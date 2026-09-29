Minecraft Dungeons II im Game Pass – Day One, Cloud-Limit ab November

Der Xbox Game Pass erhält am 29. September 2026 einen prominenten Neuzugang: Minecraft Dungeons II ist ab sofort als Day-One-Veröffentlichung im Abo spielbar. Das Action-RPG von Mojang Studios steht seit 10 Uhr deutscher Zeit für Xbox Series X|S und Windows-PCs bereit.

Enthalten ist das kooperative Abenteuer im Xbox Game Pass Ultimate und im PC Game Pass. Mitglieder von Ultimate können den Titel außerdem über Xbox Cloud Gaming streamen. Eine Umsetzung für Xbox One wird nicht angeboten.

Neue Dimension für das Koop-Abenteuer

Welche Neuerungen bietet Minecraft Dungeons II? Die Fortsetzung erweitert das zugängliche Dungeon-Crawler-Konzept des Vorgängers um neue Regionen, Gegner und Ausrüstungsgegenstände. Im Mittelpunkt steht die geheimnisvolle Dimension Sift, die mit bislang unbekannten Kreaturen, besonderen Gefahren und eigenen Spielregeln aufwartet.

Statt ausschließlich einzelne Missionen über eine Karte auszuwählen, erkundet ihr diesmal eine stärker miteinander verbundene Welt. Neu ist außerdem die Möglichkeit zu springen. Über auftauchende Risse gelangen die Helden in die Sift-Dimension und entdecken dort unter anderem die Gebiete Meadow und Carapace.

Auch bei der Bedienung hat Mojang nachgelegt. Ein kompaktes Inventar erlaubt schnelle Ausrüstungswechsel direkt während des Abenteuers. Das dürfte vor allem im lokalen Koop-Modus praktisch sein, da mehrere Teilnehmer ihre Gegenstände gleichzeitig verwalten können, ohne die gesamte Gruppe lange aufzuhalten.

Gemeinsam gegen die neue Bedrohung

Wie funktioniert der Koop-Modus von Minecraft Dungeons II? Bis zu vier Personen können gemeinsam durch die blockigen Schauplätze ziehen und sich den immer stärkeren Gegnergruppen stellen. Unterschiedliche Waffen, Rüstungen, Talismane und Verzauberungen ermöglichen es, eigene Builds zusammenzustellen und innerhalb der Gruppe verschiedene Aufgaben zu übernehmen.

Kenntnisse des ersten Minecraft Dungeons sind für den Einstieg nicht erforderlich. Fans des Vorgängers sollen jedoch zahlreiche bekannte Elemente und Anspielungen entdecken. Abseits des Xbox-Ökosystems erscheint Minecraft Dungeons II ebenfalls für PlayStation 5, Steam, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Cloud Gaming erhält bald ein Zeitlimit

Wie lange lässt sich Minecraft Dungeons II über die Cloud spielen? Zum Release können berechtigte Abonnenten das Spiel noch ohne monatliches Stundenlimit streamen. Ab November 2026 führt Microsoft jedoch feste Kontingente für Xbox Cloud Gaming ein.

Xbox Game Pass Ultimate: 15 Stunden pro Monat

Xbox Game Pass Premium: 10 Stunden pro Monat

Xbox Game Pass Essential: 5 Stunden pro Monat

Nach Verbrauch des enthaltenen Kontingents soll zusätzliche Cloud-Spielzeit über den Xbox Store erhältlich sein. Preise und weitere Einzelheiten zu dieser Option will Microsoft zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Werdet ihr Minecraft Dungeons II direkt im Xbox Game Pass ausprobieren und gemeinsam in die Sift-Dimension aufbrechen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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