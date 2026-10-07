PS Plus im Oktober 2026 – Gratis Overwatch 2 Draugr-Skin für Reinhardt

PlayStation Plus legt im Oktober 2026 noch einmal nach. Ab sofort können Abonnenten ein kostenloses Bonuspaket für Overwatch beanspruchen, das passend zur Gruselsaison einen düsteren Skin für Reinhardt sowie mehrere Stufensprünge für den Battle Pass enthält.

Das Angebot gehört zum HorrorFest von PlayStation und steht Mitgliedern aller drei Tarife zur Verfügung. Damit können sowohl Nutzer von PlayStation Plus Essential als auch Abonnenten von Extra und Premium auf das neue Paket zugreifen.

Düsterer Reinhardt-Skin als PS Plus-Bonus

Welche Inhalte stecken im kostenlosen Overwatch-Paket? Im Mittelpunkt steht der Draugr-Skin für Reinhardt, der den schwer gepanzerten Helden in einen untoten Krieger aus der nordischen Mythologie verwandelt. Zusätzlich sind fünf Stufensprünge für den Battle Pass enthalten.

Draugr-Skin für Reinhardt

Fünf Battle Pass-Stufensprünge

Der Draugr-Skin erschien ursprünglich im Rahmen eines früheren Halloween-Events und kostete regulär 1.500 Credits. Zwar lassen sich kosmetische Inhalte mittlerweile wieder über Lootboxen freischalten, mit dem PS Plus-Paket landet der Skin jedoch ohne Umwege in der eigenen Sammlung.

Das Overwatch 2 Draugr-Paket kann seit dem 7. Oktober 2026 beansprucht werden. Nach den derzeitigen Angaben bleibt dafür bis zum 20. Januar 2027 um 9 Uhr deutscher Zeit Gelegenheit. Das Basisspiel muss vorhanden sein, Overwatch selbst kann allerdings kostenlos heruntergeladen werden.

Passender Start zur neuen Halloween-Saison

Warum lohnt sich das Paket gerade jetzt? Blizzard hat am 6. Oktober 2026 die fünfte Saison von Overwatch gestartet. Unter dem Namen Reign of Talon: A Grim Doctrine bringt sie mit Doctrine einen neuen Unterstützungshelden ins Spiel, dessen vampirartiges Design perfekt zur Halloween-Zeit passt.

Parallel dazu läuft das diesjährige Halloween-Event mit zeitlich begrenzten Herausforderungen, Belohnungen und besonderen Spielmodi. Dazu gehört Mystery Madness: Graveyard Games, das Elemente aus Mystery Heroes, Junkensteins Labor und Stadium miteinander kombiniert. Die Halloween-Aktivitäten stehen bis zum 2. November 2026 zur Verfügung.

Das Draugr-Paket ist nicht der einzige zusätzliche Bonus für PlayStation Plus-Mitglieder im Oktober. Zum HorrorFest gehören außerdem das Call of Duty: Warzone Horror-Bundle, das seit dem 1. Oktober 2026 verfügbar ist, sowie ein Starter-Paket für Hunt: Showdown 1896, das am 6. Oktober 2026 erschienen ist.

Weitere Gratisinhalte im Oktober 2026

Welche Spiele erhalten PS Plus-Mitglieder im Oktober 2026? Neben den Bonuspaketen stehen seit dem 6. Oktober 2026 drei monatliche Spiele bereit. Die Titel können bis zum 2. November 2026 der persönlichen Bibliothek hinzugefügt und anschließend mit einer aktiven Mitgliedschaft gespielt werden.

F1 25 für PS5

Hunt: Showdown 1896 für PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 für PS5 und PS4

Hinzu kommen zeitlich begrenzte Avatare zu Spider-Man: Brand New Day, die PlayStation Plus-Mitglieder über Sony Pictures Core erhalten können. Die Aktion rund um diese Avatare endet bereits am 20. Oktober 2026, weshalb Interessierte nicht zu lange mit der Einlösung warten sollten.

Mit dem neuen Overwatch-Paket fällt das Oktober-Angebot von PlayStation Plus ungewöhnlich umfangreich aus. Neben drei vollständigen Spielen gibt es mehrere HorrorFest-Bundles, kosmetische Extras und Battle Pass-Fortschritt ohne zusätzliche Kosten.

Wie gefällt euch der Draugr-Skin für Reinhardt und habt ihr das kostenlose Paket bereits beansprucht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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