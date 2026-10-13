PS5 Digital Edition Midnight Black startet in Japan – billig, aber stark limitiert

Sony erweitert das PS5-Angebot um eine neue und deutlich günstigere Konsole. Die PS5 Digital Edition Midnight Black erscheint am 19. November 2026 und kostet umgerechnet rund 311 Euro. Allerdings richtet sich das Modell ausschließlich an den japanischen Markt.

Die Konsole wurde am 13. Oktober 2026 offiziell vorgestellt und kombiniert das kompakte Design der aktuellen PS5 Digital Edition mit einer vollständig schwarzen Farbgebung. Vorbestellungen starten am 20. Oktober 2026 bei teilnehmenden japanischen Händlern und Onlineshops.

Bekannte PS5-Technik im schwarzen Gehäuse

Welche Ausstattung bietet die günstigere PS5? Technisch bleibt Sony bei den wesentlichen Eigenschaften der bekannten Digital Edition. Das neue Modell besitzt eine ultraschnelle SSD mit 825 GB Speicher, unterstützt 3D-Audio und ist mit kompatiblen PS4-Spielen abwärtskompatibel.

Zum Lieferumfang gehören ein farblich passender DualSense-Controller, zwei Füße für die horizontale Aufstellung, ein HDMI-Kabel, ein USB-Kabel und das notwendige Stromkabel. Astro’s Playroom ist ebenfalls auf der Konsole vorinstalliert. Haptisches Feedback und adaptive Trigger stehen somit unverändert zur Verfügung.

Ein Laufwerk ist zunächst nicht integriert. Sony bringt jedoch am 19. November 2026 ein passendes Disc-Laufwerk in Midnight Black auf den japanischen Markt. Dieses kostet umgerechnet rund 68 Euro und ermöglicht nachträglich die Nutzung kompatibler PS5- und PS4-Discs sowie unterstützter Blu-ray-Filme. Ein Standfuß für die vertikale Aufstellung wird separat verkauft.

Starke Einschränkungen für deutsche Interessenten

Warum ist die günstigere PS5 nicht für Deutschland geeignet? Das neue Modell wurde speziell für die Nutzung in Japan entwickelt. Die Systemsprache lässt sich ausschließlich auf Japanisch einstellen. Zusätzlich wird ein PlayStation-Konto benötigt, dessen Land oder Region auf Japan festgelegt ist.

Damit handelt es sich nicht um eine weltweit eingeführte Budget-Konsole. Eine Veröffentlichung dieser Midnight-Black-Version in Deutschland wurde bislang nicht angekündigt. Auch ein Import wäre aufgrund der regionalen Kontoanforderungen und der ausschließlich japanischen Benutzeroberfläche für die meisten Interessenten wenig attraktiv.

Der Preisunterschied bleibt dennoch bemerkenswert. Die reguläre PS5 Digital Edition mit 825 GB wird im deutschen PlayStation Direct Store für 599,99 Euro angeboten. Das japanische Sondermodell kostet umgerechnet somit fast 290 Euro weniger, bietet abgesehen von seinen regionalen Einschränkungen aber weiterhin die grundlegende PS5-Leistung.

Eine attraktive Konsole mit engem Einsatzgebiet

Welche Bedeutung hat das neue PS5-Modell? Sony zeigt mit der Midnight-Black-Edition, dass eine wesentlich günstigere PS5 grundsätzlich möglich ist. Für japanische Gaming-Fans entsteht eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, die durch das separat erhältliche Laufwerk später erweitert werden kann.

Für den deutschen Markt bleibt vorerst nur die schwarze Optik erreichbar. Passende Midnight-Black-Cover und Zubehörprodukte sind bereits erhältlich, ersetzen allerdings nicht den deutlichen Preisvorteil der neuen Japan-Konsole.

Würdet ihr euch eine vergleichbar günstige PS5 Digital Edition für Deutschland wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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