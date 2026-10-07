Marvel’s Wolverine lässt euch jetzt selbst entscheiden, wann Logan der Nase folgt

Wer in Marvel’s Wolverine lieber selbst den Weg sucht, bekommt mit dem neuesten Update mehr Kontrolle über die eingeblendeten Hinweise. Insomniac Games hat Patch 1.002.001 veröffentlicht und erweitert damit die Möglichkeiten, Logans Sinneseffekte ein- und auszublenden.

Die wichtigste Änderung betrifft Geruchsspuren für die Hauptgeschichte. Auch diese lassen sich jetzt über die Hinweistaste umschalten. Standardmäßig liegt die Funktion auf R3, also einem Druck auf den rechten Analogstick.

Geruchsspuren für Story-Ziele lassen sich umschalten

Geruchsspuren helfen Logan dabei, bestimmten Zielen zu folgen. Mit der neuen Option könnt ihr ihre Sichtbarkeit selbst steuern und die Hinweise dann einblenden, wenn ihr sie benötigt.

Damit geht Insomniac einen Schritt weiter als beim vorherigen Update für die Sinne. Bislang blieben Hinweise, die für den Fortgang der Geschichte wichtig sind, ausdrücklich sichtbar. Der neue Patch ergänzt nun eine Umschaltfunktion für die storybezogenen Geruchsspuren.

Für Spieler, die sich durch die eingeblendeten Spuren zu stark geführt fühlen, ist das eine praktische Änderung. Ihr könnt zunächst selbst nach dem richtigen Weg suchen und bei Bedarf wieder auf Logans Fähigkeiten zurückgreifen.

Diese Hilfen könnt ihr bereits separat abschalten

Schon mit Update 1.001.006 hatte das Studio mehrere Schalter für optionale Sinneshinweise eingeführt. Dazu gehören:

Geruchsspuren zu Whiskyflaschen

Akustische Hinweise auf Materialkisten

Wurzeln, die zu Nightmare-Türen führen

Zusammen mit dem neuen Story-Schalter lässt sich die Darstellung damit stärker an die eigenen Vorlieben anpassen. Insomniac nennt ausdrücklich das Feedback der Community als Anlass für die Änderungen.

Bereits zuvor hatte das Team die Darstellung der Geruchsspuren und akustischen Sinnesindikatoren abgeschwächt. Unter anderem wurde ihre Deckkraft reduziert, damit die Effekte weniger aufdringlich erscheinen.

Patch 1.002.001 behebt außerdem Fehler und Abstürze

Neben der neuen Umschaltfunktion kümmert sich das Update um weitere von Spielern gemeldete Bugs und Abstürze. Ziel ist eine bessere allgemeine Stabilität. Welche einzelnen Fehler behoben wurden, führt Insomniac in den kurzen Patchnotes nicht näher aus.

Falls ihr noch überlegt, ob sich Logans Abenteuer für euch lohnt, findet ihr unsere Einschätzung im ausführlichen Test zu Marvel’s Wolverine.

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