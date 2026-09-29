LEGO streicht 34 Gaming-Sets zum Jahresende 2026 – die komplette Liste

LEGO bereitet zum Jahresende eine größere Bereinigung seines Gaming-Sortiments vor. Insgesamt 34 Sets aus bekannten Reihen wie Minecraft, Sonic the Hedgehog, Fortnite, Animal Crossing und Super Mario sollen am 31. Dezember 2026 aus dem regulären Produktzyklus ausscheiden.
Besonders stark trifft es LEGO Minecraft, das allein 14 Bausätze verliert. Fans bestimmter Figuren und Schauplätze sollten die Entwicklung im Blick behalten, denn nach einer Einstellung können Restbestände schnell verschwinden und später nur noch zu höheren Preisen erhältlich sein.
Große Rotation im Gaming-Sortiment
Welche LEGO-Reihen sind von der Einstellung betroffen? Neben 14 Minecraft-Sets stehen sechs Modelle aus Sonic the Hedgehog auf der Liste. Super Mario, Animal Crossing und Fortnite verlieren jeweils vier Produkte, während Horizon mit einem Set vertreten ist.
Hinzu kommt der exklusive Arcade-Automat mit der Nummer 40805. Viele der betroffenen Produkte sind kompaktere Spielsets, allerdings befinden sich darunter auch umfangreichere Modelle wie der Mecha-Anführer aus LEGO Fortnite.
Die vollständige Liste der 34 LEGO-Sets
Welche Gaming-Sets verschwinden am 31. Dezember 2026? Die folgende Übersicht enthält sämtliche bislang genannten Bausätze und ihre jeweiligen Produktnummern, sortiert nach Themenwelt.
LEGO Super Mario
- 71440: Abenteuer mit interaktivem LEGO Luigi
- 71441: Abenteuer mit interaktiver LEGO Peach
- 72043: Mario Kart, interaktiver LEGO Mario und Standard-Kart
- 72045: Mario Kart, Shy Guy und P-Wing
LEGO Animal Crossing
- 77053: Sternbeobachtung mit Eufemia
- 77056: Eugens Museumssammlung
- 77057: Kreative Häuser: Jahreszeiten voller Spaß
- 77058: Bienchens gemütliches Haus
LEGO Fortnite
- 77075: Peely und Sparkplugs Camp
- 77076: Durrr Burger Restaurant
- 77077: Klombo
- 77078: Mecha-Anführer
LEGO Horizon
- 77037: Aloy und Varl gegen Panzerwanderer und Sägezahn
LEGO Sonic the Hedgehog
- 77001: Sonics Lagerfeuerduell
- 77002: Cyclone gegen Metal Sonic
- 77005: Knuckles gegen Dr. Eggmans Egg Crusher Mech
- 77006: Team Sonics Kommando-Truck
- 77117: Sonic: Speedster Lightning
- 77118: Silvers Auto gegen Knuckles Monstertruck
LEGO Minecraft
- 21266: Das Lava-Duell im Nether
- 21267: Die Illager-Wüstenpatrouille
- 21268: Das Baby-Schweinehaus
- 21269: Expedition zur Gürteltiermine
- 21270: Das Pilzkuhhaus
- 21272: Waldanwesen mit Boxring
- 21273: Angriff des Ghast-Ballons
- 21274: Begegnung mit dem Wächter
- 21275: Das TNT-Dschungelhaus
- 21277: Die Spitzhackenmine
- 21278: Plünderer-Außenposten und Verwüster
- 21279: Der Enderman-Turm
- 21282: Die Papageienhäuser
- 21584: Reise durch Nether- und Endportal
Exklusives LEGO-Set
- 40805: Arcade-Automat
Die Einstellung betrifft damit zahlreiche Figuren, die aktuell nur in ausgewählten Sets enthalten sind. Dazu zählen beispielsweise Aloy und Varl aus Horizon sowie Charaktere wie Eugen, Eufemia und Bienchen aus Animal Crossing.
Neue Sets rücken bereits nach
Warum nimmt LEGO regelmäßig Sets aus dem Verkauf? Die Rotation gehört seit Jahren zur Produktstrategie des Unternehmens. Ältere Modelle verlassen das Sortiment, damit Produktionskapazitäten und Verkaufsflächen für neue Themen, Kooperationen und überarbeitete Bausätze frei werden.
Bereits Ende Juli 2026 wurden 20 weitere Gaming-Sets eingestellt. Zu den prominenten Abgängen gehörten der Große Deku-Baum aus The Legend of Zelda, der Pac-Man Arcade-Automat und mehrere Mario-Kart-Modelle mit Figuren wie Wario, Yoshi und der Piranha-Pflanze.
Für Nachschub ist dennoch gesorgt. LEGO arbeitet an weiteren Kooperationen mit Gaming-Marken, darunter Yu-Gi-Oh und Dragon Ball Z. Außerdem erscheint das große LEGO PlayStation-Modell im Oktober 2026, zunächst am 1. Oktober 2026 im Vorabzugang für LEGO Insiders und anschließend am 4. Oktober 2026 im regulären Handel.
Welche der 34 auslaufenden LEGO-Sets würdet ihr euch noch sichern und welches Modell darf in eurer Sammlung auf keinen Fall fehlen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.Öffnet in einem neuen Tab
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