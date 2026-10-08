WoW Forever – Blizzard überarbeitet Himmelsgeborenen-Druidenformen, SD 2027

Blizzard reagiert auf das Feedback zur neuen spielbaren Volksgruppe der Himmelsgeborenen in World of Warcraft: Forever. Noch vor dem Release erhält vor allem die Darstellung ihrer Druidenformen eine umfangreiche Überarbeitung, damit sie sich harmonischer in die klassische Optik von Azeroth einfügen.

Zusätzlich arbeitet das Entwicklerteam an vollständig neuen SD-Modellen für die Himmelsgeborenen und ihre Tiergestalten. Diese werden allerdings nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung am 5. November 2026 fertig und sollen stattdessen Anfang 2027 nachgereicht werden.

Überarbeitete Druidenformen für die Himmelsgeborenen

Welche Änderungen nimmt Blizzard an den HD-Modellen vor? Die bislang gezeigten Druidenformen wirkten deutlich weicher und farbintensiver als viele Kreaturen aus dem ursprünglichen World of Warcraft. Blizzard möchte deshalb detailliertere Felltexturen ergänzen, die weiche Darstellung reduzieren und die Farbsättigung anpassen.

Die exotische Herkunft der Himmelsgeborenen soll dabei weiterhin sichtbar bleiben. Das Volk stammt von der Insel Zephras und besitzt eine enge Verbindung zu den elementaren Windgeistern. Seine Druidenformen dürfen deshalb ungewöhnlich aussehen, sollen aber nicht länger wie Fremdkörper neben älteren Modellen wirken.

Damit reagiert Blizzard auf Kritik aus der laufenden Beta. Besonders bei aktivierter klassischer Grafik fielen die modernen Charaktermodelle und die leuchtenden Tiergestalten stark auf. Das war problematisch, da World of Warcraft: Forever den Nutzern grundsätzlich die Wahl zwischen einer modernen HD-Darstellung und einer an Vanilla angelehnten SD-Optik geben soll.

Eigene SD-Modelle folgen erst 2027

Wann erscheinen die klassischen Modelle der Himmelsgeborenen? Neue SD-Varianten befinden sich bereits in Entwicklung und sollen Anfang 2027 veröffentlicht werden. Die Arbeiten umfassen sowohl die normalen Charaktermodelle als auch sämtliche Druidenformen des neuen Volkes.

Zum Release am 5. November 2026 werden die Himmelsgeborenen somit zunächst weiterhin ihre HD-Modelle verwenden. Wer das gesamte Spiel mit klassischer Grafik erleben möchte, muss vorerst mit dem sichtbaren Stilbruch leben. Ein konkreter Termin für das SD-Update wurde noch nicht genannt.

Die Himmelsgeborenen sind ein kostenpflichtiger Bestandteil der optionalen Upgrade-Pakete. Das Heroic-Paket schaltet das Volk und sein Startgebiet auf der Insel Zephras frei. Zugang zur bereits laufenden Beta ist dagegen erst im Epic-Paket oder in der Sammlung: Warcraft Forever enthalten. Die Testphase endet am 21. Oktober 2026.

Blizzard setzt auf Community-Feedback

Welche Bedeutung hat die Überarbeitung für World of Warcraft: Forever? Die angekündigten Anpassungen zeigen, dass Blizzard die Rückmeldungen zur visuellen Ausrichtung ernst nimmt. Forever soll das ursprüngliche Azeroth erweitern, ohne dessen charakteristische Gestaltung vollständig durch moderne Modelle zu ersetzen.

Die Himmelsgeborenen können sich bereits bei der Charaktererstellung der Horde oder der Allianz anschließen. Windformer der Horde erhalten Zugriff auf Druide, Jäger, Schurke, Schamane und Krieger. Mitglieder des Hohen Ordens aufseiten der Allianz können Druide, Jäger, Magier, Schurke oder Krieger werden.

Neben dem neuen Volk überarbeitet Blizzard auch mehrere Klassen und übernimmt ausgewählte Talente sowie Fähigkeiten aus späteren WoW-Versionen. World of Warcraft: Forever erscheint in Deutschland am 5. November 2026 um 00:00 Uhr und ist grundsätzlich im regulären WoW-Abonnement beziehungsweise über aktive Spielzeit enthalten.

Wie gefallen euch die Änderungen an den Himmelsgeborenen und würdet ihr lieber mit den modernen HD-Modellen oder der klassischen SD-Optik spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab