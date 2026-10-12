Deepward auf Steam – Horror-Shooter-Mix aus Resident Evil 4 und Doom

Auf Steam bahnt sich mit Deepward ein ungewöhnlicher Genre-Mix an. Der Horror-Shooter erinnert mit seinen düsteren Burgen, Kultisten und engen Korridoren optisch an Resident Evil 4, setzt bei den Kämpfen aber auf das hohe Tempo und die kompromisslose Action eines Doom.

Entwickelt wird der Titel vom tschechischen Indie-Studio EchoFall Games. Die Veröffentlichung ist für das erste Quartal 2027 auf dem PC geplant, eine kostenlose Demo kann bereits über Steam ausprobiert werden. Deutsche Bildschirmtexte und Untertitel sind ebenfalls vorgesehen.

Horror-Kulisse trifft auf rasante Gefechte

Wie verbindet Deepward Resident Evil 4 mit Doom? Die Parallelen zu Capcoms Survival-Horror-Klassiker entstehen vor allem durch die gotischen Schauplätze. Das Abenteuer führt durch ein verfluchtes Anwesen, unterirdische Keller, Gefängnisse, Höhlen und Ritualkammern, in denen bewaffnete Kultisten und weitere übernatürliche Kreaturen warten.

Statt vorsichtig Munition zu sparen und jeden Raum langsam abzusuchen, sollen Fans jedoch ständig in Bewegung bleiben. Gegner werden mit Schusswaffen, Nahkampfangriffen und Tritten bekämpft. Abtrennbare Gliedmaßen, Enthauptungen, zerstörbare Objekte und explosive Elemente unterstreichen den brutalen Boomer-Shooter-Charakter.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die geistige Stabilität der Gruppe. Wer zu lange zögert, muss mit Halluzinationen, Stimmen und visuellen Verzerrungen rechnen. Schnelle Abschüsse stellen die Stabilität wieder her und erzeugen dadurch einen offensiven Spielfluss, der deutlich näher an Doom als an einem klassischen Survival-Horror-Spiel liegt.

Sechs Helden und permanente Verluste

Welche Besonderheiten bietet das Gameplay von Deepward? Vor jedem Durchlauf wird ein Team aus drei Figuren zusammengestellt, insgesamt stehen sechs Helden zur Auswahl. Jeder Charakter besitzt eigene Werte, eine individuelle Waffe und eine besondere Fähigkeit. Während eines Gefechts kann ohne Unterbrechung zwischen den Teammitgliedern gewechselt werden.

Der Wechsel ist nicht nur für unterschiedliche Kampfsituationen wichtig. Verwundete Figuren lassen sich rechtzeitig aus der direkten Gefahr nehmen, bevor sie endgültig fallen. Der Tod eines Helden gilt für den gesamten laufenden Durchgang, weshalb trotz des hohen Tempos taktische Entscheidungen bei der Zusammenstellung und Verwaltung des Teams notwendig bleiben.

EchoFall Games arbeitet weiterhin an der kostenlosen Demo. Mit dem Update vom 20. September 2026 kamen drei Schwierigkeitsgrade, zusätzliche Vorteile, eine neue Einleitung und überarbeitete Bereiche hinzu. Außerdem können seitdem Gliedmaßen von Gegnern abgeschossen werden. Spätere Entwicklungsbeiträge zeigten zudem explosive Fässer und Stachelwände, in die Feinde getreten werden können.

Starker Start auf Steam

Wie groß ist das Interesse an Deepward? Bereits 76 Tage nach dem Start der Steam-Seite hatte der Indie-Titel mehr als 10.000 Wunschlisteneinträge und über 1.000 Follower gesammelt. Für ein noch nicht veröffentlichtes Projekt eines kleinen Studios ist das ein beachtlicher Auftakt.

Bis zum geplanten Release im ersten Quartal 2027 bleibt allerdings noch Zeit für weitere Anpassungen. Zunächst konzentriert sich das Studio auf ein ausgearbeitetes Einzelspieler-Erlebnis. Eine mögliche Koop-Funktion wird zwar intern erwogen, gehört derzeit aber nicht zu den bestätigten Bestandteilen.

Was haltet ihr von der Mischung aus Resident Evil 4, Doom und Roguelite-Mechaniken? Schreibt uns eure Meinung zu Deepward in die Kommentare.

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