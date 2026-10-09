Pokémon GO Halloween 2026 – Kostüm-Debüts, Schillernde Gruff, Mega-Zobiris+

Pokémon GO läutet Halloween 2026 mit mehreren besonderen Debüts ein. Neben drei kostümierten Pokémon dürfen sich Trainer erstmals auf Schillernde Gruff freuen, während Mega-Zobiris im zweiten Event-Teil eine zusätzliche Lade-Attacke erhält.

Das Halloween-Event besteht aus zwei Abschnitten. Teil 1 läuft vom 27. Oktober 2026 um 10 Uhr bis zum 1. November 2026 um 10 Uhr. Direkt danach beginnt Teil 2, der am 5. November 2026 um 20 Uhr endet. Alle Uhrzeiten gelten jeweils in der Ortszeit.

Kostümierte Pokémon feiern ihr Debüt

Welche neuen Pokémon erscheinen beim Halloween-Event 2026? Der erste Event-Teil bringt drei neue kostümierte Varianten ins Spiel. Sämtliche Debüts können mit etwas Glück auch als Schillernde Exemplare auftauchen.

Pikachu mit Hut und Umhang

Zubat mit Zylinder

Fatalitee mit Schleife

In der Wildnis begegnet ihr unter anderem Zubat mit Zylinder, Zwirrlicht und Plinfa mit Halloween-Schabernack-Kostüm. Zu den selteneren Begegnungen gehört Drifzepeli mit Halloween-Schabernack-Kostüm. Pikachu mit Hut und Umhang sowie Fatalitee mit Schleife treten zusätzlich in Raid-Kämpfen der Stufe 1 auf.

Passende Feldforschungsaufgaben belohnen euch ebenfalls mit Event-Begegnungen. Auf der Karte erscheinen außerdem geheimnisvolle Gegenstände, die nach dem Antippen Pokémon-Begegnungen, Bonbons für Pikachu, Zubat oder Fatalitee sowie mit etwas Glück Sonderbonbons gewähren.

Schillernde Gruff und ein stärkeres Mega-Zobiris

Was erwartet euch im zweiten Teil des Halloween-Events? Ab dem 1. November 2026 um 10 Uhr kann Gruff erstmals in seiner Schillernden Form gefangen werden. Es erscheint wild sowie als mögliche Belohnung für GO-Pass-Aufgaben und Feldforschungen.

In der Wildnis tauchen während dieses Abschnitts unter anderem Lichtel, Bauz mit Halloween-Zylinder und Gruff auf. Mit Glück lässt sich außerdem ein Gengar mit Gruselfest-Kostüm entdecken. Die kostümierten Varianten von Pikachu und Fatalitee bleiben in den Raid-Kämpfen der Stufe 1 verfügbar.

Mega-Zobiris erhält gleichzeitig Zugriff auf den neuen Super-Max-Level. Nach dem Erreichen von Mega-Level 3 kann das Pokémon mithilfe zusätzlicher Mega-Energie weiter verbessert werden und die Lade-Attacke Nachtnebel+ erlernen. Diese verursacht 55 Schaden in Trainerkämpfen sowie 160 Schaden in Raid-Kämpfen, wobei ihre Stärke mit dem Mega-Level zunimmt.

GO-Pass, Boni und Halloween-Dekoration

Welche Belohnungen bietet der GO-Pass zu Halloween 2026? Der kostenlose GO-Pass ist vom 27. Oktober 2026 um 10 Uhr bis zum 5. November 2026 um 20 Uhr aktiv. Zu den Belohnungen gehören Begegnungen mit Event-Pokémon, Bonbons, Sonderbonbons und Hyperbälle.

Über wichtige Meilensteine lassen sich doppelte Fang-Bonbons und doppelter Fang-Sternenstaub freischalten. Beim kostenpflichtigen GO-Pass-Deluxe steigen diese Boni jeweils auf die dreifache Menge. Hinzu kommen unter anderem weitere Begegnungen, Sonderbonbons XL, Premium-Kampf-Pässe sowie ein Konditor-Top und eine Konditor-Hose.

Neue Gothic-Avatar-Artikel und Halloween-Sticker runden das Event ab. PokéStops, Arenen und Begegnungshintergründe erhalten eine passende Dekoration, während nachts erneut der bekannte Remix der Lavandia-Musik ertönt.

Welches der neuen Kostüm-Pokémon möchtet ihr unbedingt fangen, und freut ihr euch auf Schillernde Gruff? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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