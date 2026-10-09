PlayStation Plus im Oktober 2026 – Japan tauscht Hunt gegen Hello Neighbor

Die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2026 stehen seit dem 6. Oktober 2026 bereit. Allerdings erhalten nicht alle Abonnenten weltweit dieselbe Auswahl. Sony hat für Japan offiziell eine abweichende Zusammenstellung bestätigt, bei der ein Horror-Abenteuer den Platz eines Extraction-Shooters einnimmt.

Während Mitglieder in Deutschland und Nordamerika Hunt: Showdown 1896 herunterladen können, bekommen japanische Abonnenten stattdessen Hello Neighbor. F1 25 und Earth Defense Force: World Brothers 2 bleiben hingegen in beiden Regionen Bestandteil des Angebots.

Regionale Abweichung in Japan

Welches Spiel wurde im japanischen PlayStation Plus-Angebot ausgetauscht? Sony ersetzt Hunt: Showdown 1896 in Japan durch Hello Neighbor. Das Stealth-Horrorspiel von tinyBuild ist dort für PS5 und PS4 erhältlich, während Hunt: Showdown 1896 im deutschen Oktober-Angebot ausschließlich für PS5 bereitsteht.

In Hello Neighbor brecht ihr in das Haus eines verdächtigen Nachbarn ein, um dessen Keller und die darin verborgenen Geheimnisse zu untersuchen. Dabei müsst ihr Umgebungsrätsel lösen, unentdeckt bleiben und euch auf eine künstliche Intelligenz einstellen, die aus euren Vorgehensweisen lernt.

Wer beispielsweise immer denselben Zugang verwendet oder bevorzugt durch ein bestimmtes Fenster steigt, muss damit rechnen, dass der Nachbar Fallen aufstellt und seine Bewachung anpasst. Dadurch verbindet der Titel klassische Schleichmechaniken mit Rätseln und einer dynamischen Verfolgung.

Das Oktober-Angebot für Deutschland

Welche PlayStation Plus-Spiele erhalten Abonnenten in Deutschland? Der deutschsprachige PlayStation Blog bestätigt für Oktober 2026 die reguläre Auswahl aus F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2. Die monatlichen Spiele sind in allen drei Tarifstufen enthalten und können somit auch mit PlayStation Plus Essential beansprucht werden.

F1 25 für PS5

Hunt: Showdown 1896 für PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 für PS5 und PS4

F1 25 bietet das offizielle Spielerlebnis zur FIA Formula One World Championship 2025. Neben der Karriere und My Team 2.0 gehört ein kooperativer Mehrspieler-Modus in F1 World zum Umfang, in dem Freunde gemeinsam gegen computergesteuerte Fahrer antreten können.

Hunt: Showdown 1896 setzt dagegen auf eine Mischung aus Monsterjagd, Bosskämpfen und gefährlichen Begegnungen mit rivalisierenden Jägern. Ihr könnt allein losziehen oder ein Team mit bis zu zwei weiteren Mitgliedern bilden, eine Beute sichern und anschließend den umkämpften Schauplatz lebend verlassen.

Voxel-Kämpfe und begrenzter Zeitraum

Bis wann lassen sich die Oktober-Spiele sichern? Alle drei in Deutschland angebotenen Titel können bis zum 2. November 2026 zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Anschließend wechselt das monatliche Angebot erneut. Wie üblich bleiben beanspruchte PlayStation Plus-Spiele mit einer aktiven Mitgliedschaft spielbar.

Earth Defense Force: World Brothers 2 rundet das Aufgebot mit deutlich leichterer Arcade-Action ab. In der aus Voxeln aufgebauten Welt stellt ihr ein Team aus vier geretteten Einsatzkräften zusammen und kämpft gegen riesige Gegner aus verschiedenen Teilen und Ablegern der EDF-Reihe. Unterstützt werden Online-Koop-Partien mit bis zu vier Teilnehmern sowie lokaler Splitscreen für zwei Personen.

Die Abweichung in Japan zeigt erneut, dass monatliche PlayStation Plus-Spiele regional unterschiedlich ausfallen können. Abonnenten sollten deshalb stets das Angebot ihres eigenen PlayStation Stores beachten. Welches Oktober-Spiel landet bei euch zuerst auf der Konsole und hättet ihr lieber Hunt: Showdown 1896 oder Hello Neighbor erhalten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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