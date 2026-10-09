Wer Marvel’s Wolverine kauft, entscheidet sich längst nicht immer für den Download. 35 Prozent der weltweiten Verkäufe entfielen laut einer Auswertung von Ampere Analysis auf physische Exemplare. In Europa war die Box sogar die etwas beliebtere Variante: Hier lag ihr Anteil bei 51 Prozent.

Die Zahlen veröffentlicht Branchenjournalist Christopher Dring in seinem Bericht bei The Game Business. Für die europäische Auswertung nennt er Daten von GSD. Besonders interessant ist dabei, wie unterschiedlich Spieler innerhalb Europas einkaufen.

Frankreich kauft anders als Großbritannien

Während in Großbritannien rund zwei Drittel der Wolverine-Verkäufe digital erfolgten, sieht es in Frankreich genau andersherum aus: Dort machten physische Exemplare mehr als zwei Drittel aus.

Der Vergleich zeigt, weshalb sich der europäische Markt nicht allein anhand eines Landes beurteilen lässt.

Auch andere aktuelle PS5-Spiele kamen laut dem Bericht auf beachtliche physische Anteile. Bei Silent Hill: Townfall waren es über 45 Prozent, bei The Blood of the Dawnwalker 36 Prozent und bei Onimusha 30 Prozent. Die Werte sind eine Momentaufnahme der veröffentlichten Auswertung; das Verhältnis kann sich mit späteren Verkäufen noch verändern.

Warum die Kaufentscheidung mehr als eine Verpackungsfrage ist

Für Käufer hängt an der Wahl zwischen Disc und Download mehr als das Aussehen des Regals. Eine physische Ausgabe lässt sich verleihen oder später weiterverkaufen. Wer Spiele sammelt, kann die Box außerdem dauerhaft behalten. Ein Download spart dagegen den Disc-Wechsel und macht den Kauf direkt an der Konsole möglich.

Welche dieser Gründe für die Wolverine-Käufer entscheidend waren, beantwortet die Statistik nicht. Sie misst die Wahl des Formats. Die persönlichen Motive dahinter müsste eine gesonderte Befragung untersuchen.

Ebenso sind Verkaufsanteile keine Umsatzanteile: Aus einem Drittel physischer Exemplare folgt nicht automatisch ein Drittel des Erlöses. Unterschiedliche Preise und Editionen können das Verhältnis verändern.

Wolverine ist seit September für PS5 erhältlich

Marvel’s Wolverine erschien am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5, wie Sony zum Launch bestätigte. Entwickelt wurde das Action-Abenteuer von Insomniac Games in Zusammenarbeit mit Marvel Games.

Die eigenständige Geschichte begleitet Logan auf der Suche nach Antworten über seine Vergangenheit. Seine Reise führt unter anderem in die kanadische Wildnis, nach Tokio und nach Madripoor. Im Mittelpunkt stehen seine Klauen, seine geschärften Sinne und der Wechsel zwischen direkten Kämpfen und heimlichem Vorgehen.

Wie gut Insomniacs neues Abenteuer funktioniert, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test zu Marvel’s Wolverine auf PS5.

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