Hood Warfare 2 startet auf Steam – Gang-Shooter mit 6 PvP-Modi in Chicago

Mit Hood Warfare 2 ist am 8. Oktober 2026 ein neuer Multiplayer-Shooter auf Steam erschienen, der auf den ersten Blick wie eine kompakte PvP-Version der Gangkriege aus Grand Theft Auto wirkt. Statt einer frei begehbaren Open World konzentriert sich der Titel von Trapstar Games jedoch vollständig auf kurze Gefechte zwischen rivalisierenden Gangs.

Die Auseinandersetzungen finden auf Schauplätzen statt, die an verschiedene Bereiche Chicagos angelehnt sind. Dazu gehören Innenstadtstraßen, Vororte, das Gebiet The Trenches und die Chicago Mall. Fahrzeuge und offene Erkundung spielen dabei nicht die zentrale Rolle, denn Hood Warfare 2 ist ein rundenbasierter Ego-Shooter mit klar definierten Zielen.

Gangkriege in sechs Spielmodi

Wie unterscheidet sich Hood Warfare 2 von GTA? Die größte Gemeinsamkeit liegt im urbanen Gangthema und im Kampf um die Vorherrschaft auf den Straßen. Spielerisch orientiert sich das Indie-Spiel allerdings stärker an modernen Team-Shootern und kombiniert bekannte Modi mit einem eigenen Szenario.

Insgesamt stehen sechs Varianten zur Auswahl, von denen fünf auf Teamgefechte ausgelegt sind. Lediglich Chaos verzichtet auf feste Bündnisse und schickt alle Teilnehmenden gegeneinander ins Rennen.

Turf War: Zwei Gangs kämpfen um Gebiete auf der Karte. Kontrollierte Zonen bringen fortlaufend Punkte ein.

Zwei Gangs kämpfen um Gebiete auf der Karte. Kontrollierte Zonen bringen fortlaufend Punkte ein. GangBang: Ein klassisches Team-Deathmatch, bei dem die Gang mit den meisten Abschüssen gewinnt.

Ein klassisches Team-Deathmatch, bei dem die Gang mit den meisten Abschüssen gewinnt. Chaos: Ein Free-for-All-Modus ohne Teams und Loyalitäten. Entscheidend ist allein die höchste Zahl an Abschüssen.

Ein Free-for-All-Modus ohne Teams und Loyalitäten. Entscheidend ist allein die höchste Zahl an Abschüssen. Hit A Lick: Eine Tasche muss aus dem gegnerischen Gebiet gestohlen und in das eigene Versteck gebracht werden. Gleichzeitig gilt es, die eigene Tasche zu verteidigen.

Eine Tasche muss aus dem gegnerischen Gebiet gestohlen und in das eigene Versteck gebracht werden. Gleichzeitig gilt es, die eigene Tasche zu verteidigen. Destroy The Block: Eine Gang platziert eine Bombe, während die andere Seite das verhindern oder den Sprengsatz entschärfen muss. Pro Runde steht nur ein Leben zur Verfügung.

Eine Gang platziert eine Bombe, während die andere Seite das verhindern oder den Sprengsatz entschärfen muss. Pro Runde steht nur ein Leben zur Verfügung. Chain Snatch: Besiegte Gegner lassen Ketten fallen, die für Punkte eingesammelt werden müssen. Die Ketten ausgeschalteter Teammitglieder können gesichert werden, bevor sie der Gegner erreicht.

Eigene Partien lassen sich außerdem mit Bots bestücken. Dadurch können Interessierte die Karten und Modi kennenlernen, ohne zwingend gegen andere Menschen antreten zu müssen.

Fortschrittssystem und umfangreiche Waffenanpassung

Welche Langzeitmotivation bietet der Multiplayer-Shooter? Durch abgeschlossene Matches steigt die eigene Reputation, wodurch zusätzliche Waffen und Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet werden. Separate Waffenherausforderungen belohnen den Einsatz bestimmter Schießprügel außerdem mit neuen Aufsätzen.

Zur Anpassung stehen unter anderem Visierungen, Magazine, Griffe und Schalldämpfer bereit. Neue Skins werden wiederum durch Abschüsse mit der jeweiligen Waffe freigeschaltet. Vor einer Partie können Nutzer ihr Loadout zusätzlich mit Vorteilen und Ausrüstung zusammenstellen.

Technisch wechselt die Fortsetzung von Unity auf die Unreal Engine 5. Gegenüber dem 2023 veröffentlichten ersten Hood Warfare verspricht Trapstar Games dadurch eine modernisierte Optik, überarbeitete Waffenanimationen und komplett neue Karten. Während der Vorgänger in Detroit angesiedelt war, verlegt das Studio die Gangkonflikte diesmal nach Chicago.

Günstiger Einstieg auf Steam

Wie viel kostet Hood Warfare 2 in Deutschland? Zum Verkaufsstart ist der Titel auf Steam für 5,53 Euro erhältlich. Der Einführungspreis beinhaltet einen Rabatt von zehn Prozent und gilt bis zum 15. Oktober 2026. Anschließend steigt der reguläre Preis auf 6,15 Euro.

Bereits am 11. Oktober 2026 wurden mindestens 2.686 gleichzeitig aktive Nutzer erreicht, während das Interesse nach dem Wochenende weiter zunahm. Hinweise auf geplante Fassungen für PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch gibt es derzeit nicht, womit Hood Warfare 2 vorerst ein PC-Spiel bleibt.

Reizt euch die Idee eines kompakten GTA-artigen Gang-Shooters, oder fehlt euch ohne offene Spielwelt ein entscheidender Bestandteil? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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