ursprüngliche Ghost of Yōtei feierte am 2. Oktober 2025 seine Premiere und erhält damit pünktlich zum ersten Jubiläum ein umfangreiches Gesamtpaket.

Atsus Vergangenheit rückt in den Mittelpunkt

Welche Geschichte erzählt Echos von Sekigahara? Die neue Story-Erweiterung verbindet zwei Lebensabschnitte von Atsu. Rückblenden führen auf das japanische Festland zur Schlacht von Sekigahara, wo sie gemeinsam mit Nagato kämpfte. In der Gegenwart taucht dieser alte Bekannte in Ezo auf und bringt schmerzhafte Erinnerungen zurück.

Atsu und Nagato müssen sich widerwillig zusammenschließen, nachdem die Vipern einen engen Verbündeten entführt haben. Diese Gesetzlosen sind der Schlange treu geblieben und haben die bislang unbekannten Ashoro-Ausläufer besetzt. Das einst von zahlreichen Wildtieren bewohnte Gebiet wurde durch die skrupellosen Wilderer schwer verwüstet.

Während der Erweiterung warten neue Gegnertypen, schwere Waffen, Fähigkeiten und mythische Geschichten. Hinzu kommen zusätzliche Rüstungssets, Farben und kosmetische Gegenstände, mit denen sich Atsus Ausrüstung weiter individualisieren lässt.

Meistgesucht setzt auf wiederholbare Kopfgeldjagden

Wie funktioniert der neue Überlebensmodus? Ghost of Yōtei: Meistgesucht ist ein eigenständiger Singleplayer-Kampfmodus mit Roguelike-Elementen. Zu Beginn eines Durchlaufs wird ein Kopfgeld ausgewählt, anschließend müssen mehrere Gegnerwellen und Minibosse bezwungen werden. Freigeschaltete Vorteile formen dabei den eigenen Charakteraufbau.

Zur Auswahl stehen insgesamt vier Figuren mit unterschiedlichen Waffen, Fähigkeiten und Ultimativ-Angriffen. Neben Atsu, Oyuki und Nagato kehrt auch Jin Sakai aus Ghost of Tsushima zurück. Er beherrscht seine vier bekannten Katana-Haltungen sowie den Tanz des Zorns und die Geist-Kampfhaltung.

Erspielte Mon lassen sich zwischen den Durchläufen für Techniken, Waffenverbesserungen, Talismane und neue Charaktere ausgeben. Kosmetische Belohnungen aus Meistgesucht werden außerdem für das Hauptspiel und Echos von Sekigahara freigeschaltet.

Preise und kostenlose Inhalte zum Start

Was kostet die Ghost of Yōtei Complete Edition in Deutschland? Das vollständige Paket wird im deutschen PlayStation Store für 79,99 Euro angeboten. Besitzer des Hauptspiels können für 14,99 Euro auf die Complete Edition upgraden und erhalten damit unter anderem Echos von Sekigahara, Meistgesucht sowie die Inhalte der bisherigen Digital Deluxe Edition.

Zur Complete Edition gehören außerdem Ghost of Yōtei Legends, der Talisman von Hokkyokusei, eine Ingame-Maske, die Schlange-Rüstung, eine exklusive Rüstungsfarbe, ein Pferd mit Sattel, ein Schwert-Kit, vorzeitig freigeschaltete Reisendenkarten und der Talisman von Amaterasu. Wer das Paket bis zum 30. September 2026 digital kauft oder das Upgrade vorbestellt, erhält am 1. Oktober 2026 zudem die Sakai-Rüstung für Atsu als Vorab-Freischaltung.

Auch ohne kostenpflichtiges Upgrade gibt es neue Inhalte. Der kostenlose Patch ergänzt den Modus Schönheit von Yōtei, zusätzliche Musikstücke für den Watanabe-Modus, eine starke Kontrastoption und die Möglichkeit, das Aussehen einer Rüstung mit den Werten eines anderen Sets zu kombinieren. Neue Fotomodus-Stempel, kosmetische Extras für Neues Spiel Plus und weitere Trophäen runden die Complete Edition ab.

Freut ihr euch mehr auf Echos von Sekigahara oder auf die Kopfgeldjagden in Meistgesucht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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