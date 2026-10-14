PlayStation Plus Extra, Premium im Oktober 2026 – diese Spiele kommen neu

Sony hat den PlayStation Plus Spielekatalog für Oktober 2026 offiziell vorgestellt. Ab dem 20. Oktober 2026 erhalten Mitglieder der Stufen Extra und Premium Zugriff auf eine abwechslungsreiche Auswahl aus großen Actiontiteln, Horror, Rennspielen und einem neuen Koop-Shooter.

Zu den wichtigsten Neuzugängen gehören Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West und Mycopunk. Passend zur Halloween-Saison ergänzen mehrere düstere Abenteuer sowie zusätzliche HorrorFest-Inhalte das Oktoberprogramm.

Sieben Spiele für Extra und Premium

Welche Spiele erscheinen im PlayStation Plus Spielekatalog? Insgesamt umfasst die neue Auswahl für Extra und Premium sieben Titel. Die deutsche Ankündigung nennt den 20. Oktober 2026 als Starttermin für den Spielekatalog, sofern nicht ausdrücklich ein anderer Termin angegeben wird.

Mafia : The Old Country für PS5

: The Old Country für PS5 Horizon Forbidden West für PS4 und PS5

Mycopunk für PS5

Poppy Playtime: Kapitel 2 für PS4 und PS5

The Midnight Walk für PS5

Tales of Arise Beyond the Dawn Edition für PS4 und PS5

Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game für PS5

Mafia: The Old Country führt Abonnenten in die kriminelle Unterwelt Siziliens zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Als Enzo Favara müssen sie sich in einem gefährlichen Umfeld behaupten und ihren Wert für die Familie beweisen. Horizon Forbidden West kehrt derweil als PlayStation Plus Wiederveröffentlichung zurück und schickt Aloy erneut in eine postapokalyptische Welt voller mächtiger Maschinen und feindlicher Fraktionen.

Eine Besonderheit stellt Mycopunk dar. Der anpassbare Looter-Shooter erscheint am 20. Oktober 2026 weltweit direkt zum Veröffentlichungstag im Spielekatalog. Bis zu vier Personen treten gemeinsam gegen pilzartige Aliens an, sammeln Upgrades und übernehmen Missionen für den SAXON-Konzern.

Horror, JRPG und Motocross im Oktober

Wie abwechslungsreich ist das neue Spieleangebot? Mit Poppy Playtime: Kapitel 2 und The Midnight Walk liefert Sony zwei passende Titel für die Gruselsaison. Während Poppy Playtime die Erkundung der unheimlichen Spielzeugfabrik Playtime Co. fortsetzt, präsentiert The Midnight Walk eine von Hand aus Ton gestaltete Fantasywelt voller bizarrer Kreaturen.

The Midnight Walk lässt sich sowohl klassisch auf der PS5 als auch mit PlayStation VR2 erleben. Das düstere Abenteuer stammt von den kreativen Köpfen hinter Lost in Random, Fe und Ghost Giant und kombiniert Stop-Motion-Optik mit fünf Geschichten über Feuer und Dunkelheit.

Rollenspielfans erhalten mit Tales of Arise Beyond the Dawn Edition ein umfangreiches JRPG inklusive Erweiterung. Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game rundet das Extra-Angebot mit einer überarbeiteten Karriere, dynamischen Strecken und einer auf der Unreal Engine 5 basierenden Präsentation ab.

Klassiker und Testversionen für Premium

Welche zusätzlichen Inhalte erhalten Premium-Mitglieder? In der höchsten Abonnementstufe kommen zwei weitere Spiele hinzu. Dazu gehören ein Survival-Horror-Klassiker von Capcom und eine umfangreiche Freizeitpark-Simulation.

Dino Crisis 2 für PS4 und PS5

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition für PS4 und PS5

Dino Crisis 2 setzt auf deutlich mehr Action als sein Vorgänger und konfrontiert Regina und Dylan mit großen Dinosaurierhorden. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ermöglicht dagegen den Aufbau eines eigenen Vergnügungsparks, einschließlich Personalverwaltung, Finanzen, Attraktionen und Sandkastenmodus.

Ab dem 20. Oktober 2026 stehen Premium-Mitgliedern außerdem Testversionen von Resonance: A Plague Tale Legacy und Mortal Shell II zur Verfügung. Bereits zum Angebot gehören unter anderem Valheim, The Sinking City 2, The Mound: Omen of Cthulhu, John Carpenter’s Toxic Commando und Directive 8020.

Zusätzliche Inhalte zum HorrorFest

Welche Boni verteilt PlayStation Plus zur Halloween-Saison? Ab dem 20. Oktober 2026 kann für World War Z ein Vibrant Halloween Skin Pack mit fünf thematisch gestalteten Waffen und passenden kosmetischen Inhalten beansprucht werden. Für Back 4 Blood ist ebenfalls ein Terrortunnel-Paket vorgesehen.

Vom 21. Oktober bis zum 4. November 2026 können PlayStation Plus Mitglieder zudem die erste Terrortunnel-Erweiterung für Back 4 Blood ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Auf das zweite und dritte DLC-Paket sowie den Jahrespass gibt es in diesem Zeitraum einen Rabatt von 95 Prozent.

Eine Community-Challenge in Dead by Daylight läuft vom 20. bis zum 26. Oktober 2026. Erreicht die Community zehn Millionen Matches, wird ein exklusives Plus-Paket mit einem Anhänger von Jeff Johansen und seinem Rettungshund in Piratenkostümen freigeschaltet.

Ergänzend dazu sind die monatlichen PlayStation Plus Spiele für Oktober 2026 bereits verfügbar. Dazu gehören F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2, die von Mitgliedern aller drei Abonnementstufen beansprucht werden können.

Welcher Neuzugang im PlayStation Plus Spielekatalog für Oktober 2026 landet zuerst auf eurer Konsole? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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