Rematch kommt in Xbox Game Pass Essential – das steckt im Fußballspiel

Microsoft erweitert den Xbox Game Pass Essential am 25. September 2026 um Rematch. Das rasante Fußballspiel ist damit der 21. Katalogzugang, den der günstigste Game-Pass-Tarif seit Beginn des Jahres erhalten hat. Zugleich endet eine mehr als zweimonatige Pause seit der letzten Erweiterung am 22. Juli 2026.

Rematch stammt von Sloclap, dem Entwickler hinter Sifu, und erschien ursprünglich am 19. Juni 2025 für PC und Konsolen. Dabei feierte der Titel direkt zum Release seinen Einstand im Xbox Game Pass Ultimate. Nun können auch Essential-Abonnenten auf Xbox Series X|S, PC und über die Cloud auf den virtuellen Rasen.

Arcade-Fußball ohne Fouls und Abseits

Wie spielt sich Rematch? Statt eine komplette Mannschaft aus der Vogelperspektive zu dirigieren, übernehmt ihr in der Third-Person-Ansicht die direkte Kontrolle über einen einzelnen Athleten. Im Mittelpunkt stehen schnelle 5-gegen-5-Partien, in denen Positionierung, präzise Pässe, Zweikämpfe und gezielte Schüsse über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Auf klassische Unterbrechungen verzichtet Sloclap vollständig. In Rematch gibt es weder Abseits noch Fouls, wodurch der Ball nahezu permanent in Bewegung bleibt. Mannschaftsmanagement und umfangreiche taktische Menüs spielen ebenfalls keine zentrale Rolle. Stattdessen sollen direkte Kontrolle, Reaktionsvermögen und das Zusammenspiel mit dem eigenen Team für Spannung sorgen.

Mit dem Wechsel in den Essential-Katalog erreicht Rematch nun sämtliche wichtigen Game-Pass-Stufen. Der Titel ist außerdem weiterhin im Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass enthalten.

Alle Essential-Zugänge des Jahres 2026

Welche Spiele kamen 2026 neu hinzu? Rematch setzt eine Reihe kleinerer und größerer Katalogerweiterungen fort. Neben modernen Multiplayer-Titeln hat Microsoft vor allem zahlreiche Klassiker der ursprünglichen Xbox und der Xbox 360 in das Essential-Angebot aufgenommen.

Datum Spiel 8. April 2026 DayZ 8. April 2026 Warhammer: Vermintide 2 8. Mai 2026 Iron Brigade 8. Mai 2026 Perfect Dark Zero 8. Mai 2026 Kameo: Elements of Power 8. Mai 2026 Neon Abyss 8. Mai 2026 Blinx: The Time Sweeper 8. Mai 2026 Max: The Curse of Brotherhood 8. Mai 2026 Massive Chalice 8. Mai 2026 Stacking 8. Mai 2026 Jetpac Refuelled 1. Juli 2026 Costume Quest 2 1. Juli 2026 Shadowrun Returns 1. Juli 2026 Shadowrun: Dragonfall 1. Juli 2026 Shadowrun: Hong Kong 16. Juli 2026 The Bard’s Tale Trilogy 22. Juli 2026 Blinx: The Time Sweeper 22. Juli 2026 Fuzion Frenzy 22. Juli 2026 Conker: Live and Reloaded 22. Juli 2026 Crimson Skies: High Road to Revenge 25. September 2026 Rematch

Blinx: The Time Sweeper erscheint in dieser Übersicht zweimal. Der Titel wurde bereits im Mai 2026 für Essential freigeschaltet und am 22. Juli 2026 im Zuge der erweiterten Rückwärtskompatibilität zusätzlich für PC und kompatible Handhelds verfügbar gemacht.

Season 5 startet mit Blue Lock

Was bringt das neue Rematch-Update? Passend zur Essential-Veröffentlichung ist am 24. September 2026 die fünfte Saison gestartet. Im Zentrum steht eine Zusammenarbeit mit dem Fußball-Manga Blue Lock, die den zeitlich begrenzten 3-gegen-3-Modus Aura Striker einführt.

In diesem Modus füllt jede Aktion eine Aura-Anzeige. Ist sie vollständig aufgeladen, werden vorübergehend die Bewegungsgeschwindigkeit und Schusskraft erhöht, während unbegrenzte Ausdauer zur Verfügung steht. Ein automatischer Torwart übernimmt die Verteidigung des Tores, sodass alle sechs Teilnehmer gleichzeitig angreifen und verteidigen können.

Ergänzt wird die Kooperation durch einen kostenlosen Event-Pass, thematische kosmetische Inhalte und kostenpflichtige Charakterpakete zu Yoichi Isagi, Rin Itoshi, Meguru Bachira und Seishiro Nagi. Darüber hinaus überarbeitet Sloclap mehrere grundlegende Systeme. Aktionen ohne ausreichende Ausdauer fallen nun schwächer aus, Torhüter erhalten einen neuen Hechtsprung mit größerer Reichweite und aufeinanderfolgende Tacklings werden nachvollziehbarer berechnet.

Weitere Wechsel im Game Pass

Welche Änderungen stehen als Nächstes an? Parallel zu Rematch ist Call of Duty: Black Ops 6 seit dem 25. September 2026 auch im Xbox Game Pass Premium verfügbar. Am 29. September 2026 folgt Minecraft Dungeons II für Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass direkt zum Release.

Am 30. September 2026 verlassen außerdem acht Spiele den regulären Game-Pass-Katalog:

Atomfall

Lara Croft and the Guardian of Light

Little Nightmares 2 Enhanced Edition

Little Rocket Lab

Sifu

SOPA Tale of the Stolen Potato

Sworn

Terminull Brigade

Rematch dürfte unterdessen besonders für Gruppen interessant sein, die ein unkompliziertes und schnelles Online-Spiel für gemeinsame Abende suchen. Durch die gleichzeitige Veröffentlichung im Essential-Tarif und den Start der Blue-Lock-Saison erhält der Fußballtitel einen passenden zweiten Anlauf.

Werdet ihr Rematch über den Xbox Game Pass Essential ausprobieren, oder steht das Fußballspiel bereits länger in eurer Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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