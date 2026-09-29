LEGO streicht 34 Gaming-Sets zum Jahresende 2026 – die komplette Liste

LEGO bereitet zum Jahresende eine größere Bereinigung seines Gaming-Sortiments vor. Insgesamt 34 Sets aus bekannten Reihen wie Minecraft, Sonic the Hedgehog, Fortnite, Animal Crossing und Super Mario sollen am 31. Dezember 2026 aus dem regulären Produktzyklus ausscheiden.

Besonders stark trifft es LEGO Minecraft, das allein 14 Bausätze verliert. Fans bestimmter Figuren und Schauplätze sollten die Entwicklung im Blick behalten, denn nach einer Einstellung können Restbestände schnell verschwinden und später nur noch zu höheren Preisen erhältlich sein.

Große Rotation im Gaming-Sortiment

Welche LEGO-Reihen sind von der Einstellung betroffen? Neben 14 Minecraft-Sets stehen sechs Modelle aus Sonic the Hedgehog auf der Liste. Super Mario, Animal Crossing und Fortnite verlieren jeweils vier Produkte, während Horizon mit einem Set vertreten ist.

Hinzu kommt der exklusive Arcade-Automat mit der Nummer 40805. Viele der betroffenen Produkte sind kompaktere Spielsets, allerdings befinden sich darunter auch umfangreichere Modelle wie der Mecha-Anführer aus LEGO Fortnite.

Die vollständige Liste der 34 LEGO-Sets

Welche Gaming-Sets verschwinden am 31. Dezember 2026? Die folgende Übersicht enthält sämtliche bislang genannten Bausätze und ihre jeweiligen Produktnummern, sortiert nach Themenwelt.

LEGO Super Mario

71440: Abenteuer mit interaktivem LEGO Luigi

71441: Abenteuer mit interaktiver LEGO Peach

72043: Mario Kart, interaktiver LEGO Mario und Standard-Kart

72045: Mario Kart, Shy Guy und P-Wing

LEGO Animal Crossing

77053: Sternbeobachtung mit Eufemia

77056: Eugens Museumssammlung

77057: Kreative Häuser: Jahreszeiten voller Spaß

77058: Bienchens gemütliches Haus

LEGO Fortnite

77075: Peely und Sparkplugs Camp

77076: Durrr Burger Restaurant

77077: Klombo

77078: Mecha-Anführer

LEGO Horizon

77037: Aloy und Varl gegen Panzerwanderer und Sägezahn

LEGO Sonic the Hedgehog

77001: Sonics Lagerfeuerduell

77002: Cyclone gegen Metal Sonic

77005: Knuckles gegen Dr. Eggmans Egg Crusher Mech

77006: Team Sonics Kommando-Truck

77117: Sonic: Speedster Lightning

77118: Silvers Auto gegen Knuckles Monstertruck

LEGO Minecraft

21266: Das Lava-Duell im Nether

21267: Die Illager-Wüstenpatrouille

21268: Das Baby-Schweinehaus

21269: Expedition zur Gürteltiermine

21270: Das Pilzkuhhaus

21272: Waldanwesen mit Boxring

21273: Angriff des Ghast-Ballons

21274: Begegnung mit dem Wächter

21275: Das TNT-Dschungelhaus

21277: Die Spitzhackenmine

21278: Plünderer-Außenposten und Verwüster

21279: Der Enderman-Turm

21282: Die Papageienhäuser

21584: Reise durch Nether- und Endportal

Exklusives LEGO-Set

40805: Arcade-Automat

Die Einstellung betrifft damit zahlreiche Figuren, die aktuell nur in ausgewählten Sets enthalten sind. Dazu zählen beispielsweise Aloy und Varl aus Horizon sowie Charaktere wie Eugen, Eufemia und Bienchen aus Animal Crossing.

Neue Sets rücken bereits nach

Warum nimmt LEGO regelmäßig Sets aus dem Verkauf? Die Rotation gehört seit Jahren zur Produktstrategie des Unternehmens. Ältere Modelle verlassen das Sortiment, damit Produktionskapazitäten und Verkaufsflächen für neue Themen, Kooperationen und überarbeitete Bausätze frei werden.

Bereits Ende Juli 2026 wurden 20 weitere Gaming-Sets eingestellt. Zu den prominenten Abgängen gehörten der Große Deku-Baum aus The Legend of Zelda, der Pac-Man Arcade-Automat und mehrere Mario-Kart-Modelle mit Figuren wie Wario, Yoshi und der Piranha-Pflanze.

Für Nachschub ist dennoch gesorgt. LEGO arbeitet an weiteren Kooperationen mit Gaming-Marken, darunter Yu-Gi-Oh und Dragon Ball Z. Außerdem erscheint das große LEGO PlayStation-Modell im Oktober 2026, zunächst am 1. Oktober 2026 im Vorabzugang für LEGO Insiders und anschließend am 4. Oktober 2026 im regulären Handel.

Welche der 34 auslaufenden LEGO-Sets würdet ihr euch noch sichern und welches Modell darf in eurer Sammlung auf keinen Fall fehlen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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