Ein neues Spiel steht vor der Tür, die Trailer machen Lust auf mehr und am liebsten würdet ihr direkt loslegen. Dann fällt der Blick auf den Preis: 80 Euro für die Standardversion. Ist euch das der sofortige Einstieg wert oder wartet ihr lieber auf ein günstigeres Angebot?

Genau das möchten wir in unserer neuen PlayCentral-Leserumfrage von euch wissen. Dabei geht es um den Kauf des Spiels selbst, ohne zusätzliche Ausgaben für eine Collector’s Edition, einen Season Pass oder andere Extras.

Sofort spielen oder später günstiger einsteigen?

Für einen Kauf zum Release kann einiges sprechen: Ihr erlebt die Geschichte ohne lange Wartezeit, entdeckt Geheimnisse gemeinsam mit anderen und könnt direkt mitreden. Bei Multiplayer-Spielen kommt hinzu, dass vielleicht schon Freunde auf den gemeinsamen Start warten.

Auf der anderen Seite stehen 80 Euro, die ihr auch für mehrere günstigere Spiele ausgeben könntet. Wer wartet, kann außerdem erste Tests, Erfahrungsberichte und mögliche Updates in die Entscheidung einbeziehen. Ob und wann ein bestimmtes Spiel günstiger wird, ist allerdings unterschiedlich.

Vielleicht entscheidet ihr deshalb von Fall zu Fall: Die Lieblingsreihe wird sofort gekauft, während andere interessante Titel erst auf der Wunschliste landen.

Wie entscheidet ihr bei einem Preis von 80 Euro?

Uns interessiert eure persönliche Kaufentscheidung. Stimmt ihr einem solchen Preis grundsätzlich zu, solange euch das Spiel überzeugt? Macht ihr nur bei wenigen Favoriten eine Ausnahme? Oder ist für euch klar, dass ihr auf einen Rabatt wartet?

Stimmt hier ab:

PlayCentral Community 80 Euro für ein neues Spiel – kauft ihr zum Vollpreis? Umfrage wird geladen … Ja, wenn mich das Spiel überzeugt.

Nur bei meinen absoluten Lieblingsspielen.

Nein, ich warte auf ein Angebot. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Was muss ein Spiel für euch bieten?

Der Preis allein erzählt natürlich nicht alles. Ein kurzes Abenteuer kann euch stärker begeistern als eine riesige Spielwelt. Umgekehrt kann ein Spiel, mit dem ihr über Monate Spaß habt, für euch seinen Preis rechtfertigen.

Schreibt uns deshalb auch in die Kommentare: Was muss ein Spiel bieten, damit ihr dafür 80 Euro bezahlt? Eine bestimmte Reihe, ein überzeugender Test oder die Aussicht auf gemeinsame Abende mit Freunden? Und wo liegt eure persönliche Preisgrenze?

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