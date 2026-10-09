Kurz vor dem Release von Phantom Blade Zero gibt es einen neuen Hinweis darauf, dass PS5-Spieler zunächst ohne physische Ausgabe auskommen könnten. Auslöser ist eine öffentlich geteilte Kundenantwort, die dem Händler PlayAsia zugeschrieben wird. Darin heißt es sinngemäß, der Produkteintrag sei entfernt worden, weil dem Händler mitgeteilt worden sei, dass keine physische Edition verfügbar sein werde.

Die Antwort wurde unter anderem in einem Beitrag von Pirat Nation auf X verbreitet. Eine offizielle Absage der Disc-Version durch Entwickler S-GAME liegt damit noch nicht vor. Für Sammler ist der Hinweis dennoch ernüchternd, weil ausgerechnet ein zuvor vorhandener Händlereintrag Hoffnung auf eine Box gemacht hatte.

PlayAsia hatte die PS5-Ausgabe zuvor beworben

Dass der Händler Phantom Blade Zero im Sortiment vorgesehen hatte, lässt sich auch an seiner eigenen Kommunikation nachvollziehen. In einem Blogbeitrag vom 15. Mai bewarb PlayAsia eine asiatische PS5-Ausgabe und verlinkte die Vorbestellung.

Digital sind zwei Editionen gelistet

Auf der offiziellen PlayStation-Seite lassen sich derzeit die Standard Edition für 69,99 Euro und die Digital Deluxe Edition für 79,99 Euro vorbestellen. Die Deluxe-Ausgabe enthält zusätzlich zwei Erscheinungsbilder, ein digitales Artbook und den digitalen Soundtrack.

Der Release bleibt für den 29. Oktober geplant

Den aktuellen Veröffentlichungstermin nennt S-GAME in seinem Brief des Creative Directors: Phantom Blade Zero soll am 29. Oktober 2026 erscheinen. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll unter anderem verbesserten Charaktermodellen und überarbeiteten Umgebungen zugutekommen.

Das Action-RPG verbindet chinesische Martial-Arts-Einflüsse mit einer düsteren Fantasy-Welt. Ihr spielt Soul, dem ein Mord angehängt wurde und der nur noch 66 Tage zu leben hat. PlayStation nennt mehr als 30 Primärwaffen und über 20 zusätzliche Phantomklingen als Teil seines Arsenals.

Wer gezielt eine Box kaufen möchte, hat mit der Händlerantwort einen relevanten Hinweis. Eine gesicherte Aussage zur weltweiten Disc-Veröffentlichung ersetzt sie bislang nicht.

Öffnet in einem neuen Tab